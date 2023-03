Finnwatch: Alkon eteläafrikkalaisten viinien taustalla ihmisoikeusloukkauksia – Alko pitää epäkohtia todella huolestuttavana

Homeisia asuintaloja ja hökkelikyliä, elämiseen riittämätön palkka, työturvallisuuspuutteita ja nimittelyä.

Kansalaisjärjestö Finnwatch kertoo havainneensa monia ihmisoikeusloukkauksia Alkon eteläafrikkalaisissa hankintaketjuissa.

Järjestö kertoo tiistaina julkaistussa raportissaan (siirryt toiseen palveluun) muun muassa kehnoista asuinolosuhteista, syrjinnästä työhönotossa ja palkkauksessa, puutteista työterveydessä ja -turvallisuudessa sekä epäasiallisesta käytöksestä.

Raporttia varten on haastateltu työntekijöitä viljelytiloilta, joiden rypäleitä käytetään 11 Alkon vakiovalikoimaan kuuluvan viinin tuotannossa.

Järjestö sanoo tilojen rypäleitä käytettävän esimerkiksi Pearly Bayn, Kuronen Redin, Grinder Pinotagen ja Green Naturen valmistuksessa.

Esimerkiksi apartheidin aikainen rotuerottelu vaikuttaa Finnwatchin raportin mukaan edelleen siihen, miten johto suhtautuu työntekijöihin.

– He kohtelevat työntekijöitä eriarvoisesti. Toisia suositaan muiden kustannuksella. Kemikaaleja suihkutettaessa joku saa suojavarusteet ja toinen ei riippuen siitä, pitävätkö he sinusta vai eivät, raportissa kerrotaan erään työntekijän sanoneen.

Alko: Syytökset vakavia

Alko pitää Finnwatchin löytämiä epäkohtia ja ihmisoikeusloukkauksia todella huolestuttavina, valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen sanoo STT:lle.

– Nämä ovat tosi vakavia asioita ja kaiken kaikkiaan vakavia syytöksiä, joihin täytyy myös tarttua vakavuudella. Kannamme huolta hankintaketjussamme työskentelevistä ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan.

Alko lähtee yhdessä tavarantoimittajiensa kanssa etsimään ratkaisuja ongelmiin ja epäkohtiin.

Samaan aikaan ongelmat Etelä-Afrikasta tulevien viinien tuotannossa eivät valitettavasti yllätä, Koskinen sanoo.

– Jo aiemmin on ollut tiedossa, että Etelä-Afrikka on yksi haastavimmista maista sosiaalisen vastuun suhteen. Toimenpiteitä on tehty paljon ennenkin, niin auditointeja, koulutuksia kuin erilaisia sertifiointeja.

Koskisen mukaan edistystä on tapahtunut viime vuosina, kiitos laajan yhteistyön. Hän toivoo, etteivät nyt esille tulleet epäkohdat leimaisi koko Etelä-Afrikan markkinaa.