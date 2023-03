Sri Lanka elää talouskriisissä, ihmisillä ei ole rahaa edes ruokaan – taloustieteilijä syyttää maan johtoa: ”Elimme yli varojemme”

Sri Lanka on esimerkki köyhistä maista, joita Ukraina sodan vaikeuttama taloustilanne on ajanut vararikkoon. Srilankalainen ekonomisti syyttää kuitenkin omaa maataan päätymisestä velkakierteeseen.

Liki vuoden kestänyt kurjuus Intian eteläpuolella sijaitsevassa saarivaltiossa ei hellitä. Sri Lankalla ei ole varaa maksaa velkaansa ulkomaille. Siksi srilankalaisilla ei ole varaa nyt syödä.

Sri Lanka joutuu kiristämään kansalaistensa vyötä entisestään selvitäkseen veloistaan. Se nosti helmikuussa jälleen sähkön hintaa, tällä kertaa huimat 66 prosenttia.

– Tiedämme, että tämä on kovaa kansalle, erityisesti köyhille, mutta meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin hinnoitella sähkö kustannusten mukaan, sanoi energiaministeri Kanchana Wijesekera toimittajille Colombossa.

Tänään perjantaina maan keskuspankki ilmoitti merkittävästä korkojen nostosta.

Syynä on Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ehdot, joita seuraamalla Sri Lanka voi saada 2,7 miljardin euron lainan. Sri Lankan täytyy vähentää julkista velkaa ja nostaa veroja. Velkojamaiden taas täytyy hellittää lainan ehtoja.

Meneillään on 22-miljoonaisen valtion pahin velkakriisi sen jälkeen kun se itsenäistyi Britanniasta 1948.

Kansalla ei ole varaa vyönkiristyksiin

Monilla srilankalaisilla ei kuitenkaan ole ennestäänkään ollut varaa syödä tarpeeksi. Nyt puolet perheistä on joutunut Pelastakaa lapset -järjestön tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan tinkimään lasten ruuasta.

Puute on jatkunut kohta vuoden. Viime vuoden huhtikuussa kansa nousi kaduille, kun ruoan hinta nousi ja polttoaine loppui maasta. Sähkökatkot olivat arkea.

Avaa kuvien katselu Viime kevään mellakka Colombossa. Kuva: M.A.Pushpa Kumara / STELLA Pictures / ddp / abaca press

Inflaatio Sri Lankassa laukkaa yhä 54 prosentissa. Veroprosentti on noussut 36:een.

Sri Lanka on velkaa maailmalle yli 40 miljardia euroa. Isoin velkojamaa on Kiina, joka on antanut lainaa reilut 7 miljardia euroa. Sitäkin suurempia velkojia ovat kuitenkin yksityiset kansainväliset pankit ja rahoittajat.

Ulkomaista on velkaa otettu liikaa

Ekonomisti Lalithasiri Gunaruwan Colombon yliopistosta syyttää Sri Lankaa holtittomasta kriisiin ajautumisesta. Hän sanoo, että kriisi on muhinut vuosikymmeniä. Maa on elänyt velaksi 1970-luvulta saakka tuntematta huolta velkataakasta.

Avaa kuvien katselu Ekonomisti Lalithasiri Gunaruwan Colombon yliopistosta moittii maan menneitä hallintoja liiasta velanotosta. Hänen mukaansa vuosikymmenten velaksi eläminen johti Sri Lankan vararikkoon. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

– Joka vuosi Sri Lankan tuonti ylitti viennin. Vientitulomme eivät riittäneet maksamaan tuontia ulkomaanvaluutassa. Elimme yli varojemme, Gunaruwan selittää.

Ukrainan sodan pahentama maailman talouskriisi nosti hintoja ja romahdutti velan kuormittaman talouden.

Gunaruwanin mukaan alun perin velkaantumiseen johti tuonnin vapauttaminen ja eriarvoisuus. Maan talous avattiin vuonna 1977.

– Maan talous avattiin sokeasti. Emme investoineet enää paikallisesti valmistettuihin tuotteisiin, hän sanoo.

Maankuulu teen tuotanto, turismi ja vaatteiden valmistus eivät riittäneet tuomaan tarpeeksi tuloa velkojen maksuun.

Sri Lanka piti huolta myös köyhistä erilaisilla tuilla. Taloustieteilijän mukaan talouden kurja kunto pysyi siksi kansalta piilossa näin pitkään.

– Elimme yli varojemme, mutta kansa ei tuntenut sitä ennen kuin oireet alkoivat vuonna 2021. Mutta syöpä kasvoi. Velka ja budjettivaje vain nousivat. Polttoainetta riitti yhä, kunnes yhtäkkiä kestokyky loppui, Gunaruwan kertoo.

Kiinan rooli on merkittävä

Kiinaa on syytetty Sri Lankan ajamisesta velka-ahdinkoon. Se on suurin velkojamaa.

Kiinan rahalla on rakennettu muun muassa Hambantotan satama. Se annettiin Kiinan käyttöön 99 vuodeksi, kun Sri Lankalla ei ollut varaa maksaa velkaansa takaisin.

Gunaruwan kiistää silti, että Kiina olisi syyllinen velka-ansaan. Hän syyttää Sri Lankan menneitä hallintoja siitä, että velkaa paikattiin aina uudella velalla ja lopulta alettiin myydä kansan omaisuutta.

Avaa kuvien katselu Colombon rannan horisontissa näkyy nostokurkia. Siellä rakennetaan loistoluokan asuin- ja bisnesaluetta rantaan Kiinan rahalla. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

– Jos olisimme käyttäneet Hambantotasta saamamme rahat maksaaksemme velan Kiinalle, se olisi ollut hyvä. Mutta velkaa ei maksettu. Sen sijaan jatkamme tuonnin maksua ja kansa vain kuluttaa, hän arvostelee.

Taloustieteilijä sanoo, että kaikki lainanantajat toimivat kuin Kiina. Liian usein lainan ehtona on, että palvelut rakennushankkeisiin pitää ostaa lainan antajamaan yrityksiltä, vaikka maa pystyisi tekemään itse saman edullisemmin.

Gunaruwan muistuttaa, että yksityisiltä rahoituslaitoksilta otetun lainan korot ovat velkojamaiden lainaehtojakin korkeampia, lyhyen aikavälin lainoja.

Hinnat nousevat, kansa kohta taas kadulla

Viime vuonna presidentti Gotabaya Rajapaksa erosi, kun kansa osoitti mieltään rajusti talouskriisin takia. Uusi presidentti Ranil Wickremesinghe lupasi palauttaa Sri Lankan jaloilleen, mutta ongelmat jatkuvat.

Gunaruwanin mukaan vyönkiristys on ainoa keino parantaa Sri Lankan talous. Hän muistuttaa, että IMF:nkin apupaketti pitää maksaa takaisin.

– Jos emme ota velkaa, joudumme säännöstelemään kulutusta. Nyt hallitus säännöstelee polttoainetta ja on lopettanut 300 tuotteen maahantuonnin. Näin pitääkin tehdä, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Polttoainejonot ovat arkea. Riksataksikuskit saavat viikossa vain 5 litraa polttoainetta. Se ei riitä asiakkaiden kuljetukseen. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Gunaruwan varoittaa, että velkaantuminen vaarantaa maan taloudellisen riippumattomuuden ja suvereniteetin, kun velkojat saavat liikaa valtaa maan taloudesta. Hän pelkää, että Sri Lanka päätyy myymään pois lisää valtion omaisuutta Hambantotan sataman tavoin.

– Köyhä kansamme omistaa nämä maan varat. Hallituksella ei ole oikeutta myydä niitä pois. Tulevat sukupolvet menettävät omistuksensa maan pääomaan. Se on rikollista, hän tuhahtaa.

Sri Lankalla on edessään vielä kipeä pitkä vyönkiristys. Hinnat nousevat yhä ja kansa uhkaa lähteä kadulle.

Aiheesta enemmän tv-uutisissa klo 20.30.