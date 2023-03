Nopea junayhteys Tampereelta Helsinkiin jakaa Pirkanmaan eduskuntavaaliehdokkaita – puolueiden sisälläkin hajontaa

Suomi-radan linjausvaihtoehtoja on käytännössä kaksi.

Tampereelta Helsinkiin suunniteltu suurnopeusrata ei saa suurta kannatusta pirkanmaalaisilta kansanedustajaehdokkailta.

Asia selviää Ylen vaalikonevastauksista. Yle esitti pirkanmaalaisille eduskuntavaaliehdokkaille väitteen ”Helsingin ja Tampereen välinen matka pitäisi pystyä kulkemaan junalla tunnissa”. Suurin osa väitteeseen vastanneista ehdokkaista suhtautuu kielteisesti junayhteyteen.

Lue lisää: Suomi-radan linjaus ottaa useamman kuukauden aikalisän – osapuolet halusivat lisää selvityksiä

Nopeaa junayhteyttä pitävät tarpeettomana erityisesti perussuomalaisten ja keskustan ehdokkaat.

Avaa kuvien katselu

Myönteisimmin tunnin junaan suhtautuvat vihreiden ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaat.

Molempien puolueiden vastaajista noin 50 prosenttia on sitä mieltä, että Tampereelta pitäisi päästä tunnissa Helsinkiin.

SDP:n vastaajista tunnin junaa piti kannatettavana noin kolmannes.

Vasemmistoliiton, kristillisdemokraattien sekä Liike Nytin ehdokkaista tunnin junaa kannattivat noin neljännes ehdokkaista.

Ratasuunnitelmat Tampereen ja Helsingin välillä ovat herättäneet paljon keskustelua muun muassa mahdollisten ilmastovaikutusten ja hinnan takia.

Ylen vaalikone on auki

Yle julkaisi maaliskuun alussa uudistetun vaalikoneen, jossa on mukana myös puoluekone. Sen tarkoitus on antaa äänestäjille nopeasti tietoa siitä, mitkä asiat erottavat puolueita. Siksi puoluekoneessa on vähemmän väitteitä kuin perinteisissä vaalikoneissa.

Vaalikoneeseen pääset tästä (siirryt toiseen palveluun).