Palkankorotukset eivät vaaranna Suomen kilpailukykyä, toteaa Olli Rehn – mutta talouden tasapainottamistoimet on aloitettava heti

Suomen Pankissa on seurattu hieman huolestuneina talven työmarkkinakiistoja. Pääjohtaja Olli Rehnin mielestä tähän asti sopimukset eivät ole kuitenkaan vaarantaneet kilpailukykyä.

– Vaikuttaisi siltä, että tämä kahdelle vuodelle jaksottuva sopimus ylläpitää suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä. Siinä on haettu selvästi tasapainoa yhtäältä palkansaajien reaalisen ostovoiman ylläpitämisen ja toisaalta suomalaisen työn kilpailukyvyn ylläpitämisen välillä, Rehn kiittää Ylen haastattelussa palkankorotusten yleistä linjaa.

Suomen ja Saksan sopimukset samasta puusta

Suomen Pankin arvion mukaan palkankorotukset noudattelevat tärkeimpien kilpailijamaiden ja euroalueen tasoa.

– Jos katsoo vaikka Saksaa, niin Saksan sopimukset ja Suomen sopimukset ovat suurin piirtein samassa linjassa. Ne eivät vielä käynnistä palkka-hintakierrettä.

Rehn korostaa, että Suomen kaltaisen pienen avotalouden on tärkeää pitää huolta suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyvystä. Hän muistuttaa, että kilpailukyky heijastuu heti työllisyyteen.

– Talouden kestävä, tasapainoinen kasvu sekä korkea työllisyys riippuvat hyvin pitkälle siitä, miten suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyky kehittyy. Sen takia on ollut tärkeä, että on kyetty tekemään sopimukset, jotka ovat suurin piirtein linjassa meidän tärkeimpien kilpailijamaiden ja muiden euromaiden kanssa, Rehn kuvaa.

Kilpailukyky ja työllisyys kulkevat käsi kädessä

Olli Rehn oli Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa elinkeinoministerinä palauttamassa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä. Hän puolustaa edelleen yhteiskuntasopimuksen ja kilpailukykysopimuksen linjauksia.

– Työmarkkinoiden Suomen malli syntyi silloin kilpailukykysopimuksen ja sen jälkeisten aika maltillisten liittokierrosten myötä. Näiden aikana työllisyys on kohentunut merkittävästi.

– Työllisyysaste oli 67 prosenttia vuonna 2015 ja tällä hetkellä se lähentelee 75 prosenttia. Tämä kertoo siitä, miten tärkeä on pitää yllä suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, Rehn vakuuttaa.

Vientialojen palkkalinja ja paikallinen sopiminen

Suomalaisessa työmarkkinajärjestelmässä on Rehnin mielestä valuvikoja. Suomessa on Rehnin mukaan nähty ja koettu sekä lakkoja että työsulkuja oikeastaan koko 2000-luvun ajan ja selvästi enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa.

– Toivonkin, että kun tämä sopimuskierros saadaan maaliin toivottavasti kohtuullisen pian, niin sen jälkeen sekä työnantajat että palkansaajaliike voisivat istua yhteisen pöydän ääreen.

– Pitäisi keskustella siitä, millä tavalla tätä työmarkkinajärjestelmää kehitetään niin, että se parhaiten takaa kestävän kasvun ja korkean työllisyyden ja palkansaajien reaalisen ostovoiman kehityksen Suomessa, Rehn ehdottaa.

Rehnin mielestä työmarkkinajärjestelmässä tarvitaan vientivetoista koordinaatiota, joka määrittää palkankorotusten tason ja sitä kautta suomalaisen työn kilpailukyvyn.

– Sen rinnalla on tärkeä edelleenkin jatkaa paikallisen sopimisen kehittämistä niin, että se on tosiaan sopimista eikä sanelua. Me tarvitsemme tällaisen koordinoidun raamin ja sen raamin sisällä on sitten mielekästä kehittää yrityskohtaista paikallista sopimista, Rehn kaavailee.

Koronnostoilla inflaatio-odotukset ankkurissa

Euroopan keskuspankin neuvosto kokoontuu 16. maaliskuuta. Pääjohtaja Rehn uskoo, että koronnostot jatkuvat.

– Inflaatio on edelleenkin aivan liian korkealla. Viimeisin luku tältä päivältä (2.3.) on kahdeksan ja puoli prosenttia, siis helmikuun inflaatioluku.

– Sen seurauksena Euroopan keskuspankin neuvosto tulee todennäköisesti jatkamaan rahapolitiikan kiristämistä toteuttamalla aika merkittävän koronnoston, Rehn ennakoi.

Avaa kuvien katselu Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn iloitsee työllisyyden hyvästä kehityksestä sekä koko euroalueella että Suomessa. Kuva: Silja Viitala / Yle

EKP:n neuvosto saa maaliskuun kokouksessaan uuden talousennusteen ja sen pohjalta arvioidaan, kuinka paljon ja kuinka pitkään korkoja pitää edelleenkin nostaa. Rehnin mukaan tavoitteena on jarruttaa inflaatiota ja pitää inflaatio-odotukset ”ankkurissa”.

Rehn on tulevaisuuden suhteen toiveikas, sillä viimeisimmän työmarkkinakierroksen perusteella inflaatio-odotukset näyttävät pysyneen kurissa sekä euroalueella yleensä että myöskin Suomessa.

– Myönteistä on, että työllisyyskehitys on vahvaa sekä euroalueella että Suomessa. Se on talouden valopilkku tällä hetkellä ja se kannattelee myös kotimaista kysyntää sekä Euroopassa yleensä että meillä Suomessa, Rehn toteaa.

Rehn selittää EKP:n rahapolitiikkaa historialla.

– Moni kysyy, että miksi me nyt nostamme korkoja ja kiristämme rahapolitiikkaa ja rahoitusoloja. Teemme sen takia nyt johdonmukaisesti, määrätietoisesti, jotta kykenisimme välttämään sellaisen shokkiterapian, mikä koettiin 1980-luvulla Yhdysvalloissa ja myöskin Euroopassa.

Julkisen talouden kestämätön tie pysäytettävä

Valtiovarainministeriö on esittänyt julkisen talouden noin yhdeksän miljardin sopeutusta kahdelle vaalikaudelle. Suomen Pankin arvio sopeutustarpeesta on samaa luokkaa.

– Suomen pankin laskelmien, arvioiden mukaan meillä on noin neljän prosentin kestävyysvaje julkisessa taloudessa. Se on tulojen ja menojen pysyvä erotus, rakenteellinen alijäämä.

– Se kertoo siitä, että meillä on tällä hetkellä liian pieni kansantalous kannattelemaan tätä muutoin suhteellisen kelpoa tosin uudistuksia kaipaavaa hyvinvointiyhteiskuntaa, Rehn linjaa.

Noin kymmenen miljardin euron sopeutuksella kahden hallituskauden aikana kyettäisiin Rehnin mukaan taittamaan velkasuhde alaspäin.

– Tällä hetkellä ongelma on nimenomaan julkisen talouden velkasuhteen kehityssuunta, joka on ylöspäin. Suomen Pankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston arvion perusteella meidän velkasuhteemme nousisi 70:stä 80 prosenttiin tämän vuosikymmenen mittaan ja se on kyllä ihan kestämätön tie.

Talouden tasapainottamistoimet aloitettava heti

Rehnin mielestä seuraavan hallituksen on sitouduttava ohjelmassaan julkisen talouden tasapainottamiseen.

– Tarvitaan kahden hallituskauden mittainen ohjelma kuitenkin niin, että se pitää myös aloittaa välittömästi eikä tehdä pelkästään tiekarttaa ja siirtää toteutusta.

– Se ei voi olla mikään savolainen projekti: aloittamista vaille valmis. Kyllä se pitää myöskin panna käyntiin, Rehn kannustaa huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen valittavaa hallitusta.

Rehn kummeksuu talouspoliittista keskustelua vaalien alla.

– En kommentoi yksittäisten puolueiden ohjelmia, mutta kun katsoo tällä hetkellä talouspoliittista keskustelua, niin meillä on selvästi kaksi eri koulukuntaa. On niitä, jotka laskevat kaiken kasvun varaan ja niitä, jotka laskevat julkisen talouden leikkausten varaan.

– Mielestäni Suomen talouden ja talouspolitiikan kannalta oikea linja ei ole joko tai vaan se on sekä että. Me tarvitsemme kahden kärjen taktiikkaa, Rehn arvioi.

Talouden kasvukykyä vahvistettava uudistuksilla

Rehnin mielestä nyt tarvitaan kestävän kasvun eväiden vahvistamista panostamalla osaamiseen, koulutukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan, yrittämiseen ja työnteon kannustamiseen. Samalla pitää käynnistää myöskin julkisen talouden tasapainottaminen.

– Se ei saa olla vain yksi tavoite muiden joukossa, vaan kyllä se on ihan välttämätön reunaehto sille, että hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa ja ylläpitää se luotettava toiminta ja kehittää yhteiskuntaa myöskin jatkossa.

Rehnin mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, kyetäänkö sopeuttaminen tekemään uudistuksilla. Hänen mielestään Suomella on paljon varaa vahvistaa talouden kasvukykyä.

– Tarkoitan sillä sitä, että kykenisimme parantamaan yrittämisen ja työn tekemisen kannustimia, kykenisimme nostamaan työllisyysastetta ja sitä kautta parantamaan meidän kasvu- ja työllisyyspotentiaaliamme, mutta se ei yksin riitä vaan me tarvitsemme myöskin sopeuttamistoimia julkisessa taloudessa, Rehn kuvaa talouspolitiikan päätöksenteon kokonaisuutta.

Rehn poimii sopeutuksen työkalupakkiin sekä menoleikkauksia että veronkorotuksia.

– Mielellään verotusta uudistamalla yrittämisen ja työnteon kannustamisen suuntaan niin, että verotuksen painopistettä siirretään entistä enemmän ympäristö- ja haittaverojen, kiinteistöverojen ja vastaavien suuntaan, jotka eivät rokota samalla tavalla talouden kasvua ja työllisyyttä kuin muut veronkorotukset, Rehn esittää.

Presidenttipeliin vaalien ja hallitusneuvottelujen jälkeen

Olli Rehnin nimi on pyörinyt presidenttikyselyjen kärjessä. Hän lupaa palata mahdolliseen ehdokkuuteen kesän ja syksyn mittaan.

– Suomalaisen politiikan biorytmi on se, että nyt käydään eduskuntavaalit, sen jälkeen hallitusneuvottelut ja sitten on varmaankin aika siirtää katseet tasavallan presidentin vaaliin.

– Olen ihan varma siitä, että suomalaiset osaavat valita laajaa luottamusta nauttivan henkilön tasavallan presidentiksi johtamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, Rehn muotoilee vastauksensa.

Kansa valitsee seuraavan tasavallan presidentin tammi-helmikuussa 2024.

