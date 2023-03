Iivo Niskasta vastassa viisi hurjaa norjalaista – näin suomalainen voi voittaa tänään maailmanmestaruuden

Sunnuntain 5.3. ohjelma Urheilustudion lähetys alkaa klo 12.45 TV2:ssa ja Yle Areenassa. Yle Puheen lähetys alkaa klo 12.50. klo 13.00 hiihto, 50 km (p), yhteislähtö, miehet

Mistä puhutaan?

Suomen naishiihtäjät kritisoivat 30 kilometrin kilpailun jälkeen suksiaan. Voitelupäällikkö Mika Venäläisen mukaan huolto epäonnistui, mutta ei osannut sanoa, mikä suksissa oli vikana. Yle Urheilun asiantuntijoiden mielestä suomalaisnaisten suksien heikkoutta ei pystynyt paljaalla silmällä sanomaan tai arvioimaan. Heidän mielestään oli mielenkiintoista, että suomalaiset valittivat niin voimakkaasti suksistaan.

– Kun juttelin (viidenneksi tulleen) Rosie Brennanin kanssa kisan jälkeen, hän totesi, että hänellä oli ehdottomasti kärkiporukan huonoimmin luistaneet sukset, Aino-Kaisa Saarinen sanoi.

– Kertun (Niskanen) sukset saattoivat olla aavistuksen huonommat kuin muilla, mutta ei silmiinpistävän huonot. Mitalikamppailussa suksien pitää toki olla parhaat tai lähellä sitä.

Maajoukkueen voitelupäällikkö Mika Venäläinen myönsi huollon epäonnistumisen.

Saarinen muistutti, että jos sukset eivät luisu alamäkeen, ne eivät myöskään luista ylämäessäkään. Tuolloin kuorma kertaantuu ja sillä on fyysisen vaikutuksen lisäksi psyykkistä vaikutusta.

Kalle Lassilan mukaan mittasuhteet suurenevat helposti mediassa, myös tällaisessa huoltokritiikissä. Hän uskoo, että suomalaisten suksissa oli jokin yhteneväinen, yhteinen tekijä, ei pelkästään yksittäisten urheilijoiden kalustoon liittyvä.

– Miesten sunnuntain 50 kilometrille tämä luo oman haasteen, koska olosuhde on todennäköisesti samantyyppinen. Silloin aikaikkuna suksien testaukseen on todella pieni, Lassila totesi.

– Huolto joutuu tekemään paljon ajatustyötä ja löytää uusia testattavia asioita. Ei auta kuin toivoa, että niistä löytyisi kilpailuetua.

Kuka yllätti?

Lauantain yllättäjät löytyivät Ruotsin joukkueesta. Ebba Andersson oli yksi kisan ennakkosuosikeista, mutta silti hänen vahva suorituksensa pääsi yllättämään Kalle Lassilan. Andersson ylitti maaliviivan peräti 53 sekuntia aiemmin kuin Norjan Anne Kjersti Kalvå.

– Ensinnäkin se, että Ebba oli niin ylivoimainen, suorastaan täysin murskaava oli yllättävää, mutta myös se, että hän lähti karkuun niin aikaisin, yllätti minut, Lassila sanoi.

– Siitä tuli mieleen hyvin vahvasti Therese Johaug.

Ebba Andersson ratkaisi 30 kilometrin kilpailun varsin nopeasti.

Aino-Kaisa Saarinen taasen oli ympyröinyt Linn Svahnin nimen jo etukäteen, mutta hän ei silti uskonut, että sprintterinä paremmin tunnettu Svahn nousisi neljänneksi.

– Yllätti, että hän oikeasti jaksoi olla siinä mukana loppuun saakka, Saarinen sanoi ja totesi, että ruotsalainen sai paljon apua suksistaan.

– Svahnilla oli kisan paras suksi. Se oli suorastaan huomiota herättävää.

Kuka floppasi?

Suomen yhdistetyn joukkue jäi ilman kunnon tulosta Planican MM-kisoissa. Ilkka Herolan yhdeksäs sija ja joukkuekilpailun viides sija olivat parhaat sijoitukset. Yle Urheilun asiantuntija Petter Kukkosen mielestä kaikki odottivat enemmän, olihan Herola saavuttanut edellisistä MM-kisoista hopeaa.

– Valmennusta on uusittu ja asioita on tehty vähän toisesta kulmasta. Isossa kuvassa on ajateltu, että nyt se suunta muuttuisi. Sitten kävikin aika samalla tavalla, että saldo on sitä samaa, mitä se on viime vuosina ollut. Tietenkin siinä mielessä se on pettymys, Kukkonen sanoi.

Ilkka Herola: Saako suorassa lähetyksessä kiroilla?

Suomen entinen päävalmentaja Kukkonen uskoo, että Suomen valmennusjohto pohtii tarkasti sitä, ovatko he uskaltaneet muuttaa asioita riittävästi vai pitäisikö yrittää pöyhiä valmennusta rohkeammin.

Kukkosen mielestä se linja, jolla hänkin aikoinaan valmensi, on nyt nähty ja se johti tietynlaisiin tuloksiin. Nyt tulokset ja harjoittelu pitäisi analysoida tarkasti ja uskaltaa uudistaa enemmän.

– Mikä on esimerkiksi Mika Kojonkosken rooli ja miten koko järjestelmää uusitaan. Maailmanmestaruuskilpailut ovat aina myös järjestelmien väliset kilpailut, Kukkonen sanoi.

Syy, miksi Itävalta, Norja ja Saksa pärjäävät, on Kukkosen mukaan siksi, että näiden maiden juniorimylly, seuratoiminta ja urheilijanpolut ovat toimineet tehokkaasti vuosikausia.

– Suomessa ei ole lähellekään sillä tasolla. Me pystymme tuottamaan yksittäisiä heroloita, niskaisia ja muita, mutta emme massaa.

Mitä seuraavaksi?

Planican MM-kisat päättyvät miesten kuninkuusmatkaan, 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailuun. Suomella on kisassa yksi suosikki ylitse muiden: olympiavoittaja Iivo Niskanen.

Niskasen pahimmat kilpailijat tulevat Norjasta, ja Norja saakin kisaan viisi miestä: Johannes Hösflot Kläbo, Pål Golberg, Sjur Röthe, Didrik Tönseth sekä hallitseva maailmanmestari Emil Iversen.

Kalle Lassilan mukaan Iivo Niskasen täytyy olla hyvin tarkkana norjalaisten kanssa ja harkita tarkkaan, missä vaiheessa iskeä.

– Pelkästään seuraamalla hän ei kilpailua voita. Jossain vaiheessa Iivolta pitää tulla todella kova isku, sillä hän ei ole mikään loppukirin mies, Lassila sanoi.

– Koska norjalaisia on noin paljon, Iivon pitää seurailla myös sitä, mitä he tekevät keskenään.

Avaa kuvien katselu Iivo Niskasen veto viestin toisella osuudella oli lupauksia antava. Kuva: EPA-EFE / AOP

Aino-Kaisa Saarisen mielestä Iivo Niskasen kannattaa pitää alusta asti tasaisen kovaa vauhtia.

– Nimetään se pitkä nousu sitten vaikka Iivon nousuksi, niin hänen pitäisi pystyisi siinä ”kurmoottamaan” muita, Saarinen sanoi.

– Koska jos hän joutuu loppusuoralle Kläbon tai (Federico) Pellegrinon kanssa, niin se tiedetään, miten siinä käy. Iivon ainoa mahdollisuus on kovan vauhdin pitäminen.