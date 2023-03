Eduskuntavaalien tuoreet kasvot ovat eri linjoilla minimieläkkeen nostosta – vaalikoneessa vahva tuki eläkkeen korotukselle

Ylen vaalikone on nyt auki. Uutuutena on puoluekone, jossa äänestäjä pääsee näkemään, mikä puolueista on lähinnä omaa ajattelua.

Avaa kuvien katselu Kansanedustajaehdokkaita eri puolueista: Miku Kuuskorpi (SPD), Laura Jokela (PS), Alvar Euro (kok.) ja Noora Laak (vas.). Kuva: Nanna Särkkä / Yle