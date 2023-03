Jääravit ovat hiljalleen katoavaa kansanperinnettä – Kortesjärvellä on kisattu ensimmäisen kerran yli sata vuotta sitten

Raviohjastaja Piia Piilonen rauhoittelee Päivän Pokeria, kun se talutetaan kuljetusautosta ulos.

– Jääraveissa ohjastajalla on toisenlaiset haasteet kuin kesällä, sillä kesärenkailla olevat ravikärryt pyrkivät luistamaan voltissa ja kaarteissa, sanoo Piilonen.

Jännitystä on ilmassa koko ajan.

– Lisäksi sormet tahtovat jäätyä, kertoo Piilonen

Avaa kuvien katselu Jäärata on kurveissa tasainen. Kesärenkailla olevat ravikärryt saattavat liirata sekä kaarteissa että volttausalueella. Ravikärryn luisumista pyritään estämään hiekoittamalla rataa. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Piilosen mielestä jääravit sopivat hevoselle.

– Hokit rikkovat jään niin, että askellus on tasaista ja pikkupakkasessa hevoset ovat virkeitä, sanoo Piilonen.

Perinne alkoi yli sata vuotta sitten

Kortesjärven Hevosjalostusyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Autio kertoo jääravien alkaneen Kortesjärven jäällä yli sata vuotta sitten. Järvi soveltuu tapahtumaan hyvin, koska se on matala ja lähes umpijäässä.

– Nämä jääravit, jossa on palkinnot, ovat ainoat tänä vuonna, sanoo Autio.

Avaa kuvien katselu Loimi lämmitää hevosta, kun se juoksee itsensä hikeen. Talvella se on ehdottomasti oltava mukana, sanoo Arja Talvilahti Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Tapahtuma on ollut suosittu joka vuosi.

–Jääraveissa on oma tunnelma, erilainen kuin kesällä raveissa, sanoo Autio

Tapahtuma ei kannattaisi, jos järjestäjille maksettaisiin palkkaa, sillä paikalla on seitsemänkymmentä talkoolaista.

Palkinot ovat myös pienet, joten myös kilpailijat osallistuvat talkoisiin.

– Kaikki ovat kökkähengessä mukana, sanoo Autio.

Tärkeintä on osanotto

Kortesjärveläinen Arja Talvilahti on tuonut hevosensa Päivän Pokerin kilpailemaan jäälle. Neljätoistavuotias ori on innoissaan. Menohaluja on.

Talvilahti pitää perinteikkäästä tapahtumasta ja on ollut monena vuonna myös järjestämässä tapahtumaa.

–Tärkeintä on osanotto, sanoo Talvilahti.

Avaa kuvien katselu Hokissa eli hevosen talvikengässä on takakavioissa kahdeksan nastaa ja etukavioissa neljä. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Talvilahti kertoo, että raveihin on valmistauduttu huolella.

– Hevonen on arojen eläin, se viihtyy kylmässä, mutta kun selkä on hikinen, päälle pitää laittaa loimi, sanoo Talvilahti.

Loukkaantumisen riski on läsnä

Jääravien eläinlääkäri Seppo Kangas tutkii elektronisella laitteella hevosen harjaa kunnes löytyy siru, joka antaa numeron.

– Uudet hevoset pitää tunnistaa, kertoo Kangas.

Jääravien eläinlääkärin tehtävät eivät hirveästi poikkea kesällä kilpailtavista raveista. Rata pitää tarkastaa ja hevosten tunnistamisen lisäksi niiden terveys pitää varmistaa.

– Sairaana ei voi kilpailla. Jos esimerkiksi eläin ontuu, se poistetaan radalta, sanoo Kangas

Loukkaantumisen riski on läsnä myös jäällä. Hevoselta saattaa irrota kenkä tai radalla voi sattua kolari.

– Näista syistä meillä on aina varulta mukana lääkkeet, sanoo Kangas