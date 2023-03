Pirita Ylermän viikonloput vierähtävät maakuntakomppaniassa – vapaaehtoiseen maanpuolustukseen riittää nyt halukkaita

Satakunnan maakuntakomppania harjoitteli viime viikonloppuna Porin prikaatin maastoissa Säkylässä. Maakuntakomppanian harjoitus oli osa meneillään olevaa, Porin prikaatin vetämää Satakunnan paikallispuolustusharjoitusta. Vastaavia harjoituksia järjestetään myös muiden maakuntien alueilla.

Maakuntakomppania koostuu vapaaehtoisista reserviläisistä. Sen tehtävänä on keskittyä paikallispuolustukseen.

Kiinnostus maakuntakomppaniaa kohtaan on kasvanut. Kehitystä on luonnollisesti vauhdittanut noin vuosi sitten alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

– Minulle on tullut paljon kyselyjä, että mitä tämä yksikkö tekee ja miten siihen pääsee mukaan, sanoo Satakunnan maakuntakomppanian päällikkö Samuli Rautu.

Monenlaisia osaajia tarvitaan

Maakuntakomppaniaan pääseminen vaatii, että asevelvollisuus on suoritettu. Mukana on sekä miehiä että naisia ja ikähaarukka on laaja. Nuorimmat ovat suorittaneet asevelvollisuutensa vasta vähän aikaa sitten, vanhimmat ovat jo eläkeiässä. Sotilaskoulutus ja ammatillinen tausta vaihtelevat.

– Yhteinen tekijä on korkea maanpuolustustahto, sanoo Satakunnan maakuntakomppanian varapäällikkö Heikki Kaplas.

Suosion kasvusta huolimatta ketään ei tarvitse käännyttää pois. Komppaniasta löytyy tehtäviä monille eri alojen ja eri taitojen osaajille. Komppaniassa tarvitaan johtajia, viestinnän osaajia, ajoneuvokuljettajia, lääkintähenkilöstöä ja niin edelleen.

– Oikeastaan kaikkia tarvitaan. Kaikkien taitotaso on jollain alalla hyvä, Samuli Rautu toteaa.

Aktiivinen maanpuolustaja uhraa viikonloppuja

Maakuntakomppaniassa voi olla mukana omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan.

Osallistujien aktiivisuus riippuu monesta eri asiasta. Siihen vaikuttavat oma elämäntilanne, motivaatio ja tahtotaso.

– Osa on ollut jonain vuonna todella monessa harjoituksessa, mutta jonain toisena vain muutamassa. Se on omasta tahdosta kiinni, Samuli Rautu sanoo.

Esimerkiksi neljä vuotta Satakunnan maakuntakomppaniassa ollut Pirita Ylermä pitää yllä tiivistä tahtia.

– Maaliskuussa menee kaksi viikonloppua, huhtikuussa yksi viikonloppu ja toukokuussa yksi viikonloppu, Ylermä laskee.

Ylermän maanpuolustustahto kasvoi entisestään varusmiespalveluksen aikana.

Harjoittelu pitää toimintakunnossa

Maakuntakomppania on sodan ajan joukko, jota voidaan käyttää siviilissä esimerkiksi erilaisissa kriisitilanteissa. Paikallinen kriisitilanne voi syntyä monestakin eri syystä, yhtenä esimerkkinä Nokian vesikriisi vuonna 2007.

Samuli Rautu kertoo, että Satakunnan maakuntajoukolla ei ole viime vuosien aikana ollut kovin monia tehtäviä. Sellaisiin on kuitenkin koko ajan syytä varautua. Siksi harjoittelun merkitys on tärkeää.