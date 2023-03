Tulli ja poliisi paljastivat jättimäisen huumeiden salakuljetusketjun − huumeiden levitystä johdettiin Espanjasta

Tulli ja Lounais-Suomen poliisi ovat tutkineet isoa huumeiden levitysketjua Espanjasta ja Italiasta Suomeen.

Viranomaiset epäilevät, että Suomeen on tuotu yli 230 kiloa marihuanaa, joka on päätynyt Turkuun ja Uudellemaalle. Huumeiden katukauppa arvo on ollut lähes neljä miljoonaa euroa.

Tullin ja poliisin tiedotteen mukaan huumeita on tuotu Suomeen loppuvuodesta 2021 lähtien kaupallisen liikennöinnin avulla. Tämä tarkoittaa, että huumeiden salakuljetuksessa on hyödynnetty kuriirilähetyksiä. Maahantuontieriä epäillään olevan yli kaksikymmentä.

− Marihuana on tuotu Espanjasta ja Italiasta Suomeen kaupallisen liikenteen rakenteissa, ja maahantuonnissa on hyödynnetty pikakuriirilähetyksiä. Suorittamamme esitutkinnan perusteella organisaation toimintaa on johdettu Espanjasta ja tyypillistä toiminnassa on ollut eri pikaviestintäpalveluiden välityksellä tapahtunut henkilöiden yhteydenpito, kertoo tiedotteessa Tullin tutkinnanjohtaja Tero Virtanen.

Organisaatiota toimintaan epäillään osallistuneen yhteensä yli 15 henkilöä. Useita henkilöitä edelleen vangittuna. Jokaisella on ollut oma nimetty roolinsa organisaation toiminnassa.

Tulli ja poliisi ovat takavarikoineet huumeidensalakuljetusorganisaation hallusta viime kesänä lähes 40 kilogrammaa marihuanaa ja noin 95 000 euroa käteistä rahaa.