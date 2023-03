Esikoiskirjailija Lola Odusoga haluaa kepeyttää vakavista aiheista kertomista: ”Miksi se pitäisi tehdä niin hitsin vaikeaksi”

Lolan suuri salaisuus -lastenkirjan hiljattain julkaissut ex-missi Lola Odusoga on saanut elää vaivalloisen hiuskuontalon kanssa. Kirjan maailmassa Lolan tukka saa äänen ja voimakkaan oman tahdon.

Voiko lastenkirjalla muuttaa maailmaa?

Ainakin esikoiskirjalija Lola Odusoga haluaa ohjata erilaisuudesta puhumista kepeämpään suuntaan.

– Musta tuntuu, että vakavista asioista puhuminen tehdään aina hitsin vaikeaksi. Aina avaudutaan jonkin hirveän trauman kautta kielteisellä tavalla. En halua valistaa tai saarnata, vaan varsinkin lapsille pitää saada iloa ja hullua huumoria, sanoo Odusoga.

Uunituore Lolan suuri salaisuus -kirja haluaa tarjota samaistumispintaa pienille ruskeille tytöille. Tarinan sankarittarella on puhuva ja vilkas tukka. Kirjasta löytyy omaelämäkerrallisia elementtejä.

– Jokaisella meistä on joskus ollut bad hair -day. Me, joilla niitä on ollut enemmän, samaistumme tarinaan varmasti vielä paremmin, Odusoga naurahtaa.

Kirjailijan ura pitkäaikainen haave

Kirjan kirjoittaminen on ollut yksi Lola Odusogan haaveista. Ajatus lastenkirjasta tuli kuitenkin muualta. Omasta hiuskuontalosta kirjoitettu vauhdikas blogiteksti herätti kustantajan huomion.

– WSOY kysyi blogitekstin jälkeen, että olenko koskaan ajatellut kirjoittavani lastenkirjaa.

Tulevalla kirjailijalla ei ollut minkäänlaista pohjaa lastenkirjan tekemiseen, mutta ennakkoluulottomasti vastaanotettu haaste realisoitui aukeaman kokoiseksi näytekirjoitukseksi. Kustantamo oli tekstistä innoissaan.

– Ajattelin, että siellä olisi yksi lause, josta voisi ehkä lähteä työstämään. Kaikki olivatkin ihan haltioissaan ja kehottivat jatkamaan.

Tukka oli suurin stressin aihe mallimaailmassa

Vallaton afrotukka on tuottanut Lola Odusogalle ”harmaita hiuksia” koko elämän ajan.

– Hiusmatkani on ollut pitkä ja kivinen. Olen elänyt lapsena ja nuorena sellaista aikaa, ettei kukaan osannut tehdä afrolle mitään.

Hän sai toimia mallinuransa ajan koehenkilönä siinä, miten kiharat vedettiin vain nopeasti kiinni.

– Kaikille muille tehtiin hienoja kampauksia, mutta mun hiukset käsiteltiin yleensä hyvin nopeasti. Suurin stressin aiheeni ei ollut ihonväri, vaan hiukset.

Odusoga on vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana uskaltautunut pitämään tukkaansa vapaasti auki.

Entä jos se osaisi kirjan Lola-hahmon tukan tapaan puhua...

– Sillä olisi varmasti liikaakin asiaa. Nykyään se saa olla niin oma itsensä, että ehkä se vaatisikin enemmän huomiota.