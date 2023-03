Suomi yrittää vähentää riippuvuutta Kiinasta: esimerkiksi puolijohdetuotantoa lisätään Euroopassa

Nyt on työn alla muun muassa puolijohdetuotannon lisääminen Euroopassa

Suomi on riippuvainen Kiinasta, ja nyt oli oikea hetki tarkastella tilannetta jälleen ja tehdä uusi riippuvuusselvitys, todettiin tänään Radio Suomen Päivässä. Asiantuntijana oli kansainvälisestä kaupasta vastaava alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti ulkoministeriöstä.

Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja keskustelua Kiinasta ja sen mahdista.

– Kiina on Suomelle edelleenkin merkittävä kauppakumppani. Noin viisi prosenttia Suomen kaupasta suuntautuu Kiinaan, vientiä on noin neljä miljardia euroa. Meillä on kriittisissä raaka-aineissa ja komponenteissa riippuvuutta Kiinasta, sanoo Vaskunlahti.

Esimerkiksi puhelimista puolet tulee Kiinasta, ja läppäreistä varmaankin kaksi kolmasosaa, alivaltiosihteeri jatkaa.

Vaskunlahti tähdentää avoimuutta ja vapaakauppaverkostoa, joka Suomelle merkitsee toimintaa EU:n kautta lukuisten maailman maiden kanssa, näin turvataan raaka-aineiden saanti.

– Samaan aikaan ei pidä olla naiivi. Tarvittaessa voidaan rakentaa tuontisuojainstrumenttejakin.

Korvaavia raaka-aineita etsitään

Sekin pitää selvittää, onko korvaavia raaka-aineita.

– Suomessakin on mietitty, miten voidaan lisätä komponenttien tuotantoa.

Vaskunlahti muistuttaa myös vihreästä siirtymästä: me olemme kaikki sitoutuneet päästöjen vähentämiseen.

Hän korostaa myös, että olemme nähneet, mihin energiariippuvuus johtaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Vihreä siirtymä on meille keino selviytyä ja rakentaa tätä maailmaa myös tuleville sukupolville.

EU:n komission määrittämistä 30 kriittisestä raaka-aineesta 19:ää esiintyy pitkälti pelkästään Kiinassa.

Vaskunlahden mukaan nyt on työn alla muun muassa puolijohdetuotannon lisääminen Euroopassa, ja esimerkiksi akkujen kierrätysteknologia tehostuu.

Suomesta löytyy 14 kriittistä mineraalia, muistuttaa Vaskunlahti. Hän sanoo myös, että riippuvuuksia vähennetään mahdollisuuksien mukaan ja omavaraisutta lisätään.

– Meidän täytyy kuitenkin säilyä avoimina globaalille kaupalle ja yhteistyölle. Täytyy muistaa, että kaikki riippuvuudet eivät ole haitallisia.