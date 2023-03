Katso kuvat kansainvälisistä drag-diivoista Helsingissä: monelle esiintyjälle drag on kapinointia ja poliittinenkin asia

Pääkaupunkiseudulla on tänä viikonloppuna riittänyt glamouria ja glitteriä, kun Helsinki International Drag Fest on tuonut Tanssin taloon lukuisia kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja drag-artisteja.

Laaja-alaisen tapahtuman esiintyjäkaarti ulottuu tuoreista kyvyistä suomalaisen Pola Ivankan ja amerikkalaisen Sherry Vinen kaltaisiin pitkän linjan taiteilijoihin.

Avaa kuvien katselu Pola Ivanka on pitkän linjan kotimainen drag-artisti. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Amerikkalainen Sherry Vine hoiteli osan juontotehtävistä ja esitti myös ”tuhmia” lauluja. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Sherry Vinen lavakarismaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Cancel-kulttuuri ei sovi dragiin

Pääesiintyjänä Helsinki International Drag Fest -festivaalilla on sekä perjantaina että lauantaina drag-skenen tulikuuma nimi, eli RuPaul's Drag Racesta tunnettu Black Peppa.

Iso Britannian Birminghamista kotoisin oleva, hurjista esiintymisistään tunnetun artistin mielestä poliittisuus ei ole kadonnut drag-kulttuurista mihinkään.

– Se että meikkaa, laittaa korkkarit jalkaan, pukeutuu kuten minä ja kohtaa sitten tämän ison pahan maailman – se on hyvin poliittiista, on kuin ylläni olisi haarniska. Queer on poliittista jo sinänsä ja nyt jos koskaan meidän pitäisi taistella vielä enemmän tasa-arvon puolesta.

Avaa kuvien katselu Black Peppan hurjaa showta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Black Peppa tunnetaan RuPaul's Drag Racesta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Black Peppan esitys sisältää myös akrobaattisia piirteitä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Drag-skenessäkin kilpailu on kovaa ja Black Peppa korostaa, että parhaiten alalla pärjää olemalla oma itsensä.

– Ei minun tarvitse mitenkään erottua joukosta, olen vain oma itseni enkä pyytele anteeksi. Olen Black Peppa ja sen homman osaan parhaiten. Ei kannata välittää siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat: ole sitä mitä olet, niin erotut massasta.

Black Peppa ottaa myös voimakkaasti kantaa asiaan, joka on saanut alkunsa Yhdysvalloista ja hankkinut jalansijaa myös Euroopassa: hän on saanut tarpeekseen cancel-kulttuurista, jonka tarkoituksena on boikotoida ihmisiä, joilla on vääränlaisia mielipiteitä. Cancel-kulttuurilla ja poliittisen korrektiuden vaatimuksilla on ollut vaikutusta myös drag-skeneen, johon kuuluvat oleellisina osina paljas pinta ja räävittömyys.

– Minun mielestäni koko cancel-kulttuurin voisi canceloida, ei enää tätä cancel-kulttuurin nimellä kulkevaa hevonpaskaa, kiitos. Tuntuu siltä, että kaikkia pelottaa, itseilmaisu on kadoksissa ja ihmiset ovat todella varpaillaan sen suhteen, mitä tekevät. Drag-kulttuurin pohjimmaisena ideana on kuitenkin pitää hauskaa: me olemme drag-taiteilijoita emmekä filosofeja.

Avaa kuvien katselu Suomalaisartisti Lumiere vauhdissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Tapahtuman järjestäjä, drag-artisti Betty Fvck. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Kotimaisen Angel Ninjan tunteikasta esitystä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Katso videolta drag-diivojen taidonnäytteitä.

Drag-esitys loukkaa uskonnollisia piirejä

Politiikka näkyy myös moskovalaisen Porschan esityksessä, jonka taustalla soi venäläisen Ic3peak-yhtyeen kantaaottava elektromusiikki.

– Tilanne on tällä hetkellä vaikea. Meidän täytyy näytellä, että olemme jonkinlaisia parodia-artisteja. Venäjän laki ei hyväksy LGBT-ihmisiä, mutta Moskovassa on tästä huolimatta gay-klubeja, queer-kulttuuria ja aktivisteja.

Avaa kuvien katselu Moskovalainen drag-artisti Porscha ihailee malli-näyttelijä Julian Foxin tyyliä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Porschan esitykseen kuuluu oleellisena osana samovaari, jonka sisältä löytyy hirttoköysi.

– Sieltä paljastuu synkkä totuus.

Porscha itse ihailee näyttelijä ja malli Julia Foxia, joka tunnetaan kokeellisesta ja rohkeasta tyylistään.

– Hänellä on asuja, jotka on tehty jätematerilaalista, mutta silti hän näyttää upealta. Tavoittelen samanlaista lopputulosta.

Myös espanjalainen Venedita Von Däsh on aihettanut paheksuntaa kotimaassaan, mutta toisesta syystä kuin Porscha. Hänen esitykseensä liittyy uskonnollisia elementtejä ja periespanjalaista kuvastoa.

– Aluksi esitän neitsyettä ja sitten heitän vaatteet pois. Jotkut uskonnolliset ihmiset loukkaantuvat tästä, mutta sori vaan.

Avaa kuvien katselu Venedita Von Däshin 1920-lukuun viittaavaa glamouria. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Venedita Von Däshin shown loppuhuipennusta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Venedita Von Däshin mukaan drag-kulttuurin suosiota on Espanjassa ja muualla maailmassa nostanut etenkin Drag Race -sarja: hän on itse ollut mukana Drag Race Españassa.

– Drag voi erityisen hyvin Kanarian saarilla, mutta erilaisia drag-variaatioita löytyy kaikkialta Espanjasta. Kaipaisin genreen kuitenkin enemmän inkluusiota, kuten drag kingejä ja transsukupuolisia ihmisiä.

Avaa kuvien katselu Pandora Noxin rajua tyyliä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Conchita Wurst on ollut hyvä esikuva

Itävalta ei ole aiemmin ollut erityisen tunnettu vilkkaasta drag-skenestään, mutta nyt tilanteeseen on tullut selvä muutos. Pandora Nox ja Philisha Conditioner ovat maan tämän hetken kansainvälisesti tunnetuimpia alan artisteja.

– Kun aloitimme dragin tekemisen joitakin vuosia sitten, meidän lisäksemme mukana oli pari muuta artistia. Nyt skene on isompi, värikkäämpi ja näkyvämpi. Olemme siis oikealla polulla, itävaltalainen drag-artisti Pandora Nox toteaa.

Avaa kuvien katselu Pandora Nox ja Philisha Conditioner ovat itävaltalaisen drag-kulttuurin sanansaattajia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Yhtenä tekijänä alppimaan drag-kulttuurin lavenemiselle on ollut Thomas Wirthin eli Conchita Wurstin euroviisuvoitto vuonna 2014.

– Hän on ollut loistava esikuva paitsi Itävallan myös muun maailman drag-skenelle, Nox ja Conditioner toteavat yhdestä suusta.

Pandora Nox kutsuu itseään sosiaalisessa mediassa ”superwomaniksi”, ja hänen värikkääseen imagoonsa sisältyy myös selkeä viesti.

– Minun missionani on kertoa, ettei tarvitse olla gay-mies pukeutuakseen dragiin. Drag on sukupuoliroolien ja stereotypioiden rikkomista eikä sitä, mitä sinulla on jalkojesi välissä.