Rauman näytelmätiimi teki ihmeen ja sai luvan Paula Koivuniemeltä hänen elämästään kertovaan musikaaliin

Säveltäjä Esa Niemisen työ Paula Koivuniemestä kertovan musikaalin teossa on arvokasta, kiittelevät käsikirjoittajat Kaisa Kuikkaniemi ja Otto Kanerva.

Paula Koivuniemi ei ole koskaan halunnut itsestään elämäkertaa, vaikka kyselyjä on ollut. Elämäkerta on tehtykin, mutta ilman tähden apuja. Nyt kuitenkin Rauman teatterissa nähdään 9. syyskuuta Paula!-musikaalin kantaesitys.

Se on pieni ihme.

Työryhmä myhäili tiedotustilaisuudessa tilannetta. On melko selvää, miksi suostumus näytelmään lopulta irtosi. Työryhmässä on mukana säveltäjä, muusikko Esa Nieminen, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä Koivuniemen kanssa 25 vuotta.

– 13 LP-levyä, Nieminen mainitsee.

Hän on ollut mukana myös käsikirjoittamassa musikaalia ja tekee musiikin sovitustyön. Hän toimii myös harjoituskapellimestarina.

Käytännössä käsikirjoittaminen on tarkoittanut esimerkiksi levytystilanteissa tapahtuneiden sattumusten muistelua. Luottomiehelle musikaalilupa irtosi, vaikka Koivuniemi on aiemmin tiivistänyt filosofiansa elämäkertoihin: ”Mun laulut jäävät.”

Tätä ennen se on riittänyt.

– Nyt vaan ajankohtakin osui. Paula oli päättänyt lopettaa uransa, vaikka me emme sitä tienneet, kun musikaalin suunnittelu alkoi, Esa Nieminen kertoi.

Kiitosta käsikirjoitukselle

Rankimman tekstityön musikaaliin on tehnyt Kaisa Kuikkaniemi, joka on kirjoittanut aikaisemminkin draamaa muusikoista. Kuunnelmasarjat Kaikki huutaa Dingo ja Mä haluun olla Nylon ovat yhä tarjolla Yle Areenassa.

Hänen työparina ja lisäkätenä on käsikirjoittamassa ollut Otto Kanerva, joka myös ohjaa musikaalin.

Esa Nieminen antaa kiitos käsikirjoitukselle.

– Kun luin kakkosversiota, tunnistin hyvin päähenkilön puhetavan, kielen ja luonteen.

Työryhmä muistuttaa, ettei nyt tehdä sokerihuurrettua tarinaa, vaan realistista kuvausta pitkän uran tehneestä laulajasta.

Pääroolissa on kaksi Paulaa: Rauman teatterin oma näyttelijä Ninni Kekki ja vieraileva näyttelijä Maarit Peltomaa.

