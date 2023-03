Kymmeniä vuokralaisia on huijattu, poliisi tutkii törkeää rahanpesua

Kaakkois-Suomen poliisi kertoi viime viikolla, että vuokrahuijauksista on poliisin tietojen mukaan kirjattu kymmeniä petoksia ja petoksen yrityksiä ympäri Suomen.

– Tutkimme yhtä törkeää rahanpesua, sanoo Kaakkois-Suomen talousrikosyksikön rikoskomisario Mika Salminen.

Hänen mukaansa huijatut ihmiset ovat maksaneet rahojaan yhdelle tietylle tilille. Tilin haltijaa epäillään törkeästä rahanpesusta.

Muitakin tutkintoja on käynnissä.

– Tässä on sellainen jako, että on petoksia ja petosten yrityksiä, ja sitten meillä on yksi tällainen törkeä rahanpesu, kun näitä rahoja on kanavoitu tälle tilille.

Törkeä rahanpesu tarkoittaa rikosnimikkeenä sitä, että joku ottaa vastaan välittää, häivyttää tai jotenkin hämärryttää rahojen alkuperäisen laittoman luonteen.

– Teko on kokonaisuutena törkeä ja suunnitelmallinen, ja siksi törkeä rahanpesu eikä perusmuotoinen rahanpesu.

Kaakkois-Suomen alueella on huijattu ihmisiltä kaiken kaikkiaan noin 20 000 euroa.

Eioskomisario Mika Salminen muistuttaa, että petoksia ja niiden yrityksiä tapahtuu koko ajan, joten valppaana kannattaa olla ja katsoa, mitä maksaa ja minne maksaa.

Itä-Suomen poliisilla ei ole tutkintoja vuokrahuijauksista käynnissä.

Epämääräisiä tekstiviestejä alkoi tulla toissa viikolla

Viime viikolla eri puolilla Suomea ihmisten puhelimiin putkahti tekstiviestejä, joissa pyydettiin maksamaan vuokra uuteen tilinumeroon.

Huijausviestejä lähetettiin esimerkiksi ”taloyhtiön” tai isojen vuokranantajien nimissä.

Muun muassa SATO (siirryt toiseen palveluun) sekä Lumo (siirryt toiseen palveluun) varoitttavat verkkosivuillaan, että huijausviestejä on lähetetty niiden nimissä.

Myös Tampereen suurimman vuokranantajan eli VTS-Kotien, Turussa TVT:n nimissä ja esimerkiksi Rauman kaupungin nimissä on lähtenyt kyseisiä viestejä.

Uusi ilmiö – tavallaan

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus sai viime viikolla 40 ilmoitusta tällaisista viesteistä, kertoo Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Matias Mesiä.

Tekstiviestihuijauksia on ollut iät ja ajat, mutta vuokrarahoja perivät huijausviestit ovat Mesiän mukaan uusi ilmiö.

– Meilläkään ei ole vielä tarkempaa tietoa, mistä tässä on kyse.

Selvää on Mesiän mukaan se, että viestejä lähetetään rahan toivossa.

– Viestejä on lähetetty myös ihmisille, jotka eivät asu vuokralla vaan esimerkiksi omistusasunnoissa. Joten tässä on myös hakuammuntaa.

Kohderyhmä ei siis ole kovin täsmällisesti valikoitu.

Mikään ei Mesiän mukaan viittaa siihen, että viestikampanjan takana olisi tietomurto tai muutakaan vakavampaa.

Mesiä myös huomauttaa, että puhelinnumeroita on voinut päätyä huijareille joidenkin aiempien isojen tietovuotojen myötä.

Esimerkiksi vuonna 2021 Facebookiin kohdistui tietomurto, jonka mukana vuoti myös suomalaisten yhteystietoja.

– Eivätkä puhelinnumerot niin uniikkeja ole. Huijarit pystyvät aika hyvin selvittämään, millaisia puhelinnumeroita Suomessa on.

Asiallinen huijaus

Viikkokatsaukseensa (siirryt toiseen palveluun) Kyberturvallisuuskeskus on laittanut esimerkkikuvan viestistä, jonka lähettäjä näyttäisi olevan ”Taloyhtiö”.

– Viestihän on ihan hyvällä Suomen kielellä kirjoitettu, joskin siellä lukee ”tiedoitus asukkaille” (oik. tiedotus).

– Eli tällaisia pieniä seikkoja löytyy, mutta viesti on kohtuullisen siistin näköinen ja varmasti kansalaisia ihmetyttää, että mikä tämä on.

Avaa kuvien katselu Esimerkki huijausviestistä. Samanlaisen esimerkkiviestin Kyberturvallisuuskeskus liitti omaan raporttiinsa. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Kyberturvallisuuskeskukselle on raportoitu mahdollisista rahan menetyksistä tähän huijaukseen liittyen, Mesiä kertoo. Hän arvioi poliisin tietävän rahan menetyksistä tarkemmin.

Vastaavanlaiset huijauskampanjat elävät Mesiän mukaan yleensä muutamasta päivästä muutamiin viikkoihin. Ne voivat myös kadota ja ilmaantua myöhemmin uudelleen, kuin aaltoliikkeenä.

– Jos siitä huijauskampanjasta on hyödytty ja saatu jotain, huijarit palaavat uudelleen. Jos he jäävät ilman rahaa tai kirjautumistietoja, ei siinä ole huijarinkaan kannalta hyötyä tehdä samaa huijausta uudelleen.