Tiina Jylhän kauneusklinikasta kymmeniä valituksia viranomaisille – Hanna maksoi 14 000 euroa leikkauksesta, jota ei saanut

Hanna Tapio-Koivuranta valitsi The Look Clinicin, koska hänen ystävällään oli yrityksestä hyviä kokemuksia. Tapio-Koivurannan oma kokemus osoittautui päinvastaiseksi.

Useat pettyneet asiakkaat ovat kannelleet Tiina Jylhän kauneusklinikasta. MOT:n selvityksen perusteella syy on yleensä sama: asiakas on maksanut rahat, mutta sovittua leikkausta ei ole tehty.

Viime kesänä oululainen Hanna Tapio-Koivuranta päätti mennä kauneusleikkaukseen. Hän oli aiemmin kärsinyt itsetunto-ongelmista ja halusi elää vartalossa, joka hänestä on kaunis.

Tapio-Koivuranta maksoi yli 14 000 euroa laajasta operaatiosta. Siihen kuului muun muassa rasvaimu ja rintojenkohotusleikkaus Virossa. Hän osti leikkauksen matkoineen The Look Cliniciltä, joka tunnetaan Suomessa erityisesti Tiina Jylhän yrityksenä.

Sen jälkeen kun Tapio-Koivuranta maksoi laskun, leikkaus on siirtynyt kolme kertaa.

Avaa kuvien katselu Oululainen Hanna Tapio-Koivuranta on yksi kymmenistä asiakkaista, jotka ovat joutuneet hankaluuksiin The Lookin kanssa. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Elokuussa yritys vetosi lievään poikkeamaan Tapio-Koivurannan laboratoriotuloksissa. Lokakuussa syyksi kerrottiin kirurgin henkilökohtainen loma.

Kolmas suunniteltu aika peruuntui yrityksen ”organisaatiomuutosten” vuoksi helmikuussa, vain kolme päivää ennen sovittua aikaa. Senkin ajan piti alun perin olla aiemmin samalla viikolla.

– Ajattelin että ei helvetti, tämä ei voi olla enää todellista, Tapio-Koivuranta sanoo.

Hän pitää syitä keksittyinä ja vaatii rahojaan takaisin.

– Olen antanut heille jo kolme mahdollisuutta ja odottanut mielestäni kohtuuttoman pitkän ajan.

Tapio-Koivuranta ei ole ainoa. Yle MOT:n selvityksen perusteella samoin on käynyt kymmenille muille The Lookin asiakkaille.

Oululainen Maiju Tiala päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa kauneusleikkauksesta viime vuonna. Kokemuksesta tuli kuitenkin pettymys, kun leikkauksia välittänyt yritys osoittautui epäluotettavaksi.

Viranomaisille kymmeniä valituksia

The Look on yksi Suomen vanhimpia ja tunnetuimpia kauneuskirurgisen alan yrityksiä. Se mainostaa aktiivisesti, ja sen toimintaa on esitelty omassa tosi-tv-sarjassa. Yrityksen mukaan sillä on vuosittain satoja asiakkaita.

Yritys välittää asiakkailleen esteettisen kirurgian operaatioita eli kauneusleikkauksia. Se antaa neuvontaa ja järjestää leikkauksen kumppaninaan toimivalla klinikalla. Usein pakettiin kuuluvat matkaliput ja oma saattaja. The Lookin nettisivujen mukaan leikkauksia tehdään Viron ja Latvian lisäksi Kreikassa, Turkissa ja Thaimaassa.

Avaa kuvien katselu The Look Clinic mainostaa aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Kuva: kuvakaappaukset The Look Clinicin mainoksista

Helsinkiläinen Minna näki The Lookin mainoksen sosiaalisessa mediassa ja päätti hankkia rasvaimun ja pakaroiden kohotuksen Virosta. Päätöstä helpotti, että operaatio luvattiin selvästi Suomen hintoja halvemmalla.

– Ajattelin, että ihanaa, pääsen nyt viimein toimenpiteeseen, jota olen odottanut pitkään.

Aluksi palvelu oli hyvää. Mutta sitten leikkaus peruttiin kerran, toisen ja kolmannenkin – ja lopulta yritys lakkasi vastaamasta viesteihin. Minna oli ottanut operaatiota varten palkatonta vapaata.

Hän esiintyy tässä jutussa pelkällä etunimellään, koska pelkää, että julkisuudesta olisi haittaa hänen työssään tai yksityiselämässään.

– Suututtaa ja pistää vihaksi, että joku voi toimia noin.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut The Lookista lähes 40 valitusta kolmen viime vuoden aikana. Useissa toistuu sama kaava kuin Minnalla ja Hanna Tapio-Koivurannalla: asiakas maksaa, leikkaus peruuntuu viime hetkellä eikä rahoja palauteta ilman taistelua. Osa asiakkaista on odottanut rahojaan takaisin vuosia.

Yksi tyytymättömistä asiakkaista on Suvi Yli-Piipari. Hän pääsi haluamaansa leikkaukseen The Lookin kautta – mutta vasta sen jälkeen, kun oli haastanut yrityksen oikeuteen useiden peruutusten vuoksi.

– Kaikki oli maksettu ja sovittu, yhtäkkiä ei saakaan ketään mistään kiinni. Alkoi tuntua, että onko tämä tottakaan vai totaalikusetus, Yli-Piipari sanoo.

Asiakas sai kirurgilta yllättävän tiedon

Moni The Lookin asiakkaista epäilee, että yritys ei ole kertonut totuutta leikkausten perumisten syistä.

Esimerkiksi Minnalle selvisi jälkeenpäin, että The Look ei koskaan sopinut sairaalan kanssa hänen leikkaamisestaan. Yritys oli ilmoittanut hänelle peruuntumisen syyksi henkilöstön koronakaranteenin.

Oululainen Maiju Tiala päätti puolestaan olla suoraan yhteydessä sairaalaan hieman ennen hänen toista leikkausaikaansa. Kirurgi vastasi hänelle, että varattua aikaa ei ole.

Avaa kuvien katselu Osalle asiakkaista on selvinnyt, että heidän tietojaan ei ole edes välitetty sairaalaan. Kuva: Kuvakaappaus Maiju Tialalle vastatusta sähköpostiviestistä

MOT:lle puhuneen The Lookin entisen työntekijän mukaan yritys on toiminut samoin jo vuosien ajan.

Todellinen syy perumiseen oli hänen mukaansa se, että yritys myi enemmän leikkauksia kuin pystyi järjestämään. Kaikkien asiakkaiden tietoja ei koskaan välitetty sairaaloihin. Lisäksi osa kirurgeista ei halunnut leikata The Lookin asiakkaita, ex-työntekijä kertoo.

MOT on nähnyt The Lookin sisäisiä sähköposteja ja kuullut sen työntekijöiden asiakkailleen soittamia puheluita. Niiden perusteella yritys on itsekin tietoinen, että reklamaatioita tulee runsaasti – ja usein yrityksen omasta syystä. Asiakkaille on perusteltu virheitä muun muassa omistajien henkilökohtaisella elämäntilanteella.

MOT pyysi myös Suomen Plastiikkakirurgiyhdistykseltä arviota tapauksista, joissa The Look on perunut operaatioita vedoten lieviin poikkeamiin asiakkaan veriarvoissa. Yhdistyksen mukaan perumiset vaikuttavat alan suomalaisiin käytäntöihin nähden poikkeuksellisilta.

Maksu pyydettiin kiinteistönvälittäjän tilille

Tiina Jylhä ei halunnut antaa Ylelle haastattelua The Lookin toimintaa koskevista syytöksistä. Sähköpostissaan hän sanoi yritystoiminnan olevan siirtymässä kokonaan ”isolle toimijalle”.

– Jatkan jossakin roolissa varmasti tulevaisuudessakin, hän kirjoittaa.

Viestissään Jylhä ei myönnä, että yritys myisi enemmän leikkauksia kuin pystyy järjestämään. Hän kirjoittaa leikkausten ruuhkautuneen korona-aikana, mutta väittää, että perumisiin on ollut aina pätevä syy.

– Suurimmalle osalle olemme saaneet sovittua uudet leikkausajat. Yksittäiset mahdolliset jäljellä olevat rahanpalautukset saamme ajan tasalle kevään aikana.

Avaa kuvien katselu Tiina Jylhä-Valkonen on kertonut jättävänsä The Lookin toiminnan nuoremmalle jatkajalle. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

MOT:n selvityksen perusteella Jylhän yrityksen taustalla olevat yritys- ja pankkiyhteydet ovat erittäin sekavat. Yritys markkinoi nimellä The Look Clinic, mutta käytännössä kyseessä on nippu virolaisia yrityksiä.

Yksi asiakas on maksanut esimerkiksi virolaisen kiinteistönvälittäjän ja toinen logistiikkafirman tilille. Osalla näistä yrityksistä ei Viron yritysrekisterin perusteella näytä olevan todellista liiketoimintaa.

Samaan aikaan Tiina Jylhällä on ollut huomattavia rikosperusteisia vahingonkorvauksia ulosotossa. Ulosotto keskeytettiin vuonna 2022 Jylhän varattomuuden vuoksi.

Lue lisää: Kauneusbisneksen erikoiset yrityskuviot Avaa The Look Clinic -nimistä yritystä ei ole Suomessa eikä Virossa. Jylhä ei halunnut kertoa Ylelle, mikä yritys toimintaa todellisuudessa pyörittää. Osa asiakkaista on esimerkiksi maksanut leikkauksensa The Look Medical Care OÜ -nimiselle yritykselle. Sama yritys sai koronapandemian aikaan julkisuutta valtion epäonnisten maskikauppojen osapuolena. Sen lisäksi asiakkaat ovat maksaneet ainakin neljälle muulle yritykselle. Näistä osa vaikuttaa olevan pöytälaatikkofirmoja, joiden vastuuhenkilöillä on kymmeniä samankaltaisia yrityksiä. Yritysten pankkitilit johtavat Viroon, Liettuaan ja Belgiaan. Yksi pankeista on saanut sakot rahanpesun torjunnan laiminlyömisestä (siirryt toiseen palveluun).

– The Lookin nimen alla toimii useita pienyrittäjiä, joilla on kaikilla omat yrityksensä, joiden päätoimialaksi on hyvinkin saatettu merkitä jokin muu, Jylhä kommentoi MOT:lle sähköpostitse.

Avaa kuvien katselu Kuluttajariitalautakunta on ratkaissut kuusi The Look Cliniciä koskevaa asiaa. Niissä kaikissa on suositeltu jonkinlaista hyvitystä kuluttajalle. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Joutui palauttamaan rahat korkoineen käräjillä

Ainakin viisi The Lookin asiakasta on vienyt leikkausten perumisen oikeuteen. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja vaatia rahat takaisin, jos palvelun toimittaminen viivästyy kohtuuttomasti.

Helmikuussa The Look suostui käräjäoikeuden vahvistamassa sovinnossa maksamaan kahdelle asiakkaalle rahat takaisin korkoineen ja asianajokuluineen.

Osa asiakkaista on sitä mieltä, että myös poliisin pitäisi tutkia The Lookin toimintaa. Yksi heistä on helsinkiläinen Annina Finne, joka on yrittänyt periä rahojaan takaisin vuodesta 2020.

Hänen leikkauksensa peruuntui ilman, että syy selvisi Finnelle koskaan: The Look ei lähettänyt matkalippuja sovitusti eikä vastannut yhteydenottoihin.

Myöhemmin yritys lähetti sähköpostin, jossa se lupasi palauttaa rahat. Sitä Finne on odottanut nyt yli kaksi vuotta.

– Aluksi en halunnut kertoa tästä kenellekään, koska pelkäsin seurauksia. Mutta nyt tajuan, että tämä on pitkään jatkunut systemaattinen huijaus, Finne sanoo.

Hän teki rikosilmoituksen, mutta poliisin mukaan kyseessä on sopimusriita, ei rikos.

Avaa kuvien katselu Hanna Tapio-Koivuranta on nyt varannut haluamansa kauneusleikkauksen toiselta klinikalta. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Näin kävi tyytymättömille asiakkaille

Kun oululaisen Hanna Tapio-Koivurannan leikkaus oli jälleen kerran peruuntunut helmikuussa, hänen puhelimensa alkoi soida.

The Lookin asiakaspalvelija pahoitteli Tapio-Koivurannan kohtelua ja tarjosi vielä yhtä leikkausaikaa. Hyvityksenä luvattiin ”homeopaattisia hoitoja ja korkealuokkaisia kauneudenhoitotuotteita”.

Tapio-Koivuranta mietti asiaa, mutta kieltäytyi. Hän sanoo MOT:lle varanneensa haluamansa operaation kotimaiselta klinikalta.

– Olen pilannut jo kaksi lomaani tämän takia enkä luota heihin enää, hän sanoo.

Neljän puhelun jälkeen The Look lupasi palauttaa Tapio-Koivurannan maksamat yli 14 000 euroa huhtikuun loppuun mennessä.

Avaa kuvien katselu Maiju Tiala on luopunut ajatuksesta saada haaveilemansa leikkaus The Lookin kautta. Nyt hän haluaisi vain rahansa takaisin. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Maiju Tiala on saanut The Lookilta saman päivämäärän rahojen palautukselle. Sitä ennen yritys ilmoitti irtisanovansa Tialan kanssa tehdyn sopimuksen.

– He sanoivat, että olen saattanut heidät huonoon valoon, Tiala sanoo.

Syynä saattavat olla Tialan kriittiset viestit suljetussa WhatsApp-ryhmässä. Tiala valittiin malliksi The Lookin markkinointikampanjaan. Kun Tiala ei päässyt haluamaansa leikkaukseen, hän kertoi siitä mallien ryhmässä. Lisäksi hän lähetti yritykselle viestejä, joissa vaati rahojaan takaisin.

– Julkisesti en ollut sanonut heistä mitään pahaa.

Tätä juttua varten MOT on tutustunut kaikkiaan 11 The Lookin asiakkaan tapaukseen.