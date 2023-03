Norjalta shokkiratkaisu: Iivo Niskanen ei saa vastaansa toista Planican MM-hiihtokuninkaista

Kolme maailmanmestaruutta Planican MM-hiihdoissa voittanut Simen Hegstad Krüger ei mahtunut Norjan joukkueeseen sunnuntain 50 kilometrin yhteislähtökilpailuun.

– MM-hiihtojen kuninkaan syrjäyttäminen on tarpeetonta, NRK:n hiihtoasiantuntija Torgeir Björn kommentoi NRK:n sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Björnillä ei heru ymmärrystä ratkaisulle.

– Krügerilla on kaksi MM-kultaa henkilökohtaisilta matkoilta ja viestikulta täältä. Hän on hyvässä kunnossa ja hyvä hiihtäjä 50 kilometrille.

Norjan maajoukkueen valmentaja Eirik Myhr Nossum toteaa NRK:lle, että Norjan joukkueeseen on aina tiukka kilpailu.

– Simenillä on jokainen syy olla pettynyt niin kuin muillakin, Nossum sanoi.

Toinen NRK:n hiihtoekspertti Fredrik Aukland yllättyi myös ratkaisusta. Aukland korostaa, että Krüger hiihti 30 kilometrin yhdistelmäkisassa 15 kilometrin hiihto-osuuden hyvin ja on kunnossa.

– Ehkä he ovat katsoneet edellisiä tuloksia perinteisen kisoista ja etenkin Les Roussesin maailmancupista, Aukland pohti.

Krüger jäi Les Roussesissa vasta 24. sijalle 20 kilometrin yhteislähtökisassa.

– Kysymys on sitten, miksi ei ole viestitty aiemmin Krügerin jättämisestä ulos. Hän ei olisi voinut menestyä paremmin MM-kisoissa. Miksi ei ole odotettu? En ymmärrä sitä, Aukland totesi.

Krüger otti pronssia kaksi vuotta sitten Oberstdorfin MM-kisoissa, kun viimeksi hiihdettiin 50 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla arvokisoissa.

Avaa kuvien katselu Norjan viestijoukkue poseerasi kultamitalit kaulassa perjantain palkintojenjaossa: Hans Chister Holund,(vas.), Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg ja Johannes Hösflot Kläbo. Heistä Holund ja Krüger eivät mahtuneet 50 kilometrin joukkueeseen. Kuva: Tomi Hänninen - Chilipictures

Norjan joukkue nyt 50 kilometrille on Johannes Hösflot Kläbo, Pål Golberg, Sjur Röthe, ja Didrik Tönseth. Emil Iversen on myös mukana, sillä hän kisaan henkilökohtainen paikka hallitsevana maailmanmestarina. Tönsethille ja Iversen kisaavat Planicassa ensimmäistä kertaa 50 kilometrillä.

Kläbo on Krügerin tapaan ottanut Planican MM-hiihdoissa kolme maailmanmestaruutta. Kläbolle on tullut kaksi kultaa joukkuekisoista. Viestin lisäksi parisprintistä. Henkilökohtainen mestaruus tuli sprintistä. Kläbolla on myös neljäs hiihtomitali kisoista, kun hän otti hopeaa Krügerin takana yhdistelmäkisassa.

– Olen iloinen, etten valitse joukkueita. En usko, että Norjan hiihtoliitossa on helppoa olla valmentaja ja johtaja näinä päivinä, Kläbo totesi.

Kläbo ja Niskanen olivat edellä mainitussa 20 kilometrin Les Roussesin yhteislähtökilpailussa kärkikaksikkoa. Niskasta on pidetty pahimpana haastajana norjalaisviisikon kultahaaveille kilpailussa.

Suomen joukkueessa 50 kilometrillä ovat Niskasen lisäksi perjantain MM-hopeaviestijoukkueesta Ristomatti Hakola ja Perttu Hyvärinen. Neljäs edustaja on Ville Ahonen.