Ylen tiedot: Ministeri Mika Lintilän epäillään pitäneen valtiovallan tervehdyspuheen päihtyneenä

Ylen tietojen mukaan elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) epäillään esiintyneen alkoholin vaikutuksen alaisena edustustehtävissä viime vuoden huhtikuussa.

Lintilä oli puhumassa energiayhtiöiden yhteenliittymän Paikallisvoiman kymmenvuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 29. huhtikuuta viime vuonna. Yle on haastatellut kahta paikalla ollutta henkilöä. Henkilöt ovat toisistaan riippumattomia, eivätkä he toimi politiikassa.

Toisen mukaan Lintilä vaikutti olleen tilaisuudessa lievästi päihtynyt. Toinen taas muistaa, että Lintilän kunnosta käytiin tämän esiintymisen jälkeen keskustelua.

– Hän hieman tuoksahti alkoholilta ja puhekin oli tavallista hitaampaa. Hän jäi toistelemaan tiettyjä juttuja, ja jännitimme, saako hän puhetta ollenkaan loppuun, toinen paikallaolijoista kertoo.

Juhlaseminaarissa esiintyi useita muun muassa eri ministeriöiden ja puolueiden edustajia. Lintilä toi tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen varsinaisen ohjelman jälkeen eli hän oli työtehtävässä ministerinä ja valtiovallan edustajana.

Ylen haastattelemat henkilöt haluavat pysyä nimettöminä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Toisen lähteen mukaan Lintilä sai lopulta pidettyä noin 15 minuuttia kestäneen puheensa aikataulussa ja poistui paikalta heti sen jälkeen omin voimin.

Hän toteaa, ettei tilanteessa ollut mitään ”dramaattista”, mutta molempien Ylen haastattelemien henkilöiden mukaan ministerin kunnosta käytiin jonkin verran keskustelua tämän esiintymisen jälkeen.

Kyseessä oli vappuviikonloppua edeltänyt perjantai-iltapäivä.

– Todettiin, että ministeri oli jo ensimmäiset viinit ottanut. Ehkä se tilanne jopa piristi tunnelmaa, kun yleisökin oli siinä vaiheessa jo vähän nauttinut, toinen lähteistä kertoo.

Tapahtuma jatkui seminaarin jälkeen juhlaillallisella, johon Lintilä ei osallistunut.

Ylen tietopyynnöllä hankkimien lasku- ja kuittijäljennösten mukaan Lintilän sihteerin luottokortilla oli ostettu aiemmin samana päivänä Helsingin Stockmannin Alkosta kaksi pulloa kuohuviiniä sekä konjakkipullo. Kuohuviinit oli kirjattu työhyvinvointikuluiksi ja konjakkipullo edustusvarastoon.

Yle ei ole tavoittanut Lintilää kommentoimaan asiaa. Lintilä on aiemmin kiistänyt alkoholin vaikuttaneen työtehtäviensä hoitamiseen.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) kommentoi Mika Lintilään liitettyjä väitteitä Ykkösaamussa 4. maaliskuuta 2023.

Saarikko keskustellut Lintilän kanssa

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) ja Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoivat perjantaina omiin tietoihinsa pohjautuen, että Mika Lintilän alkoholinkäyttö olisi herättänyt huomiota poliitikkojen keskuudessa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko lausui Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun), ettei ministerin ole sallittua esiintyä päihtyneenä työtehtävissä.

– Ministeritehtävät ovat vaativia tehtäviä. Alkoholin käyttö ei voi vaikuttaa työn hoitamiseen. Tämä koskee kaikkia ministereitä.

Saarikko kommentoi lauantaina Ylelle tekstiviestitse, ettei alkoholin käyttö ole hänen tietääkseen vaikuttanut Lintilän työn jälkeen. Saarikko vahvisti keskustelleensa kahdesti Mika Lintilän kanssa tämän alkoholinkäytöstä siihen liittyvien huhujen vuoksi.

– Molempiin kertoihin liittyi huhupuheita, joiden todenperäisyyden halusin tarkistaa. Liiallinen alkoholin käyttö työtehtävissä ei ole hyväksyttävää. Tästä ministeri Lintilä oli kanssani samaa mieltä. Molemmissa keskusteluissa hän kiisti alkoholin vaikuttaneen hänen työntekoonsa, Saarikko ilmoitti.

Myös Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi sunnuntaina ministeri Lintilän alkoholinkäytöstä virkatehtävissä.

Työnantajalla on oikeus puuttua siihen, jos työntekijä vaikuttaa olevan työtehtävissä päihtynyt.

Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan (siirryt toiseen palveluun) on vakavaa, jos työntekijä on töissä juovuksissa. EK:n mukaan juopumusta epäiltäessä työntekijä voidaan pyytää puhallustestiin.

– Jos työntekijä kieltäytyy testistä, on hyvä kutsua paikalle pari kollegaa todistamaan työntekijän juopumustila. Kun juopumustila on todettu, työntekijä on paras poistaa työpaikalta. Joissakin tehtävissä tämä on jopa aivan välttämätöntä esimerkiksi työturvallisuusriskien vuoksi, EK:n sivuilla kerrotaan.

EK toteaa, että mitä korkeammassa asemassa työntekijä on, sitä enemmän voidaan edellyttää myös hänen vapaa-ajan käytökseltään.