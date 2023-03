Risteilyalus m/s Galaxy ei palaa enää Turun ja Tukholman väliselle reitille

Tallink Siljan risteilyalus m/s Galaxy on liputettu Latviaan. Se toimii nyt Amsterdamissa pakolaismajoituksena. Arkistokuva Turun satamasta.

Tallink Siljan risteilyalus m/s Galaxy ei palaa Turun ja Tukholman väliselle reitille.

Galaxy on vuokrattu Amsterdamiin, missä se on toiminut pakolaismajoituksena. Sopimusta on nyt jatkettu puolella vuodella.

– Laiva on Hollannissa lokakuuhun asti, kertoo Tallink Siljan viestintäpäällikkö Marika Nöjd.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Galaxy purjehtii Latvian lipun alla huhtikuun puolivälistä alkaen.

Miten käy aamulähdön Turusta Tukholmaan?

Varustamo ei ole tehnyt päätöstä, palauttaako se aamulähdön Turusta Tukholmaan. Tällä hetkellä kaikki varustamon alukset ovat joko vuokralla tai liikenteessä.

– Suurin osa vuokra-alustemme sopimuksista päättyy kesäkuussa. Laivojen tulevaisuuden pitäisi olla selvä keväällä, Nöjd sanoo.

Torstaina varustamo tiedotti, että m/s Baltic Princess jää 6. maaliskuuta kahdeksi viikoksi telakalle. Sen tilalle Turku–Kapellskär-reitille ei tule korvaavaa alusta huoltotöiden ajaksi.

Laiva telakoidaan Turun korjaustelakalla Naantalissa. Sille tehdään normaalin huolto-ohjelman mukaisia teknisiä kunnostustöitä.

Uutisen Galaxy återvänder inte till rutten mellan Åbo och Stockholm on alun perin kirjoittanut Yle Åbolandin toimittaja Nora Engström.