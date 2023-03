MM-mitali lipesi! Iivo Niskanen tylytti rajusti itseään ja kiroili ratkaisuhetkistä – ”Olin ylimielinen”

Planican MM-kisat, 50 km (p) / Yhteislähtö

1. Pål Golberg NOR 2.01.30,2

2. Johannes H. Kläbo NOR + 1,0

3. William Poromaa SWE + 1,2

4. Calle HalfvarssonSWE + 1,6

5. Martin L. Nyenget NOR + 6,2

6. Iivo Niskanen FIN + 9,4

7. Didrik Tönseth NOR+ 11,6

8. Jens Burman SWE + 42,7

9. Theo Schely FRA + 54,3

10. Federico Pellegrino ITA +1.46,2

33. Ristomatti Hakola FIN +8.16,6

Ville Ahonen ja Perttu Hyvärinen keskeyttivät.