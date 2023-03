Kerttu Niskanen jäi karvaasti ilman MM-mitalia – purskahti kyyneliin ja latasi suorat sanat heikommista suksistaan: ”Olen parhaimmassa kunnossa koskaan”

Planican MM-kisat, naiset 30 km (P), yhteislähtö

1. Ebba Andersson SWE 1.22.18

2. Anne Kjersti Kalvå NOR + 53,0

3. Frida Karlsson SWE + 54,2

4. Linn Svahn SWE + 57,7

5. Rosie Brennan USA + 57,8

6. Kerttu Niskanen FIN +1.08,2

7. Katharina Hennig GER +2.26,1

8. Teresa Stadlober AUT +2.29,5

9. Tiril Udnes Weng NOR +2.33,9

10. Astrid Öyre Slind NOR +2.38,3

15. Krista Pärmäkoski FIN +3.13,7

25. Johanna Matintalo FIN +6.06,3

26. Anne Kyllönen FIN +6.15,8