Kommentti: On yllättävää, että juuri Reetta Hurske ylsi historialliseen kultamitaliin

Sveitsin Ditaji Kambundji onnittelee tuoretta Euroopan mestaria. Reetta Hurske oli pitkään Suomen pika-aitureista vasta kolmanneksi paras. Juuri nyt hän on ykkönen.

Naisten pika-aidat on ollut pitkään yksi kiinnostavimmista yleisurheilulajeista Suomessa. On puhuttu aitabuumista.

Ei ole väärin sanoa, että se oli ainakin hetken aikaa suomalainen yleisurheilulaji. Se on yhä edelleen monen kotimaisen GP-kisaillan päätöslaji, vaikka kärkiaitureistamme välillä kaikki loistavat poissaoloillaan.

Urheilullisten seikkojen lisäksi suosio on perustunut Annimari Kortteen, Nooralotta Nezirin ja Lotta Haralan kaltaisiin persooniin. Yleisö, media ja sponsorit ovat tykänneet.

Lajin saaman huomion perusteella joku vähemmän yleisurheilua seuraava on saattanut helposti luulla, että naisten pika-aidoista on tullut isolla kauhalla aikuisten arvokisamenestystä. Ennen Istanbulin EM-hallien 60 metrin aitajuoksufinaalia mitaleita ei ollut tullut kuitenkaan yhtään.

Lähellä se on toki ollut. Vuosina 2019 ja 2021 Reetta Hurske ja Neziri kokivat kirvelevän nelossijan.

Lähelle ei kuitenkaan lasketa. Suomen viime kesän neljän mitalin saalis Münchenin EM-kisoissa osoitti, että iso yleisö janoaa mitaleita.

Korte, Neziri, Harala ja Hurske ovat olleet Suomen parhaita pitkään. Hurskeen, 27, jälkeen uutta kansainvälisen tason suomalaista pika-aituria ei ole tullut hetkeen. Kun kesä lähestyy, puhutaan aina kaikkien aikojen arvokisakesästä.

Se buumi ei ole kuitenkaan realisoitunut aiemmin mitaleina tai edes 100 metrin aitojen finaalipaikkoina. Kovat keskinäiset kamppailut ja vähän alle 13 sekunnin juoksut ovat kivoja juttuja, mutta tarvitaan raikkautta. Vaaditaan kollektiivina uutta kehitysharppausta.

Siksi Reetta Hurskeen 60 metrin Euroopan mestaruudella onkin aivan erityinen painoarvonsa. Suomalainen naispika-aituri pystyy viimeinkin mitalimenestykseen arvokisatasolla. Se toimii aivan uudenlaisena esimerkkinä muille.

Katso Reetta Hurskeen kultajuoksu.

Arvokisamenestys tuo merkityksen

Se, että juuri Hurske tuo Suomelle lajin ensimmäisen mitalin naisissa, on yllättävää.

Vuonna 1995 syntynyt tamperelaisaituri oli nuorten arvokisoissa finaalitason urheilija. Hän ei ollut silti koskaan juniori, josta oltaisiin revitty otsikoita isoin kirjaimin.

Pika-aidoissa pitkään tarkasti seurattu urheilija oli Nooralotta Neziri, joka oli ison huippulupauksen maineessa. Hän voitti nuorten Euroopan mestaruuden sekä oli alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa kolmas.

Neziri on ollut lajille iso suunnanäyttäjä, joka on rikkonut muureja. Hän oli ensimmäinen suomalaisnainen, joka pystyi rikkomaan tietynlaisena rajapyykkinä pidetyn 13 sekunnin rajan. Neziri on ollut myös neljästi 60 metrin aitajuoksufinaalissa.

Avaa kuvien katselu Reetta Hurske ylitti sunnuntaina maaliviivan ensimmäisenä. Kuva: EPA-EFE

Hurske oli viime vuosina Suomen kolmesta alle 13 sekunnin alittajasta se juoksija, joka jäi vähemmälle huomiolle. Välillä myös Harala on ollut kiinnostavampi nimi. Toisaalta Hurskeelle itselleen tutkan ulkopuolella oleminen sopii mainiosti.

Nyt se tuottaa arvokisamenestystä. 60 metrin aidoissa Hurske on kansainvälinen tähti, jota ei ole nähty suomalaisessa naispika-aitajuoksussa koskaan aiemmin.

Nadine Visserin ja Cyrena Samba-Mayelan kaltaisten arvokisavoittajien päihittäminen hivelee mieltä. He ovat lajin ehdotonta kermaa myös ulkona, joten kaikki on myös 100 metrin aidoissa mahdollista.

Hurske täyttää keväällä 28 vuotta. Hänellä on vielä useita hyviä vuosia aikaa saavuttaa lisää hallimenestystä. Ensi talvena voidaan puhua jopa MM-mitalista.

60 metriä on hyvänä lähtijänä tunnetulle Hurskeelle suotuisampi matka kuin ulkoradoilla juostava 100 metriä, mutta tämä hallikausi luo isot odotukset myös kesään. Neljä vuotta vanhasta ennätysajasta 12,78 on mahdollisuus ottaa iso lovi pois. Samassa rytäkässä paukkuu SE 12,72.

Hurske on tämän hetken kotimaisesta aiturikatraasta se, jolla on parhaimmat edellytykset ottaa myös 100 metrin aitojen EM-mitali. On epätodennäköistä, että viime vuosina loukkaantumisista kärsineet Neziri ja Harala pystyisivät enää arvokisoissa nuoremman Hurskeen kaltaiseen täysosumaan.

Ja juuri arvokisamenestys tekee Hurskeesta oman aikakautensa kovimman ja merkityksellisemmän suomalaispika-aiturin.