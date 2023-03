Palaneen entisen sairaalan purkaminen mutkistui entisestään Kouvolassa – rakennuksella onkin kaksi kiinalaistaustaista omistajaa

Kouvolassa kesällä 2021 tulipalossa pahoin vaurioituneen Valkealan entisen sairaalan purkuprosessi on mutkistunut.

Maanmittauslaitoksen virheellisen omistajatiedon takia Kouvolan kaupunki joutuu aloittamaan purkumenettelyn osittain uudestaan.

Kouvolan kaupunki on syksystä 2021 yrittänyt saada Valkealan sairaalan kiinalaistaustaista omistajaa purkamaan ympäristöä rumentavan ja vaaralliseksi arvioidun rakennuksen.

Kymenlaakson pelastuslaitos sammutti kesällä 2021 ilmiliekeissä ollutta entistä sairaalarakennusta Valkealassa.

Yhden omistajan sijaan kaksi

Purkamiskehotuksen 12 kuukauden määräaika umpeutuu tällä viikolla.

Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaosto valmistautuu koventamaan kehotusta purkamisvelvoitteeksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että mikäli kiinalaistaustainen omistaja ei reagoi määräykseen 12 kuukauden sisällä, kaupunki voi teettää itse purkutyön ja laskuttaa omistajaa jälkikäteen.

Joulukuussa prosessi kuitenkin yllättäen mutkistui entisestään.

– Kävi ilmi, että Maanmittauslaitoksella on ollut virheellinen omistajatieto asiapapereissa. Nyt purettavaksi kaavaillussa rakennuksessa onkin virallisesti kaksi omistajaa, joten tarvitaan erillinen purkuprosessi pienemmälle osalle, kertoo Kouvolan rakennusvalvontapäällikkö Risto Mikkola.

Avaa kuvien katselu Kouvolan kaupunki joutuu käynnistämään kaksi erillistä purkuprosessia uusien omistajatietojen takia. Kuva: Heikki Koskinen / Yle

Kaupungilla oli alunperin tieto, että koko purettavaksi aiotun rakennuskokonaisuuden omistaa yksi kiinalaistaustainen yksityishenkilö. Uusien omistajatietojen mukaan osa rakennuksesta kuuluukin Leishi Finland oy:n nimiin. Yritys pyöritti entisen sairaalan tiloissa kiinalaista hyvinvointipalvelutoimintaa vuodesta 2008 alkaen.

– Joudumme antamaan kiinteistön pienemmälle osalle uuden purkukehotuksen. Tähän asti olemme tavoitelleet tätä yhtä yksityishenkilöä. Nyt tavoittelemme lisäksi toista omistajaa, kertoo Mikkola.

Purkutöihin päästään ehkä vuonna 2025

Pienemmässä osassa on toiminut viimeksi päiväkoti ja sen kunto on niin ikään päässyt erittäin huonoksi.

– Siellä on näkyviä sieniä ja homekasvustoa katossa. Kaikki on rikottu ja särjetty. Koko rakennus on ikävä kyllä mennyttä, toteaa Mikkola.

Sairaalarakennuksen pääosasta, jossa tulipalo teki tuhojaan vuonna 2021, päästään kuitenkin antamaan purkumääräystä omistajalle jo tällä viikolla. Pienemmälle osalle, jossa on viimeksi toiminut päiväkoti, annetaan oma erillinen lyhyempi purkukehotus. Se on voimassa kahdeksan kuukautta.

Kaupunki voisi päästä Mikkolan arvion mukaan kilpailuttamaan purkutöitä vuoden 2025 alussa. Purkutöiden on arvioitu maksavan noin miljoona euroa. Viime kädessä kustannukset tulevat kuntalaisten maksettavaksi, mikäli kuluja ei saada jälkikäteen perittyä omistajalta.

Leishi Finland oy:n toimisto sijaitsee kaupparekisterin perusteella edelleen homesienien ja hiiltyneiden rakenteiden keskellä osoitteessa Sairaalantie 7–11.