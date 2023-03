Mies ampui rauhoitetun suden Ilomantsissa ja hävitti sen ruumiin – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja metsästyskieltoon

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina ehdolliseen vankeuteen 65-vuotiaan miehen, joka ampui rauhoitetun suden joulukuussa 2020 Ilomantissa.

– Susi on koiran ajossa tullut (syytetyn) passipaikalle, jolloin hän on ampunut suden kiväärillä Lylypurolla. (Syytetty) on sitten vetänyt suden raadon ahkiolla pois ampumispaikalta ja hävittänyt raadon. Metsästysrikoksessa on tapettu susi, ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, tuomiossa todetaan.

Mies tuomittiin törkeästä metsästysrikoksesta puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen ja neljän vuoden metsästyskieltoon. Hänet määrättiin luovuttamaan metsästyskorttinsa riistanhoitoyhdistykselle.

Tuomittu vetosi tilanteen yllättävyyteen

Oikeudessa mies myönsi suden ampumisen, mutta kiisti syytteen teonkuvauksen muuten. Hän sanoi, ettei ollut tahallaan metsästänyt sutta ja ettei hänen tiedossaan ollut, että susi liikkuu alueella. Hänen mukaansa metsästysporukka oli lähtenyt lailliseen ilvesjahtiin ja susi oli tullut heidän kohdalleen sattumalta.

Oikeus katsoi, ettei teon törkeyttä lievennä se, että tilanne on syytetyn mukaan ollut yllättävä.

– Metsästykseen liittyvä korostunut huolellisuusvelvollisuus edellyttää harkintaa ja ampumisesta pidättäytymistä tämänkaltaisessa äkillisessä metsästystilanteessa, oikeus toteaa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä voi vielä valittaa hovioikeuteen.