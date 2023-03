Puoluetoverit kotiseudulla pitävät Mika Lintilään kohdistuvia väitteitä masinoituina – kansanedustajakollegat jännitteisessä Vaasan vaalipiirissä vaikenevat

Eri medioissa on väitetty elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) käyttäneen ministerin virkatehtävien aikana alkoholia.

Keski-Pohjanmaan keskustan nykyinen ja entinen johto ihmettelevät elinkeinoministeri Mika Lintilään (kesk.) mediassa kohdistuvia väitteitä.

Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin nykyinen toiminnanjohtaja Janne Isopahkala (kesk.) ja entinen toiminnanjohtaja Erkki Hänninen (kesk.) yhtyvät Matti Vanhasen (kesk.) Ylelle antamiin kommentteihin, että Lintilään kohdistuvissa väitteissä on kyse ”ajojahdista”.

Lintilän epäillään pitäneen muun muassa valtiovallan tervehdyspuheen päihtyneenä viime vuoden huhtikuussa. Lisäksi ministerin epäillään suorittaneen muitakin virkatehtäviään alkoholin vaikutuksen alaisena tällä vaalikaudella (siirryt toiseen palveluun).

Ilta-Sanomien mukaan keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon (kesk.) lisäksi myös pääministeri Sanna Marin (sd.) on joutunut puuttumaan Lintilän alkoholinkäyttöön (siirryt toiseen palveluun).

Lintilä ponnistaa politiikkaan Vaasan vaalipiiristä, Keski-Pohjanmaalta.

– Mikan olen tuntenut kaksikymmentäviisi vuotta ja hän ei ole koskaan kieltänyt, etteikö alkoholia joskus joisi, mutta ei sillä ole työntekoon ollut mitään vaikutusta, Hänninen toteaa.

Erkki Hänninen on aikaisemmin toiminut myös Lintilän avustajana.

Isopahkalakaan ei tunnista, että Lintilän alkoholinkäyttö olisi liiallista tai ministerin tehtävän hoitamiseen sopimatonta.

– Ihmettelen, että miten tämä on edes lähtenyt liikenteeseen, koska tuollainen ei ollut ikinä ollut missään esillä, hän toteaa.

”Ulkopuolelta masinoitu”

”Ajojahdin” alkuperää Hänninen ja Isopahkala eivät osaa arvioida, mutta uskovat sen lähteneen puolueen ulkopuolelta.

– En tiedä, mistä tämä on tullut, mutta kaikki isot mediat ovat kyllä hienosti lähteneet tähän mukaan pelkkien huhujen ja kolmannen käden tietojen perusteella, Janne Isopahkala sanoo.

Vaasan vaalipiirissä keskustan tilanne on tulevissa vaaleissa jännitteinen. Vaalipiirissä on 16 kansanedustajaa, joista neljä on keskustalaisia. Vielä hetki sitten heistä oli ministereinä peräti kolme: Mika Lintilä, Antti Kurvinen ja Mikko Savola.

Jos kyselytutkimuksissa näkyvä laskeva kannatus toteutuu huhtikuun eduskuntavaaleissa, keskusta saattaa menettää paikan Vaasan vaalipiirissä ja yksi istuvista kansanedustajista pudota. Kisa siis kovenee.

Piirin toiminnanjohtaja Janne Isopahkala ei silti halua uskoa, että Lintilään kohdistuvat väitteet mediassa olisivat saaneet alkunsa puolueen sisältä.

– Kyllä tämä on jostain ulkopuolelta masinoitu, hän toteaa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon (kesk.) kommentteja medialle Hänninen ja Isopahkala pitävät myös tilanteessa normaaleina.

Saarikko totesi Ylelle lauantaina, että hän on käynyt Lintilän alkoholinkäytöstä ministerin kanssa huhujen vuoksi keskusteluja.

– Yleensä jos puolueen ympärille joitakin huhuja liikkuu, niin kyllä ne asiat käydään myös puolueen sisällä läpi, eli siinä ei sinänsä ole mitään erikoista, Erkki Hänninen sanoo.

Vaasan vaalipiirin keskustan nykyisistä kansanedustajista kukaan ei vastannut Ylen haastattelupyyntöihin maanantaina. Yle ei ole toisin sanoen tavoittanut myöskään Lintilää itseään kommentoimaan asiaa. Hän on aiemmin kiistänyt alkoholin vaikuttaneen työtehtäviensä hoitamiseen.

