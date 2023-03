Politiikkaan ehdolle lähtevä toimittaja ottaa ison riskin, arvioi HS:n politiikan toimittaja

Toimittajan päätös lähteä mukaan politiikkaan on iso riski, arvioi Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hänen mukaansa toimittajan tulisi tarkasti miettiä ennen ehdolle lähtemistä, miltä päätös näyttää ulospäin.

– Koska me olemme ihmisiä, niin meihin vaikuttaa, miten kollega ajattelee ja miten työnantaja ajattelee. Se on iso päätös ja riski lähteä ehdolle.

Kevään eduskuntavaaleissa on ehdolla kymmeniä henkilöitä, jotka ovat kertoneet aiemmin työskennelleensä toimittajina. Ylen mediakriittisessä Viimeinen sana -ohjelmassa keskusteltiin siitä, tahraako toimittaja journalismin maineen, kun lähtee mukaan politiikkaan.

Ohjelmassa vieraina olleet kansanedustajaehdokas Susanne Päivärinta (kok.) ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) ovat molemmat työskennelleet toimittajina. Päivärinta on ehdolla kokoomuksen riveistä, Harakka taas demareiden.

Päivärinta arvioi, ettei hän voisi enää jatkossa palata samaan työhön, josta lähti eduskuntavaaliehdokkaaksi. Viimeset vuodet Päivärinta on vetänyt IL-TV:ssä Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmaa. Muun muassa Yleisradiossa työskennellyt Harakka taas vannoi, ettei ollut palaamassa enää mediaan.

Myös Junkkari piti selvänä, ettei toimittajilla olisi enää helppoa palata politiikasta journalismin pariin.

– Etenkin politiikan journalismissa, kyllä se olisi sekä katsojalle että tekijälle jatkuva miettimisen aihe, että onko se ketunhäntä jossain. Kun kuitenkin journalismissa on objektiivisuuden ihanne – täydelliseen objektiivisuuteen ei pääse, mutta siihen tulee kuitenkin pyrkiä – se on se journalismin kova ydin. Jos katsoja joutuu jatkuvasti miettimään, onko juontajalla joku oma agenda, niin kyllä se vie uskottavuutta.

Junkkarin mukaan on myös riski siihen, että toimittajan koko mennyttä uraa tarkastellaan jatkossa vain hänen poliittisen kantansa kautta.

– Siinä on retrospektiivinen riski, että kun liputat väriä jonkun puolueen riveissä, voidaan kaikki vanhat juttusi lukea niiden silmälasien läpi ja miettiä, että onko tuo aina ollut demari tai vihreä tai joku muu.

Toimittajissa sukupolviero

Junkkari näkee toimittajien poliitiisessa aktiivisuudessa sukupolvieron.

– Minun ikäiseni toimittajat ovat aika epäpoliittisia. Sitten taas nuorempi polvi, eivät hekään ole puoluepoliittisia, mutta heissä on enemmän halua parantaa maailmaa. He helpommin tykkäävät Twitterissä asioista, joissa on poliittinen ulottuvuus.

Junkkari muistutti, että toimittajakin on ihminen. On siis hyvä kysymys, minkä verran toimittaja voi osallistua kampanjoimaan jonkun hyvän asian puolesta sosiaalisessa mediassa.

– Siinä ollaan vähän liukkaalla pinnalla, Junkkari arvioi.

Mutta miksi toimittajat ylipäätään lähtevät politiikkaan, eivätkä ”pysy lestissään”, kuten moni saattaa miettiä, kysyi Viimeinen sana -ohjelman juontaja Olli Seuri.

– Varmaan suurimmalla osalla ihmisistä, jotka ovat päätyneet toimittajiksi, on jollain tavalla halu parantaa maailmaa. Se ei välttämättä ole missio, mutta he toivovat, että maailma menisi parempaan suuntaan, vaikka sitten sen kautta, että paljastaa epäkohtia, Junkkari pohti.

