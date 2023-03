Katoamistutkinta muuttuikin epäillyksi henkirikokseksi − poliisi pyytää havaintoja punaisesta Volkswagenista Uudellamaalla

Rikoksesta epäillään 59-vuotiasta miestä. Hänet on vangittu todennäköisin syin taposta epäiltynä.

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta.

Poliisi aloitti tutkinnan, kun se sai ilmoituksen kadonneesta henkilöstä, jonka etsintöjen yhteydessä heräsi epäily taposta. Kadonnut henkilö on noin 30-vuotias nainen. Rikoskomisario Matti Högman kertoo, että epäilys taposta heräsi, kun muut vaihtoehdot katoamiselle suljettiin pois tutkinnassa.

Högman kertoo, että epäiltyä, noin 60-vuotiasta miestä on kuultu. Epäilty kistää henkirikoksen, josta häntä epäillään.

Poliisi epäilee henkirikoksen tapahtuneen 31. tammikuuta−1. helmikuuta Siuntiossa. Tapauksen uhri on edelleen kateissa.

Poliisi epäilee taposta vuonna 1963 syntynyttä miestä. Hänet on vangittu todennäköisin syin epäiltynä tappoon. Lisäksi asiaan liittyen on vangittu yksi henkilö syytä epäillä -perusteella rikoksentekijän suojelemiseen.

Avaa kuvien katselu Poliisin etsimän auton apukuskin puoleisen takaoven ikkuna on korvattu pleksillä tai muovilla ja auton takaluukun lasi on hajalla. Kuva: Länsi-Uudenmaan poliisi

Poliisi pyytää (siirryt toiseen palveluun) havaintoja Uudenmaan alueella liikkuneesta punaisesta Volkswagen Golfista. Auton apukuskin puoleisen takaoven ikkuna on korvattu pleksillä tai muovilla, ja auton takaluukun lasi on hajalla. Rikoskomisario Högmanin mukaan auto on liikkunut laajalla alueella, joten silminnäkijähavaintoja autosta voi olla ympäri Uudenmaan aluetta.

Poliisi pyytää lisäksi havaintoja autolla liikkuneista henkilöistä. Tapauksen syytteen noston määräpäivä on 7. elokuuta 2023.

Juttua päivitetty rikoskomisario Matti Högmanin kommenteilla klo 16.42