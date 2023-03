Kommentti: Suomen viestimiesten sensaatiomaisessa MM-hopeassa parasta on, ettei jossittelulle jää mitään sijaa

Suomen viestimiehet Iivo Niskanen, Niko Anttola, Ristomatti Hakola ja Perttu Hyvärinen kukitettiin hiihtostadionilla. Hopeamitalinsa he saavat perjantaina klo 21.20.

10, 13, 25 ja ei tulosta.

Luvut kertovat Suomen jokaisen viestinviejän parhaan henkilökohtaisen sijoituksen käynnissä olevissa Planican MM-kisoissa.

Siitä huolimatta, että Iivo Niskasen päämatka eli 50 kilometriä on luvassa vasta sunnuntaina, on päivänselvä asia, että kyseisistä lähtökohdista hopeamitali on sensaatio.

Kun Ville Nousiainen ankkuroi Suomen edellisen kerran MM-mitalille, pronssille, 4x10 kilometrin viestissä Liberecissä vuonna 2009, tulos oli pikemminkin luokkaa budjetoitu kuin yllätys.

Edellisen kerran suomalaismiehet ovat löytyneet MM-viestin lopputaulukosta yhtä korkealta Trondheimissa vuonna 1997. Tuolloin Suomen joukkueen muodostaneiden Harri Kirvesniemen, Mika Myllylän, Jari Räsäsen ja Jari Isometsän keski-ikä oli 31 vuotta.

31 oli valttia myös Planicassa perjantaina. 31-vuotiaat Ristomatti Hakola, Niskanen ja Perttu Hyvärinen alustivat joukkuetta ankkuroineelle kuopukselle, kaksikymppiselle Niko Anttolalle 40 sekunnin etumatkan, jonka takaa-ajajat katsoivat mahdottomaksi tavoittaa.

Iivo Niskanen repäisi ison eron hetkessä miesten viestin kakkososuudella.

Peli oli selvä jo kolme kilometriä ennen maalia, kun Ruotsin ankkuri Calle Halfvarsson siirtyi jahtiporukan kärkeen eikä Saksalla, Ranskalla tai Kanadalla ollut menohaluja.

Edellisen kerran suomalaismitali on ollut yhtä selvä edellä mainitussa vuoden 2009 Liberecin MM-pronssissa. Ankkuri Anttola tuskin muistaa kyseisestä kilpailusta paljoa, sillä hän oli tuolloin kuusivuotias.

Ei jossittelua

Parasta Suomen viestimiesten Planican MM-hopeassa on, ettei edes hallitsevan olympiavoittajan Venäjän mukana olo olisi estänyt suomalaismiesten paluuta viestimitaleille 14 vuoden tauon jälkeen.

Jos Venäjä olisi ollut mukana, se olisi painellut Norjan kanssa maisemaan. Tähän tuskin yksikään hiihtoentusiasti tohtii laittaa poikkiteloista sanaa.

Suomi tulee hopeamitalistina maaliin.

Tuore hopea oli täydellinen taktinen onnistuminen. Hakola piti avausosuudella, viestissä käytännössä pettämätön Niskanen irtosi pääjoukosta raa'alla repäisyllään, minkä jälkeen Hyvärisen ja Anttolan tehtäväksi jäi pitää hopea-asema ja hiihtää yksin omien suorituskykyjensä äärirajoilla.

Huollolle kunniaa

Kyseisen tuloksen mahdollisti Suomen huollon onnistuminen toisena päivänä putkeen. Jo torstaina naiset saivat pronssisauman voittavan suksen ansiosta.

Kun otetaan huomioon suomalaisnaisten ja -miesten alleen saamat perinteisen sukset, Mika Venäläisen johtama huoltotiimi huuhtoi kultaa vertailussa kilpailijamaiden kapuloihin.

Autourheilun kuninkuusluokan formula 1:n maailmassa on tapana, että osakilpailuvoiton napanneen kuljettajan lisäksi palkintojuhlallisuuksissa huomioidaan myös voittajan talli, jonka tallipäällikölle ojennetaan oma pystinsä.

Hiihto on siinä määrin urheilijoiden ja huollon yhteispeliä, että olisiko lajissa syytä miettiä vastaavan käytännön käyttöönottoa?

Vaikka Suomi ei perjantaina kultaa juhlinutkaan, Venäläinen ja hänen tiiminsä on mitalin ansainnut.