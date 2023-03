Suomalaisilla riittää toivoa tulevaisuudelle, kertoo Sitran tutkimus – “Ei kiinnosta, elän tätä päivää” ajattelee joka kymmenes

Suomalaisten tulevaisuudenusko on säilynyt vaikeiden vuosien yli. Sota on kuitenkin järjestellyt huolenaiheet uusiksi

Suomalaisten tulevaisuudenusko on säilynyt vaikeiden vuosien yli, kertoo Sitran kyselytutkimus. Tässä jutussa voit testata, millaisten tulevaisuusajattelijoiden joukkoon kuulut.

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa eivät ole murentaneet suomalaisten uskoa mielekkääseen tulevaisuuteen, kertoo Sitra-rahaston tuore Tulevaisuusbarometri 2023.

2 150 mannersuomalaista vastasi ”tulevaisuustalon” kyselyyn, jossa selvitettiin, mikä suomalaisia huomispäivässä houkuttaa ja huolettaa.

– On äärimmäisen mielenkiintoista, että kriisien ja myllerryksen keskellä suomalaiset ovat erittäin tulevaisuususkoista porukkaa, kertoo Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Sitran ennakoinnin asiantuntija.

Muutokset edellisvuosien Tulevaisuusbarometreihin ovat hyvin pieniä. 87 prosenttia suomalaisista pitää tulevaisuutta kiinnostavana. Luku on samaa tasoa vuosien 2021 (siirryt toiseen palveluun) ja 2019 (siirryt toiseen palveluun) tulevaisuusbarometrien kanssa.

81 prosenttia suomalaisista ajattelee voivansa itse vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja 64 prosenttia arvioi tietävänsä tarvittavat keinot siihen. Myös nämä luvut ovat edellisvuosien tasoa.

Innokkuus on kuitenkin vähentynyt. Vuonna 2021 suomalaisista 26 prosenttia odotti tulevaisuutta innolla ja kertoi näkevänsä siellä paljon mahdollisuuksia. Nyt innokkaiden määrä on laskenut 21 prosenttiin.

Samalla kun into on laskenut, pelko on lisääntynyt. Vuonna 2021 vastaajista 13 prosenttia pelkäsi tulevaisuutta ja näki siinä paljon uhkakuvia. Vuonna 2023 näin näkee 15 prosenttia vastaajista.

Joka kymmenes suomalainen vastasi kysymykseen ”Mitä odotat tulevaisuudelta?” vastauksella ”Ei kiinnosta, elän tätä päivää.” Vuonna 2021 näin ajatteli vain seitsemän prosenttia vastaajista.

– Epävarmat ajat ovat kenties saaneet suomalaiset kääntämään katsetta tähän päivään ja keskittymään nykyhetkestä selviämiseen, Lähdemäki-Pekkinen sanoo.

Sota kiilasi huolenaiheisiin

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut merkittävästi suomalaisten näkemyksiin tulevaisuudesta. Vain 5 prosenttia suomalaisista vastasi, että sota ei ole vaikuttanut heidän näkemyksiinsä ollenkaan.

– Sota on vaikuttanut suomalaisten tulevaisuusajatteluun paljon, eritoten naisilla ja yli 65-vuotiailla, Lähdemäki-Pekkinen toteaa.

Avaa kuvien katselu Sitran Jenna Lähdemäki-Pekkinen Kuva: Mårten Lampén / Yle

85 prosenttia naisvastaajista kertoi, että sota on vaikuttanut tulevaisuudennäkymiin erittäin paljon tai jonkin verran. Miehistä näin vastasi 75 prosenttia.

Iän suhteen sota on vaikuttanut eniten yli 65-vuotiaiden ja seuraavaksi eniten 50–64-vuotiaiden tulevaisuudennäkymiin. Asuinalueen kannalta taas Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat kokevat sodan vaikuttavan tulevaisuuteen muita suomalaisia enemmän.

Vaikka vanhemman väestön mielestä sota vaikuttaa tulevaisuuteen paljon, eivät yli 65-vuotiaat kuitenkaan ole pessimistisiä tulevaisuuden suhteen.

– Nuorten lisäksi yli 65-vuotiaat näkivät Suomen tulevaisuuden positiivisimmassa valossa, vaikka monissa muissa kysymyksessä ikäluokka on pessimistisimpien vastaajien joukkoa, Lähdemäki-Pekkinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Monivalintakysymyksen vastaukset rajattu seitsemän kärkeen selvyyden vuoksi. Alkuperäinen graafi kaikkine vaihtoehtoineen nähtävissä Sitran raportissa, johon on linkki jutun alussa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Sodan myötä kansallinen turvallisuus on noussut ripeästi huomion keskipisteeksi.

– Kun kysyimme, mitkä teemat vaikuttavat äänestyspäätökseen eduskuntavaaleissa ja mitkä haluaisi nähdä tulevaisuudessa toteutuvan, niin viiden kärkeen oli noussut kansallinen turvallisuus.

Akuutit kriisit vievät samalla huomiota hitaammilta uhilta. Siinä missä vuoden 2021 tulevaisuusbarometrissa ilmastotoimet ja luontokadon estäminen olivat mukana Lähdemäki-Pekkisen mainitsemassa viiden kärjessä, olivat ne nyt pudonneet sijoille 6. ja 7.

Nuoret ja toiveikkaat

Yksi selvästi barometrin tuloksista erottuva vastaajaryhmä oli nuoret. Nuoriin sota ei ole iskenyt yhtä lujaa kun vanhempiin. 15–24-vuotiaat näkevät Suomen tulevaisuuden kulkevan sodasta huolimatta ”paljon parempaan” tai ”parempaan” suuntaan.

Nuoret ovat tulevaisuuden suhteen innokkaampia kuin muut ikäluokat. Nuoret ovat kokevat myös kykenevänsä vaikuttamaan yksilöinä ja kollektiivisesti siihen, millainen tulevaisuus heille muodostuu.

Siinä missä muulle väestölle turvallisuushuolet ovat nousseet ilmastohuolien ohi, nuorille nämä ovat edelleen tärkein yksittäinen tulevaisuuden haaste. Ilmastoasia menee jopa niukasti hyvinvointivaltion säilyttämisen edelle.

– Nuorille hyvinvointivaltion säilyttäminen on kolmantena tärkeysjärjestyksessä, kaikilla muilla ikäluokilla se tai julkisen talouden tasapainotus on ensimmäisenä, Lähdemäki-Pekkinen kertoo.

Myös nuorten innostus tasa-arvoisuuteen erottuu priorisoinnissa. Siinä missä 15–24-vuotiaissa 31 prosenttia haluaa nähdä vahvan tasa-arvon toteutuvan seuraavan 10 vuoden aikana, kaikissa muissa ikäluokissa tämä prosenttiosuus on alle 20 prosenttia.

Nuoriin kiinnitetään huomiota myös muiden suomalaisten suunnalta. Suomalaiset haluavat nuorten ääntä enemmän kuuluviin julkisessa keskustelussa ja nostavat lasten ja nuorten hyvinvoinnin Suomen viiden tärkeimmän tavoitteen joukkoon.

Nuorten kuulemisen lisäksi suomalaiset kokivat, että tulevaisuuden suhteen mielenkiintoisinta sanottavaa löytyy tutkijoilta ja asiantuntijoilta. Seuraavaksi tärkeimpänä kuunneltiin puolueita ja poliitikkoja, näiden jälkeen presidenttiä. Presidentin jälkeen mielenkiintoisinta kuultavaa tulevaisuudesta odotettiin kanssakansalaisilta.

Muun muassa taiteilijat, somevaikuttajat, toimittajat ja aktivistit jäivät jonon hännille mielenkiintoisen tulevaisuuspuheen suhteen.

Sitran Tulevaisuusbarometriin vastasi 2150 mannersuomalaista. Tutkimus tehtiin 15–84-vuotiaille Suomen kansalaisille Kantar TNS:n toteuttamissa internetpaneeleissa marraskuussa 2022. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +-2,1 prosenttiyksikköä.