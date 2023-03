Tv-persoona Niko Saarinen osaa pelata mediaa ja tietää, mikä sinne päätyy: “Tirautanpa pienet kyyneleet, niin pääsen avausjaksoon”

Niko Saarinen on luonut uransa olemalla oma, normista poikkeava itsensä. Aivotutkija Katri Saarikivi pohtii illan Yle Perjantaissa, mistä ennakkoluulot erilaisia ihmisiä kohtaan kumpuavat.

Niko Saarinen heitti Big Brotherissa viinilasin lattiaan, ja hänet poistettiin ohjelmasta väkivaltaisen käytöksen vuoksi. Nyt, noin 15 vuotta myöhemmin, Saariselta kysytään edelleen, mitä oikein tapahtui.

– Eiköhän kaikki muista, mitä silloin tapahtui. Minä en muista, koska olin aika päissäni, Saarinen sanoo Yle Perjantain jaksossa Tavis vai kummajainen? juontaja Sean Ricksille. Jakson teemana on erilaisuus ja ennakkoluulot.

Saarisen ensimmäisestä tosi-tv-osallistumisesta on jäänyt miehelle kummallinen vankila, vaikka hänet on sen jälkeen marinoitu jo lukuisissa muissakin ohjelmissa, viimeisimpänä Selviytyjissä ja Farmissa.

Tv-persoonasta tuntuu, ettei kolmoismurhaajaltakaan tentata niin usein, miksi tuli tehneeksi tuomioon johtaneet tekonsa.

– Kyllä minua sörkittiin päiväkirjahuoneessa, haluttiin reaktioita. Silloin tosi-tv meni jo yli. Nykyään tosi-tv on siivotumpaa, se ei ole ihan niin törkeää. Mutta onhan se tylsempää, Saarinen sanoo.

Saarinen ymmärtää, että ihmisillä on hänestä ennakkoluuloja: onhan hänen historiansa varsin värikäs. Hän kokee, ettei aina ole istunut edes tosi-tv-ohjelmien tekijöiden määrittelemään muottiin julkkiksista.

– Haluaisin kahdeksankymppisenä todeta, että elin elämääni siten kuin halusin, enkä niin kuin tv-yhtiön pomot sanoivat, että “rauhoitu”.

– Tiedän, että joku aivan varmasti ajattelee, että taas tuolle homolle annettiin ruutuaikaa. Kunhan ei tule päin naamaa sanomaan ja pilaamaan minun päivääni, Saarinen toteaa.

Tosi-tv-osallistujista “leikataan hulluja”

Saarinen vakuuttaa, että hänellä riittäisi töitä ilman iltapäivälehtiäkin. Tosin hän on huomannut, että on parempi antaa itsestään jotakin, niin välttyy lehtien kaiveluilta.

– Toki osaan pelata mediaa, tiedän, mikä sinne päätyy. Jos on tullut fiilis, etten saanut ohjelmassa isoa roolia, niin tirautanpa pienet kyyneleet niin pääsen avausjaksoon, Saarinen sanoo.

Saarinen tietää omasta kokemuksesta, että osallistujista “leikataan hulluja” tosi-tv-ohjelmiin.

– Jos olen saarennotkossa 30 päivää ja kansa näkee siitä ne 2 minuuttia, joissa minä huudan, niin kaikki ajattelevat, että on se hullu, kun se 30 päivää huusi siellä yhtä soittoa.

Ilman ennakkoluuloja tulisimme hulluiksi

Perjantain illan toisena vieraana nähdään aivotutkija Katri Saarikivi. Hän selittää ennakkoluulojen syntyä aivojen välttämättömyytenä.

– Maailmassa on hirveä määrä tietoa. On pakko lokeroida, muodostaa malleja siitä, millaisia esimerkiksi ihmiset yleensä ovat, Saarikivi selittää.

– Jos me emme luokittelisi asioita ja ottaisimme jokaisen tiedonmurusen ihan uutena ja uniikkina asiana, me tulisimme hulluiksi. Malleilla me miellämme maailmaa.

Avaa kuvien katselu “Kaikki ihmiset ovat ennakkoluuloisia, halusivatpa he sitä tai eivät. Silloin kun ennakkoluulot johtavat ihmisten epätasa-arvoon, siihen että ei kohdata eikä olla laadukkaasti vuorovaikutuksessa toisten kanssa, niistä on haittaa”, aivotutkija Katri Saarikivi sanoo. Kuva: Noora Haapaniemi

Ennakkoluuloista on jatkuvasti hyötyä, sillä ne auttavat meitä käyttäytymään tilanteissa odotetulla tavalla. Toisaalta ennakkoluulot voivat myös kahlita.

– Kun on jokin juttu, joka poikkeaa mallista ja näin aiheuttaa ennakkoluuloja, se kiinnittää huomion. Siinä vaiheessa pitää harrastaa itsetutkiskelua: hetkinen, minun ihmisen mallini ei sisältänytkään tätä uutuutta. Siinä on mahdollisuus oppimiseen, voi ymmärtää elämää ja ihmisiä rikkaamalla tavalla, Saarikivi toteaa.

Illan Perjantaissa nähdään myös Perjantai-dokkari Kokkolan kylähullut. Siinä kaikkien kokkolalaisten tuntemat kyläpersoonat Tero “Sauna-Tero” Hannila ja Matti “Lintumies” Uutela kertovat elämästään paikkakunnan erikoislaatuisina hahmoina. Miehet nähdään myös ohjelman vieraina.

– Antaa kaikkien kukkien kukkia, Sauna-Tero vetoaa.

Perjantai: Tavis vai kummajainen? perjantaina 3.3. Yle TV1:llä klo 21.05 ja Areenassa:

Uskallatko olla oma itsesi? Entä pitääkö erilaisuutta aina ymmärtää? Vieraina televisiopersoona Niko Saarinen ja aivotutkija Katri Saarikivi. Perjantai-dokkari: Kokkolan kylähullut.

