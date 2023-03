Ruuan välitysfirmat lähettien liikennetörttöilyistä: ”Oletamme, että he tietävät, kuinka toimia liikenteessä”

Pääkaupunkiseudulla lähettien toiseksi yleisin kulkuväline on polkupyörä. Arkistokuva, kuvan lähetti ei liity huomautuksiin.

Ruokalähettifirmat olettavat tilauksiaan kuljettavien lähettien osaavan toimia liikenteessä. Yle kysyi kahdelta suurimmalta Suomessa toimivalta lähettiyritykseltä, siitä miten ne suhtautuvat yrityksensä tilauksia kuljettavien lähettien rikkeisiin liikenteessä.

Esimerkiksi Helsingissä poliisi on saanut palautetta monenlaisista ruokalähettien liikennerikkomuksista, kuten auton ajamisesta väärään suuntaan yksisuuntaisella tiellä, pysäköintivirheistä ja sähköpotkulaudalla tai sähköskootterilla ajamisesta jalkakäytävällä.

Helsingin poliisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ruokalähettien liikennerikkomuksiin. Liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein tviittasi viime viikolla ohjeistaneensa poliiseja kiinnittämään erityistä huomiota lähettien toimintaan liikenteessä ja puuttumaan rikkeisiin matalalla kynnyksellä.

Sekä Wolt että Foodora kertovat, että heidän lähettinsä ovat itsenäisiä toimijoita tai yrittäjiä, jotka käyttävät omia kulkuvälineitään. Pääkaupunkiseudulla lähettien yleisin kulkuväline on auto ja seuraavaksi yleisin on polkupyörä.

Yritysten mukaan pieni osa läheteistä käyttää myös sähköisiä kulkuvälineitä, kuten sähkökäyttöisiä polkupyöriä, sähköpotkulautoja tai -skoottereita. Joillakin on niin sanottuja huuvereita, joista käytetään myös nimeä tasapainoskootteri.

– Tarkistamme, että läheteillä on Suomessa lailliset ajokortit voimassa ja oletamme, että he tietävät, kuinka toimia liikenteessä, Foodoran operatiivinen johtaja Lauri Syvänen sanoo.

– Wolt edellyttää, että käytetyille ajoneuvoille on olemassa sopiva lupa, esimerkiksi Suomessa ajoon oikeuttava ajokortti, sanoo Woltin Suomen maajohtaja Joel Järvinen.

Molempien yritysten lähetit sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan lakia ja yritysten kanssa tekemäänsä sopimusta. Lähettien edellytetään toimivan liikennesääntöjen mukaan, turvallisesti ja muut liikenteessä olijat huomioiden.

– Muistutamme lähettikumppaneina aloittavia siitä, että toimituksia tehdessä liikennesääntöjen noudattaminen ja turvallisuus ovat yhtä tärkeitä kuin kaikki muukin kuljetuksissa, Järvinen sanoo.

Kuuntele ylikomisario Dennis Pastersteinin haastattelu poliisin tietoon tulleista ruokalähetien liikennerikkeistä ja poliisin valvonnasta. Häntä haastattelee Tiina Karppi.

Läheteille kuukausikirjeitä ja pikaviestejä

Molemmat yritykset kertovat antavansa ohjeistusta liikennesäännöistä ja kaupungin liikennemuutoksista, joilla on vaikutusta kuljetuksiin.

Wolt lähettää sähköpostia, lisäksi lähetit voivat olla yhteydessä asiakaspalveluun pikaviesteillä ja sähköpostitse.

Foodora tiedottaa läheteille asioista säännöllisessä kuukausittaisessa uutiskirjeessä, jossa voi olla myös ohjeistusta liikkumisesta ja liikennesäännöistä.

– Tällainen ohjaava informaatio voi olla kausiluonteista, esimerkiksi talvirenkaiden vaihdosta tai polkupyörän ajovalojen käytöstä sekä heijastimista. Voimme myös viestiä toimintaympäristön muutoksista, esimerkiksi tieliikennelain muutoksista, Syvänen sanoo.

Erittäin huonon sään aikana lähetit saavat pikaviestejä, joissa kehotetaan ajamaan varovasti liikenteessä.

– Yksi esimerkki on sähköpotkulaudalla ajamisesta, josta oli selkeästi epäselvyyttä liikennesäännöistä. Ohjasimme lähetit Traficomin verkkosivuille tarkistamaan sähköisten liikkumisvälineiden säännöksiä, Syvänen kertoo.

Wolt ja Foodora eivät sen sijaan erikseen järjestä koulutusta liikennekäyttäytymiseen.

– Lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä, joten emme voi sen vuoksi heitä kouluttaa liikennesäännöistä, Syvänen sanoo.

Lähettien asema ei ole yksiselitteinen, sillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen marraskuussa 2021 antaman päätöksen mukaan Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa. Wolt on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Mikäli lähetit ovat työsuhteessa, myös koulutusvastuu on työnantajalla.

Palautetta eniten pysäköinnistä

Molemmille yrityksille tulee palautetta lähettien liikennekäyttäytymisestä.

– Saamme joitakin liikennepalautteita kuukaudessa, mutta mitään kasvavaa trendiä ei ole ollut näkyvissä viime viikkojen aikana. Palautteita tulee aika tasaisesti, sekä kehuja että kritiikkiä, mutta liikennekäyttäytymiseen liittyvä palaute on todella pientä, alle promillen luokkaa, Foodoran Syvänen sanoo.

– Saadaan jonkin verran palautetta. Eniten palautetta tulee pysäköintitiloista, niiden löytämisestä ja käyttämisestä. Palautetta tulee myös katutilojen käytön osalta, Woltin Järvinen kertoo.

Yritykset kertovat käyvänsä palautteen henkilökohtaisesti läpi lähetin kanssa, jos se pystytään yhdistämään tiettyyn lähettiin.

– Aina palautetta ei voi yhdistää kehenkään yksittäiseen lähettiin, mutta saadun palautteen pohjalta voidaan tarvittaessa ohjeistaa yleisesti kaikkia lähettejä, Foodoran Syvänen sanoo.

Yhteistyötä kaupunkien ja kauppakeskusten kanssa

Suurin osa liikennepalautteista liittyy pysäköintiin.

– Esimerkiksi Helsingin keskustassa on kesäaikaan aivan liian vähän parkkipaikkoja, ja niiden etsiminen vie kohtuuttoman paljon aikaa tällaisen nopean kuljetustoiminnan näkökulmasta. Talvella tilanne on vielä huonompi, kun lumikasat vievät osan paikoista. Se vaikeuttaa toimintaa entisestään, Syvänen kuvailee.

Foodora on neuvotellut viime aikoina pysäköinnistä Tampereen, Oulun ja Espoon kaupunkien kanssa. Keskustelua on käyty nykyisistä pysäköintikäytännöistä sekä kaupunkisuunnittelusta tulevaisuutta ajatellen.

Myös Wolt kertoo käyneensä keskustelua pysäköinnistä eri tahojen kanssa. Lyhyeen pysäköintiin soveltuvia paikkoja on vähän erityisesti Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

– Jotkut kauppakeskukset ovat lähteneet osoittamaan omia pysäköintipaikkoja läheteille. Kehittämisen tarvetta kuitenkin on, Järvinen sanoo.

Foodoralla on Suomessa noin 6 000 lähettiä, samoin Woltilla. Vilkkainta lähettitoiminta on pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Toimiala kasvoi voimakkaasti korona-aikana, mutta kasvu ruokakuljetusten osalta on nyt tasaantunut.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 8. maaliskuuta kello 23 saakka.