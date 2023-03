Keskustalla on tutkijan mukaan krooninen ongelma ja perussuomalaisiin vaikuttaa hylkiminen – rakenna Ylen koneella uusi hallitus

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kokoomuksen ja SDP:n muodostamaa sinipunaa on todennäköisin vaihtoehto Suomen uudeksi hallitukseksi.

Näin arvioivat politiikan asiantuntija Jukka Manninen viestintätoimisto Ellun kanoista ja valtiotieteiden tohtori, tutkimuspäällikkö Jussi Westinen Taloustutkimuksesta.

Yle laski tuoreimman kannatusmittauksen perusteella, kuinka monta kansanedustajaa kukin puolue saisi eduskuntaan, jos eduskuntavaalien tulos vastaisi mittauksen lukuja.

Voit kokeilla tällä koneella itse, millainen hallitus olisi näin mahdollinen.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Näin kone tehtiin Avaa Puolueiden prosenttimääräinen kannatus Ylen kannatusmittauksessa (2.3.2023) käännettiin eduskuntapaikoiksi vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipiirikohtaisten tulosten perusteella. Kunkin puolueen tuoreinta kannatuslukemaa verrattiin 2019 vaalitulokseen, josta saatiin suhteellinen muutosprosentti. Esimerkiksi kokoomuksen suosio oli viimeisimmässä Ylen kannatusmittauksessa 3,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 2019 vaaleissa, mikä tarkoittaa noin 22 prosentin suhteellista muutosta. Tämä kannatusmittauksen valtakunnallinen kannatuksen muutosprosenttivaikuttaa samassa suhteessa kaikkien ehdokkaiden vuoden 2019 vertauslukuun. Ehdokaslistat järjestettiin uudestaan päivitetyillä vertailuluvuilla siten, että ehdokkaita pääsi vaalipiireittäin läpi vuoden 2023 paikkamäärän mukaan. Vaalitulos, joka koneessa näkyy, on hypoteettinen. Tarkkaa laskelmaa ei voi tehdä ennen kuin vaalien tulos on selvillä. Tästä jutusta voit tutkia tarkemmin, miten äänet lasketaan vaaleissa. Suomessa pyritään tavallisesti muodostamaan enemmistöhallitus. Paikkoja koneessa on yhteensä 199, sillä puhemieheksi valittu kansanedustaja ei äänestä.

Enemmistön muodostaminen on koneessa helppoa, mutta varsinaisista hallitusneuvotteluista on tulossa tällä kertaa poikkeuksellisen vaikeat. Siitä kertovat jakolinjat, joita on syntynyt puolueiden välille jo ennen vaaleja.

Osa puolueista on sulkenut pois keskinäisen yhteistyön tulevassa hallituksessa.

– Nämä asetelmat pitäisi jotenkin purkaa. Hallituksen muodostamisesta voi tulla todella vaikeaa, Jukka Manninen sanoo.

Hän on aiemmin toiminut muun muassa kokoomuksen poliittisena neuvonantajana

Jyrkimmin puhunut SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin, joka on torpannut kokonaan hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa. Marin ja kokoomuksen Petteri Orpo taas ovat ottaneet kiivaasti yhteen talouspolitiikasta.

Kolmen kannatusmittauksen kärjessä olevan puolueen joukosta yksi todennäköisesti nousee johtamaan hallituksen muodostamista.

Kokoomus johtaa tuoreinta mittausta, mutta erot SDP:hen ja perussuomalaisiin ovat hyvin pienet. Kokoomus saisi Ylen laskelmissa 47, SDP 45 ja perussuomalaiset 40 paikkaa.

Puolueiden välisiä poteroita on verrattu Ruotsista tuttuun blokkipolitiikkaan, jossa hallituskumppanit ovat etukäteen tiedossa.

Jukka Manninen näkee taustalla sen sijaan keskustapuolueen toiminnan edellisissä hallitusneuvotteluissa. Vaalitappion kokenut puolue asetti kynnyskysymykset hallitukseen menolle.

Mannisen mielestä ehdot ovat myös pitäneet ja keskusta on saanut tavoitteensa pääosin maaliin.

– Se on luonut pohjan sille, että jo ennen hallituksen muodostamista aletaan sanella ehtoja, Manninen sanoo.

Hän kasasi Ylen pyynnöstä kolme vaihtoehtoa Suomen tulevaksi hallitukseksi. Niiden joukossa on yksi epätodennäköinen ja yksi muita todennäköisempi vaihtoehto.

Epätodennäköisin on Jukka Mannisen mukaan nykyhallitus, jossa ovat SDP, keskusta, vihreät, vasemmisto ja RKP. Puolueet saisivat kannatusmittauksen lukujen perusteella yhä kokoon niukan enemmistön, 107 paikkaa.

Manninen sanoo, että keskustaa ja vihreitä on vaikea kuvitella samaan hallitukseen heti uudelleen. Puolueiden välinen hallitusyhteistyö on ollut hankalaa.

Lisäksi keskusta näyttää kannatusmittauksen perusteella ottavan mittavan vaalitappion jo toista kertaa peräkkäin.

Kaksi muuta vaihtoehtoa ovat Mannisen mukaan perusporvarihallitus ja sinipunahallitus.

Porvarihallituksessa olisivat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja kristillisdemokraatit yhteensä 109:llä paikalla.

Tämän hallituksen olisi kuitenkin sovitettava yhteen hyvin ristiriitaisia tavoitteita. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat eri linjoilla Euroopan unioniin, maahanmuuttoon ja ilmastopolitiikaan liittyvissä asioissa.

Mannisen mielestä todennäköisin on sinipunahallitus, jossa istuisivat kokoomus, SDP, vihreät ja RKP. Sillä olisi myös suurin enemmistö, 118 paikkaa.

Kokoonpanon vaikein, erityisesti kokoomusta ja SDP:tä erottava kysymys on talouspolitiikka. Marin ja Petteri Orpo ovat kiistelleet jo siitä vaaliväittelyissä.

Orpo on syyttänyt Marinia holtittomasta taloudenpidosta. Marin taas on tyrmännyt kokoomuksen ajamat veronkevennykset vuorineuvosten tukemisena.

Historiassa melkein kaikki puolueet ovat sopineet samaan hallitukseen

Historia kuitenkin osoittaa, että lähes mikään ristiriita puolueiden välillä ei lopulta ole ollut liian suuri, kun hallituksia on muodostettu, sanoo tutkimuspäällikkö Jussi Westinen Taloustutkimuksesta.

Hän on väitellyt tohtoriksi poliittisista jakolinjoista ja puoluevalinnasta.

Suomessa elettiin pitkään niin, etteivät oikeisto ja vasemmisto voineet olla samassa hallituksessa. Ensimmäinen kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien yhteinen hallitus muodostettiin vuonna vasta Harri Holkerin johdolla vuonna 1987.

Avaa kuvien katselu Sosiaalidemokraattien Matti Ahde (1945–2019), kokoomuksen Harri Holkeri (1937–2011) ja Ilkka Suominen (1939–2022) hallitusneuvotteluissa vuonna 1987. Kuva: Kalle Kultala

2000-luvun alkuun saakka hallituksen muodostaminen oli helppoa, sillä enemmistö saatiin kasaan jo kahden puolueen voimin.

Asetelma meni uusiksi vuonna 2011, kun perussuomalaiset nousi suurten puolueiden joukkoon.

Tuolloin Jyrki Katainen muodosti kuuden puolueen ”sixpackin”, jossa istuivat muun muassa liberaali vihreät, konservatiivinen kristillisdemokraatit, oikeistolainen kokoomus ja vasemmistoliitto.

Kokoonpano osoitti, ettei arvoiltaan repaleinen hallitus ole toimiva, Jussi Westinen toteaa. Moni uudistus jäi kesken.

Hän kuitenki pitää oikeiston ja vasemmiston välille parhaillaan käytävissä vaaleissa syntynyttä juopaa ylikorostuneena.

– Näkemyserot ovat aitoja, mutta ovatko ne niin ylitsepääsemättömiä, että hallitusta ei pystyttäisi muodostamaan? Sdp ja kokoomus ovat aiemmin löytäneet yhteisiä intressejä esimerkiksi kaupunki- ja EU-politiikasta.

Westisen mielestä historia kertoo ennen kaikkea suomalaispuolueiden kovasta halusta päästä hallitukseen. Se on sekä hyvä että huono asia.

– Tietyssä mielessä se on suomalaisen politiikan etu, että ei kategorisesti kieltäydytä mistään. Äänestäjille se taas voi olla hämmentävä tilanne, että lähes kaikenlainen yhteistyö käy puolueille.

Avaa kuvien katselu Kokoomuksen Jyrki Katainen muodosti vuonna 2011 hallituksen, jossa oli kuusi arvoiltaan hyvin erilaista puoluetta. Kuva: Kari Kuukka / Yle

Westisen mielestä näiden vaalien merkittävin linjanveto on SDP:n tyrmäys perussuomalaisten suuntaan.

Se on ollut uusi avaus. Yhteistä hallitusta mietittiin viimeksi vuonna 2011. Tuolloin yleisin puoluevaihdos oli, että SDP:n äänestäjät siirtyivät perussuomalaisiin.

– Nyt vastaavaa liikehdintää ei ole juuri ollut. Se selittää osin miksi, SDP uskaltaa tehdä tällaisen ulostulon, Westinen sanoo.

Westinen pohtii, millaiselta perussuomalaisten tulevaisuus näyttää, jos sitä aletaan hylkiä hallituskumppanina laajemminkin. Historiassa populistipuolueille on joissain maissa käynyt näin: ne on jätetty pysyvästi oppositioon.

– Hallituksen meneminen ei ole välttämätöntä asioihin vaikuttamisen kannalta. Oppositiosta käsin pystyy vaikuttamaan agendaan ja vaikkapa siihen, miten maahanmuutosta puhutaan.

Perussuomalaisten meno hallitukseen vuonna 2015 oli lisäksi kohtalokasta, sillä se jakautui kahtia.

Kovimman paikan edessä on Westisen mielestä kuitenkin keskusta.

Ylen kannatusmittauksen lukujen perusteella puolue menettäisi näissä vaaleissa yhteensä 12 paikkaa. Vaalitappio olisi jo toinen perättäinen: viimeksi puolue menetti 18 paikkaa.

– Jos katsoo tätä hallituskautta, keskusta on saavuttanut aika hyvin tavoitteensa. Äänestäjien näkemys asiasta on kuitenkin aika erilainen.

Kun keskusta oli Juha Sipilän johdolla pääministeripuolue, moni äänestäjä piti sen politiikkaa jälkeenpäin liian oikeistolaisena.Yhteistyö vasemmistopuolueiden kanssa ei kuitenkaan näytä kannattaneen.

– Keskustalla on nyt krooninen ongelma siinä, millaista politiikkaa sen pitäisi harjoittaa. Äänestäjien on vaikea hahmottaa keskitien politiikkaa.

Avaa kuvien katselu Pääministeri Sanna Marinin hallituksen johtoviisikko ryhmäkuvassa vuonna 2019: Li Andersson (vas.), Katri Kulmuni, Sanna Marin, Anna-Maja Henriksson ja Maria Ohisalo. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Se, kuinka vaikeaa hallituksen muodostamisesta lopulta tulee, riippuu puolueiden suhtautumisesta ennen vaaleja vetämiinsä linjoihin.

Jukka Manninen arvioi, että ainakin Sanna Marin tulee olemaan sanojensa mittainen, eikä vie puoluettaan samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

Hallitusneuvottelut alkavat todennäköisesti pääsiäisen jälkeen. Ristiriidat näkyvät todennäköisesti ainakin neuvottelujen vaatimassa ajassa, uskoo Manninen.

Tavallisesti hallitustunnustelija esittää puolueille kysymyksiä, jonka jälkeen hän päättää, keiden kanssa jatkaa neuvotteluja.

– Nyt tullaan käymään paljon ylimääräisiä kierroksia, Manninen uskoo.

Manninen sanoo pelkäävänsä, että ennen vaaleja nähdyt ulostulot vievät huomion pois päätettävistä asioista.

Puolueet ovat ottaneet neuvotteluasemia ota tai jätä -hengessä, hän kuvaa. Poteroista pitäisi päästä ulos ilman, että kukaan menettää kasvojaan.

– Politiikassa ei pitäisi olla kyse siitä, että tuotetaan arvovaltatappioita toisille vaan siitä, että hoidetaan yhteisiä asioita, Jukka Manninen sanoo.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 9.3. klo 23 saakka.

