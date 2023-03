Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteen törkeästä palvelusrikoksesta vuosina Puolustusvoimien ja EU:n sotilasesikunnan tiedustelupäällikön tehtävissä toiminutta Georgij Alafuzoffia vastaan.

Epäilty rikos on tapahtunut vuosien 2005–2016 aikana. Juttu liittyy osittain Helsingin Sanomien viestikoekeskusjuttuun, sillä rikosepäily paljastui Puolustusvoimien Viestikoekeskusta koskevien tietojen julkistamiseen liittyneen turvallisuussalaisuuden paljastamisen esitutkinnan yhteydessä

Syyte koskee laajan turvaluokitellun tietoaineiston lainvastaista säilyttämistä ja käsittelyä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe sanoo, että kyse on erittäin arkaluontoisten asiakirjojen säilyttämisestä. Asiakirjoja on Rappen mukaan huomattava määrä.

– Syytteessä ei ole kysymys tietovuodosta, koska sellaisesta ei näyttöä löytynyt, Kysymys siitä, että miten hyvin huomattavaa määrää hyvin arkaluontoista ja hyvin korkean suojaustason aineistoa on säilytetty.

Entistä tiedustelupäällikköä ei syytetä salaisten tietojen vuodosta, jota koskeva esitutkinta on hänen osaltaan lopetettu näytön puutteen perusteella.

Rapppen mukaan teot, jotka johtivat syytteeseen ajoittuvat ajalle, jolloin Alafuzoff on ollut sotilas,

Georgij Alafuzoff on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Juttua päivitetty klo 13:37 apulaisvaltakunnansyyttäjän komenteillä