Yksittäisiltä ehdokkailta on kielletty vaalityön tekeminen kauppakeskuksissa – tämä ihmetyttää nuoria, kuten 22-vuotiasta Daniel Kozyaria

Helsingin Triplan kauppakeskuksessa vantaalainen Daniel Kozyar kavereineen istuu portailla ja pelaa korttipeliä.

Kozyar pitää omituisena, että puolueiden vaaliehdokkaat eivät saa tulla kauppakeskuksiin sisälle kampanjoimaan.

– On se vähän omituista. Että miksi ei. Että onko joku kielteinen asia, josta ei saisi puhua, vai mikä, Kozyar sanoo.

Kauppakeskuksissa ei vaalityötä saa tehdä

Yle kysyi ympäri Suomen kauppakeskuksilta, mikä on heidän linjansa vaaliehdokkaiden kanssa: Saako ehdokas tulla sisälle kauppakeskukseen tekemään vaalityötä?

Vastaus oli joka paikassa sama. Ei saa.

Vastauksissa toistuu se, että erilaiset puolueiden paneelit ja yhteiset kampanjapäivät sallitaan, mutta yksittäinen ehdokas ei saa tehdä vaalityötään sisällä kauppakeskuksessa. Osa keskuksista toimii ennakkoäänestyspaikkoina, mikä tarkoittaa sitä, että silloin siellä ei saa kampanjointia järjestää.

Näyttää siltä, että vain puolueiden johto ja presidenttiehdokkaita voitaisiin päästää keskuksiin, mutta yksittäisiä kansanedustajaehdokkaita ei halua kukaan.

Kauppakeskukset perustelevat kieltoa sillä, että he haluavat varmistaa asiakkaidensa ostosrauhan.

Helsingin Triplassa ehdokkaat eivät pääse maksutta edes keskuksen ulkopuolelle kauppakeskuksen alueelle. Ja kaikkien lappusten jakeleminen on kielletty.

Triplan toimitusjohtaja Päivi Salonen kertoo, että linjaus on kauppakeskuksen johdon oma. Liikkeet eivät ole sitä toivoneet.

– Siinä on taustalla ihan käytännönläheinen syy. Emme haluta sitä roskaa, jota kaikista esitteistä tulee aina jonkin verran, Salonen perustelee linjausta.

Salonen huomauttaa, että Tripla antoi mahdollisuuden puolueille maksusta tulla tiloihinsa, mutta vain SDP tarttui siihen.

Puolueet toivovat höllennystä

Puolueiden mielestä kauppakeskusten tulisi höllentää portinvartijan otettaan. Jo vuosi sitten julkaistussa parlamentaarisen vaalityöryhmän raportissa kaikki eduskuntapuolueet ovat allekirjoittaneet toiveen, että kampanjointi olisi mahdollista kauppakeskuksissa, koska niissä ihmiset liikkuvat.

Helsingin vihreiden varapuheenjohtaja Sonja Raitamäki vahvistaa, että näin todella kaikki puolueet toivovat. Raitamäen mukaan puolueille on tärkeää päästä sinne, missä he tavoittavat mahdollisimman paljon ihmisiä.

– Äänestysaktiivisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Mitä parempi äänestysaktiivisuus meillä on, sitä parempi on demokratian tilanne, Raitamäki sanoo.

Raitamäki huomauttaa, että esimerkiksi Espoossa on vaikea tavoittaa kaupunkilaisia muualla kuin ostoskeskuksissa, koska ihmiset liikkuvat vähemmän jalan kaduilla, vaan menevät kauppakeskuksiin.

– Se on demokratian kannalta ongelmallista, jos puolueet eivät voi tavoittaa äänestäjiä ja äänestäjät eivät pääse kohtaamaan ehdokkaita, Raitamäki sanoo.

Triplan Salonen uskoo kuitenkin, että puolueet varmasti löytävät toisenlaisia keinoja tavoittaa äänestäjiään, kuin vain kauppakeskukset.

Nuoret toivovat ehdokkaita keskuksiin sisälle

Triplassa olevat nuoret kuitenkin toivoisivat, että ehdokkaat pääsisivät keskukseen sisälle.

– Olis tosi kiva, jos he tulisivat tänne, kun täällä käy niin paljon porukkaa. Täällä on kuitenkin lämmintä. Pääsee istumaan rauhassa ja pitkäänkin. Ei tämmöisessä säässä kaikki käy ulkonakaan, Kozyar sanoo.

