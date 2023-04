Suomen laki estää Hennariikka ja Ville Niinistöä saamasta ehkä koskaan yhteistä lasta: ”Kuka tämän arvovalinnan on tehnyt?”

Oikeusministeriö on julkaissut tänään uuden selvityksen ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta. Sijaissynnytys on ollut Suomessa kiellettyä toistakymmentä vuotta.

Reilu vuosi sitten vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ja yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtajana työskentelevä Hennariikka valmistautuivat naistenlehden parisuhdehaastatteluun. Syksyllä tulossa olivat parin häät.

Haastattelusta ei kuitenkaan tehty perinteisen ruusunpunaista, sillä Niinistöt olivat yhdessä päättäneet puhua lapsettomuuden kokemuksestaan. Yhteistä lasta ei ollut tulossa.

Päinvastoin. Hennariikka oli siihen mennessä käynyt läpi viisi vaikeaa keskenmenoa.

– Olemme käyneet lukuisia hoitoja läpi useamman vuoden aikana, eikä niistä ole valitettavasti ollut mitään hyötyä. Eikä välttämättä koskaan olekaan.

Nyt Niinistöt ovat siinä pisteessä, että sijaissynnytys voi olla viimeinen vaihtoehto yhteisen lapsen saamiseksi.

Tai olisi, jos sellainen olisi Suomessa mahdollista.

Sijaissynnytys kiellettiin hedelmöityshoitolain yhteydessä

Sijaissynnytykseen tähtäävien hedelmöityshoitojen antaminen kiellettiin Suomessa vuonna 2007 samaan aikaan kun voimaan tuli uusi hedelmöityshoitolaki (siirryt toiseen palveluun), joka mahdollisti muun muassa itsellisten naisten ja naisparien hedelmöityshoidot.

Naispareilla sijaissynnytys voidaan kuitenkin toteuttaa siinä tapauksessa, että puolisoista toisen sukusolulla hedelmöitetty alkio siirretään toisen kohtuun.

Muiden parien kohdalla sijaiskohdun, esimerkiksi lähisukulaisen, käyttö parin soluista tuotetun alkion ja siitä syntyvän lapsen kantajana ja synnyttäjänä on kielletty.

– Tämä tehtiin varta vasten laittomaksi Suomessa. Se on hyvin erikoista, koska näissä ei ollut mitään ongelmia sitä ennen, Ville Niinistö sanoo.

Eettisesti kestävän, syrjimättömän ja ei-kaupallisen sijaissynnytyslain säätäminen on mukana vihreiden poliittisessa viisivuotisohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

Sijaissynnytyksiä mahdollistaneet maat ovat nyt sodassa

Jo toistakymmentä vuotta sijaissynnyttäjää tarvinneet suomalaiset ovat käyneet yksityisten klinikoiden asiakkaina Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, kerrotaan Lapsettomien yhdistys Simpukasta ja Pelastakaa Lapset -järjestöstä.

Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savion mukaan ulkomailla toteutettu sijaissynnytysprosessi on kuitenkin epävarmempi tapa saada lapsi kuin esimerkiksi kansainvälinen adoptiojärjestely.

– Prosessi on myös eettisesti arveluttava, koska varmuutta synnyttäjän oikeuksista ja tämän saamasta rahallisesta korvauksesta ei ole. Ulkomailla tehdyt sijaissynnytysjärjestelyt herättävät paljon epävarmuutta siksi, että Suomessa ei ole lakia, joka muun muassa varmentaisi kaikkien prosessissa olevien oikeuksien täyttymisen.

Joissakin EU-maissa sijaissynnytys on mahdollista, mutta se vaatii pidempää asumista maassa.

– Kun lapsettomuuteen on kohtuperäinen syy tai miespareilla on mahdotonta itsenäisesti saada lasta, mahdollisuus sijaissynnytykseen estetään. Silloin pakotetaan henkilöitä hakemaan sijaissynnytyshoitoa ulkomailta, kun se ei ole Suomessa mahdollista, Hennariikka Niinistö sanoo.

Lapsettomien yhdistys Simpukan arvion mukaan tahaton lapsettomuus koskettaa tänä päivänä Suomessa jopa 300 000:ta hedelmällisessä iässä olevaa.

Sijaissynnytystarpeen syitä on monia Avaa Sijaissynnytystä tarvitsevat ne, joilla ei ole muuta mahdollisuutta saada lasta. Kohtuperäisiä syitä ovat: useita, vaikeita keskenmenoja

hedelmöittynyt munasolu ei kiinnity kohtuun, eikä raskaus pääse alkamaan

paha endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti, johon hoidot eivät tehoa

kohtua ei ole

kohtua ei ole, koska se on jouduttu poistamaan syöpäsairauden takia. Jotkut kondyloomaa aiheuttavan papilloomaviruksen (HPV) tyypit aiheuttavat esimerkiksi kohdunkaulan syöpää

Hoidon saannin vaikeus järkytti

Niinistöt päättivät tulla julkisuuteen lapsettomuusasiassa sen suuren surun vuoksi, jota he yhdessä kokivat.

– Kun oli useampi keskenmeno takana, päätimme, että ei ole hyvä, että ihminen joutuu jäämään niin yksin asian kanssa. Me jäimme ihan yksin. Niin kipeää asiaa emme olleet kohdanneet aikaisemmin, Hennariikka Niinistö summaa.

Kansainvälisessä informaatio- ja viestintäteknologia-alan yrityksessä työskentelevä Hennariikka Niinistö on nyt 35-vuotias ja toistaiseksi lapseton.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö on 46-vuotias. Hänellä on kaksi teini-ikäistä lasta edellisestä liitosta. Nyt hän on sekundäärisesti lapseton.

Sekundäärisellä lapsettomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa seuraavaa lasta ei toiveista huolimatta kuulu.

– Lapseni aiemmasta avioliitosta tietysti toivovat meille yhteistä lasta ja pikkusiskoa tai -veljeä hekin, koska he tietävät, kuinka paljon me sitä haluamme.

Ensimmäisen lehtijutun jälkeen Niinistöt saivat paljon yhteydenottoja eri-ikäisiltä tahattomasta lapsettomuudesta kärsineiltä. Näihin päiviin asti asiasta on ollut tapana vaieta.

– Tietysti päättäjänä minua on suoraan sanottuna järkyttänyt se, kuinka vähän Suomessa priorisoidaan lapsettomuushoitoja ja tukea lapsettomuudesta kärsiville, Ville sanoo.

Ei-kaupallisen sijaissynnytyksen mahdollistamista on taas selvitetty

Oikeusministeriöstä on nyt valmistunut uusi selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta.

Selvitys (siirryt toiseen palveluun) on julkaistu tänään tiistaina.

Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta Suomessa Avaa Jos ei-kaupallinen sijaissynnytys sallittaisiin rajoitetusti, voisi se olla mahdollista esimerkiksi seuraavin sääntelyvaihtoehdoin: sijaissynnytysjärjestelyyn tulisi hakea erillinen lupa, jonka saaminen vaatisi riittävää oikeudellista ja psykologista ennakkoneuvontaa aiotuille vanhemmille ja sijaissynnyttäjälle;

aiotut vanhemmat voisivat saada hoitoa terveydellisistä tai biologisista syistä;

alkiolla tulisi olla geneettinen yhteys jompaankumpaan vanhempaan;

sijaissynnyttäjän tulisi olla aiottujen vanhempien lähipiiristä;

sijaissynnyttäjällä olisi itsemääräämisoikeus raskausaikana, ja lopullisen päätöksen lapsen luovuttamisesta voisi tehdä vasta synnytyksen jälkeen;

sijaissynnyttäjälle saisi korvata hänelle aiheutuneet suorat kustannukset, mutta varsinaista palkkiota ei saisi maksaa;

aiotut vanhemmat ja sijaissynnyttäjä eivät laatisi keskenään sopimusta lapsen aikaansaamisesta tai luovuttamisesta, vaan olisivat osapuolina hedelmöityshoitoja antavan palveluntarjoajan kanssa tehdyssä palvelusopimuksessa ja antaisivat sille hoitosuostumuksen;

oikeudellinen vanhemmuus sidottaisiin palveluntarjoajalle annettavaan suostumukseen tai se vahvistettaisiin vanhemmuuslain ja adoptiolain säännösten perusteella ottaen huomioon sijaissynnyttäjän päätösvalta;

sekä aiotuille vanhemmille että sijaissynnyttäjälle tulisi tarjota tukea myös synnytyksen jälkeen. Lähde: Oikeusministeriön selvitys (siirryt toiseen palveluun) (julkaistu 4. huhtikuuta 2023)

Se valmistui kuitenkin niin myöhään, ettei ehtinyt käsittelyyn hallituskauden aikana.

– Jostain syystä sijaissynnytykseen liittyy paljon poliittisia jännitteitä. Ihmisten kohtalot ovat jääneet sivuasiaksi – he, jotka tästä oikeasti kärsivät, Ville Niinistö toteaa.

Koska sijaissynnytykseen tähtäävät hedelmöityshoidot eivät ole Suomessa sallittuja, viranomaisilla ei ole myöskään neuvontavelvollisuutta asiassa. Neuvonta ja apu ovat järjestöjen varassa.

– Meille tulee asiasta 15 yhteydenottoa vuodessa ja tiedämme, että myös muille järjestöille tulee yhteydenottoja. On hyvin koskettavaa kuulla tarinoita ihmisten vaikeista tilanteista. Yhteydenottojen määrä kertoo selkeästi sijaissynnytyslainsäädännön tarpeesta, sanoo Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio.

Hennariikka Niinistö aikoo puhua sijaissynnytyksen puolesta lopun ikänsä

Niinistöt saapuvat tähän hyvin henkilökohtaiseen haastatteluun toisiaan tukien.

Niin heillä kuin muillakin lapsettomuudesta kärsivillä tunteet aiheen suhteen vaihtelevat ja ovat nytkin pinnassa.

Avaa kuvien katselu Ei-kaupallisen sijaissynnytyksen laillistamisen reunaehdot olisi Suomessakin mahdollista määritellä, pariskunta sanoo. ”Toive omasta lapsesta on luonnollinen ja syvä”, muistuttaa Hennariikka Niinistö. Kuva: Antti Kolppo / Yle

– Miettikää, kuka on tämän arvovalinnan tehnyt – kuka on tehnyt syntyvyydestä Suomessa niin vaikeaa. Sijaissynnytystä on mahdotonta saada, ja lisäksi lapsettomuushoitoihin pääseminen on muutenkin vaikeaa, Ville Niinistö puuskahtaa.

Pariskunta muistuttaa, että monet vanhenevat hoitojonoihin.

– Sen tuen tuominen muille, jotka käyvät samanlaista surua läpi, tuntui tärkeältä. Yritin itse löytää asiasta artikkeleita ja lähteitä. Vertaistukea oli valtavan vähän, Hennariikka Niinistö sanoo.

Vuoden alussa tehty päätös Kela-korvausten poistamisesta vie yksityisen lapsettomuushoidon yhä useampien ulottumattomiin, samaan aikaan kun hinnat kallistuvat ja lainojen korot nousevat.

Myös ulkomaiset adoptiot ovat muuttuneet aiempaa vaativammiksi.

Aiemmin sijaissynnytyksissä käytetyt maat, kuten Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina, ovat nekin sodan takia pois pelistä.

