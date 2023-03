Nyt se on varmistunut: Kajaanilaisen kauppakeskuksen kattoromahdus johtui pulun ulosteesta

Kajaanissa Kauppapaikka 18 -kauppakeskuksen kattorakenteet romahtivat pääoven eteen keskelle katua Kajaanissa tammikuussa.

Syynä olivat uuden raportin mukaan pulujen jätökset.

Kajaanilaisen insinööritoimiston laatimasta raportista käy selville, että alakaton kannattimien kuormituksen kesto ylittyi valomainoksen kohdalla olevassa jousikannattimessa. Raportti kertoo kauppapaikan valomainoksen tuottaman lämmön houkutelleen lintuja, ja pääosa ulosteista on sen kohdalla. Yksittäisen kannattimen petettyä kuorma on siirtynyt viereisille kannattimille. Syntynyt ketjureaktio romahdutti katon.

Lintujen pääsy alakattotilaan on voinut johtua reunalistojen osittaisesta puuttumisesta tai huonosta tiiveydestä. Päätyjen reunimmaisia paneeleita ei voida lukita asennusvaiheessa, mikä on voinut jättää riittävän raon, joka on mahdollistanut lintujen pääsyn alakattotilaan.

Kauppapaikka 18:n omistaa suomalainen sijoitusyhtiö Pontos Group. Kiinteistösijoituspäällikkö Kati Konsti arveli heti tuoreeltaan, että pulut ovat voineet päästä rakenteisiin tuuletusaukon kautta.

Näin Kainuun pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Raisa Korhonen kommentoi tapahtumapaikalla tammikuussa.

Rakenne voidaan uusia vastaavanlaisella rakenteella, kunhan huolehditaan, etteivät linnut pääse alakaton yläpuoliseen tilaan.

Onnettomuudessa ei tullut henkilövahinkoja. Kauppakeskuksessa toimii muun muassa apteekki, vaateliikkeitä ja parturi-kampaamo