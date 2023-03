Perheenäiti Noora Saksa, 33, on sairastelun takia pois töistä joka toinen viikko

Noora Saksa kokee, että perheen sairastelu on vaikuttanut hänen työhönsä.

Lähes 200 vanhempaa kertoi perheen sairastelun vaikuttavan työhön. PAMin mukaan työsuhteita on jopa purettu koeajalla ja palkkoja jätetty maksamatta.

33-vuotias kahden lapsen äiti Noora Saksa toipui juuri noroviruksesta. Tätä edelsi flunssakierre. Syyskuusta eteenpäin hän on ollut poissa töistä joka toinen viikko. Viime vuonna Saksa oli itse kipeänä 17 kertaa.

– Minusta tuntuu, että alan olla jo konkari. Olen tottunut siihen, että tälle ei voi itse yhtään mitään.

Saksa työskentelee virkailijana Verohallinnossa Kuopiossa. Työt sinällään hoituvat hyvin, mutta sairastumisen myötä työtehtäviin joutuu orientoitumaan uudestaan ja työrytmiin on vaikeampaa päästä kiinni. Samalla työ myös kuormittaa eri tavalla ja arjesta ei palaudu kunnolla.

– Se väsyttää itseä todella paljon, että töistä joutuu jatkuvasti olemaan pois. Kun olen puolikuntoinen, uusi sairastelukierre alkaa heti perään.

Saksa ei ole ainut työssäkäyvä vanhempi, joka kokee perheen sairastelun vaikuttavan työhön. Yle kysyi tästä vanhempien kokemuksia.

Vastauksia tuli 217. Vanhemmista 194 kertoi, että sairastelulla on ollut vaikutuksia työhön. Vastaajien sairauspoissaolojen määrät vaihtelivat päivistä useisiin kuukausiin viime vuonna.

Töiden kasaantumista, vaikutuksia palkkoihin, irtisanotuksi joutuminen

Vastauksissa näkyi yleisesti kiire, stressi ja väsymys, kun työt kasaantuvat:

Ei pysty tekemään päivällä töitä. Töitä tehdään myöhään iltaan kun lapsi nukkuu. Isä, 39

Toisinaan paikkailin iltaisin ja viikonloppuisin tai tein töitä sairaana. Siitä seurasi viime talvena, että kävin työpsykologilla ja sain lisää sairauslomaa ja käskyn tehdä vain mukavia asioita. Lopulta myös vaihdoin toisiin tehtäviin firman sisällä. Äiti, 33

Opettajan työtä ei kukaan tee puolesta. Itku kurkussa olen yötä myöten korjannut tekstejä. Koko tammikuun tein seitsenpäiväistä työviikkoa. Stressi tapissa ja yöunet kärsivät. Äiti, 46

Avaa kuvien katselu – Tsemppiä kaikille muillekin vanhemmille, jotka kärsivät sairastelusta. Tiedän, että kohtalotovereita on paljon, sanoo Noora Saksa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Vastauksissa nousivat esiin myös paineet työssä:

Olen tehnyt töitä puolikuntoisena koeajan takia ja se on rasittanut entisestään, kun ei voi hyvillä mielin keskittyä lepäämään. Isä, 34

Pelkoa töiden jatkumisesta ja sairaana työssä olemista akuuttipotilaiden parissa. Äiti, 37

Sairauspoissaolot vaikuttivat myös toimeentuloon:

Lapsen sairastelut vaikuttavat hyvin äkkiä palkkaan. Näin yksinhuoltajana aika hankalaa, kun kipeää lasta ei voi viedä hoitoon, eikä ole ketään joka voisi jäädä kotiin minun sijasta. Äiti, 33

Työsopimukseni irtisanottiin päivä ennen koeajan päättymistä. Äiti, 34

Yksityisyrittäjänä lasten sairasteluihin ei saa korvausta mistään. Äiti, 47

Sairausajan palkkoja jätetään maksamatta

Sairastelun vaikutukset työhön tunnetaan myös liittotasolla.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin neuvontapäällikkö Marja Salmivuori kertoo, että liiton neuvontaan tulee viikoittain useita yhteydenottoja aiheen tiimoilta. Ilmiö korostuu etenkin talviaikaan.

– Yleisin, mikä meillä näkyy, on se, että sairausajan palkkoja jätetään maksamatta. Lisäksi kanssakäyminen työpaikoilla saattaa olla hyvin verbaalista. Sairauspoissaoloista voi tulla jopa huutamista esihenkilöiltä tai työnantajalta.

Salmivuoren mukaan työntekijöitä on myös saatettu alentaa työtehtävissä. Lisäksi koeaikapurkuja ja irtisanomisia on tehty sairauslomien takia.

– Syynä on sanottu esimerkiksi koeaika tai soveltumattomuus tehtävään. Näyttäminen siitä, että se johtuu sairauslomasta, on meidän tehtävä.

Pamin mukaan jotkut työnantajat ovat menneet niin äärimmäisyyksiin, että on vaadittu jopa puolison työaikatietoja.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärven mukaan on luonnollista, että varsinkin pikkulapsiaikaan liittyy sairastelukierteitä.

– Monet perusterveet pikkulapset saavat viidestä kahdeksaan infektiota vuosittain. Ne voivat kestää viikon, joskus kaksikin viikkoa. Tämä talvi on ollut erityisen infektioherkkä, että niitä on pyörinyt vielä tavanomaista enemmänkin. Se voi mennä siihen, että melkein koko ajan on joku sairaana.

Työläjärvi peräänkuuluttaa perheille enemmän apua sairastelukierteisiin.

– Ongelmatilanteita tulee sitten jos sairaus pitkittyy eli palkalliset kolme tai neljä päivää eivät riitä. Tulee helposti kovia suorituspaineita töissä ja lapsi viedään puolikuntoisena päiväkotiin. Hoitopaikasta saattaa tulla soitto perään, että lapsi on vielä liian sairas hoitoon tuotavaksi.

Jopa sairaana töihin

PAMin neuvontapäällikkö Marja Salmivuoren mukaan siinä on eroja, miten työpaikoilla suhtaudutaan vanhempien sairauspoissaoloihin.

– Toiset työpaikat antavat olla poissa töistä omalla ilmoituksella myös lapsen takia, mutta sitten on työpaikkoja, jotka vaativat aina todistuksen. Työehtosopimuksissa on myös erilaisia määräyksiä todistuksien toimittamisesta.

Salmivuoren mukaan jotkut työnantajat ovat jopa velvoittaneet tulemaan sairaana töihin.

– Toisaalta, jos sairaana mennään töihin, se aiheuttaa kierteen, että muutkin sairastuvat varsinkin näin nuha-aikana. Jos on pitkiä poissaoloja, niin työnantajalla pitäisi olla keinot puuttua asiaan työterveyden kanssa.

Työterveyslaitoksen työkyky ja urat -yksikön johtaja Salla Toppinen-Tanner sanoo, että sairauspoissaolot aiheuttavat työnantajalle kustannuksia ja järjestelyjä.

Työntekijälle sairastelu saattaa aiheuttaa herkästi stressiä ja huonoa omaatuntoa.

– Jos työt kasautuvat odottamaan paluuta, se voi olla aika kuormittavaa. Toisaalta taas tiedetään tutkimustenkin valossa, että perhe tuo paljon voimavaroja elämään.

Toppinen-Tanner kehottaa keskustelemaan työpaikalla esihenkilön kanssa, jos tuntuu, että oma kuormitus vain kasvaa.

– Joskus esimerkiksi työajan lyhentäminen voi olla yksi ratkaisu väliaikaisesti tilanteeseen tai että tietoisesti vähennetään tehtäviä.

”Ruoskin itseäni eniten”

Kun Noora Saksa joutuu soittamaan työpaikalleen sairastumisesta, usein jo äänestä kuulee, että tauti on päällä. Pelkkä soitto on alkanut jo hävettää.

Saksa kertoo, että työnantajan tuella on ollut hänelle valtava merkitys.

– Stressaan sairauspoissaoloja ja työnantaja muistuttelee, että pienten päiväkoti-ikäisten lasten kanssa on tällaista. Ei sille mitään voi. Ruoskin itseäni eniten, mutta työnantaja on todella ihanasti siihen suhtautunut, että heille suuri kiitos tästä.

Ylelle vastanneiden vanhempien kokemuksissa kuitenkin näkyi kaksi puolta. Toisaalta moni työnantaja oli ymmärtäväinen, mutta osalla tilanne oli päinvastainen:

Hyvin tyly ja kylmä. Minulta tivattiin, onko minulla kuumetta ja mitä oireita minulla on. Tämä toistui joka kerta. Työnantaja huokaili puhelimeen ja päivitteli, kuinka tässä nyt pärjätään, jos sairastan. Äiti, 48

Avaa kuvien katselu – Uskon, että sairastelu vielä helpottaa, kun lapsi kasvaa. Välillä ei tiedä, itkeäkö vai nauraako, mutta ehkä se sitten alkaa jo välillä naurattaa enemmän, sanoo Noora Saksa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Osalla vastaajissa työnantaja saattoi suhtautua nihkeästi lapsen sairastamiseen:

Minua uhattiin kerran suullisella varoituksella lasten sairaspoissaolojen vuoksi, koska työkaverillani oli lapsen sairauspoissaoloja vähemmän. Isä, 34

Oletetaan että olen ”etänä” ja hoidan hommat, vaikka lapsi on kotona kanssani. Tosi yleistä on nykyään se, että Teams-palaverin alkaessa joku kertoo, että hänellä on sairas lapsi vieressä ja pahoittelee etukäteen mahdollista häiriötä. Äiti, 38

Yksi toive vanhemmille

Kun päiväkoti oli kesällä kiinni, Noora Saksan perhe ei sairastellut. Työntekokin tuntui Saksasta aivan erilaiselta.

Hänellä onkin päiväkotilasten vanhemmille toive. Saksa toivoo, että vanhemmat pitäisivät lapsensa mahdollisimman pitkään kotona, jos he ovat kipeitä.

– Minä ainakin itse pidän, jotta lapsi ei tartuttaisi muita. Ymmärrän, että se voi olla todella vaikeaa varsinkin jos työnantajat eivät ole samalla tavalla ymmärtäväisiä asian suhteen, mutta sairastelukierre on aina sitten taas muiden perheiden riesana.