Eteläiseen Helsinkiin nousee jälleen uusi tornitalo, 111-metrinen toimistopilvenpiirtäjä

Rakennusyhtiö SRV luo Helsinkiin Kalasataman kaupunginosan sydämeen kahdeksan tornitalon kokonaisuuden.

Kolme torneista on jo valmiita, neljäs melkein valmis, ja viidennen rakentaminen alkamassa. Viides pilvenpiirtäjä on toimistotornitalo, 26-kerroksinen Horisontti. Valmistuessaan se ulottuu 111 metrin korkeuteen, ja se on Suomen korkein toimistorakennus.

Vuokrattavaa toimistopinta-alaa on noin 11 500 neliömetriä.

Helsingissä on tälläkin hetkellä tyhjää toimistotilaa, mutta SRV uskoo tornihankkeeseen ja siihen, että tulijoita kyllä riittää.

– Hybridityö tuo toimistoille kysyntää. Enemmän on haasteita löytää sijoittajia, jotka saavat rahoituksen kuntoon, sanoo SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola.

Hänen mukaansa keskustan toimistoneliövuokrat ovat Helsingissä nousussa, ja se kertoo siitä, että alue on haluttu.

– Kalasataman alue on muotoutumassa sellaiseksi, mitä sitä on kuviteltukin: vetovoimainen kaupunginosa, 20 000 asukasta, 10 000 työpaikkaa. Kyllä me uskomme tähän ympäristöön ja siksi me tänne tulemme itsekin.

Torneista ensimmäisenä valmistui 134 metriin kurottava Majakka, joka toivotti asukkaat uusiin koteihinsa vuoden 2019 lopussa. Rakentamisvaihe ei sujunut aivan vailla ongelmia.

Syksyllä 2021 valmistui Loisto, joka 32-kerroksisena ulottuu aina 124 metriin saakka. Elokuussa 2022 valmistui 120 metriä korkea Lumo One, jossa on 291 uutta vuokrattavaa Kojamon Lumo-kotia. Loppuvuodesta valmista pitäisi olla myös 98 metrin korkeuteen kurottavassa Visiossa, johon tulee 240 asuntoa ja tilat päiväkodille. Tornitalon omistaa Patrizia.

Kalasataman tornien kokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuonna 2027.

Tornitaloja suunniteltiin Helsingissä myös Pasilaan, mutta rakennusyhtiö YIT peräytyi Trigoni-hankkeestaan joulukuussa 2021. Rakennuslehti (siirryt toiseen palveluun)kertoi kesäkuussa 2022, että YIT joutuu maksamaan kaupungille ja Senaatille korvauksia perääntymisestään.