Moskovalainen Dmitri Ivanov sai 8,5 vuoden vankeustuomion sotaa arvostelevista some-viesteistä

MOSKOVA Moskovan valtionyliopiston MGU:n opiskelija Dmitri Ivanov julkaisi viime vuonna Telegram-kanavallaan kriittisiä tietoja Venäjän Ukrainassa käymästä sodasta.

Ivanov on istunut tutkintavankeudessa viime vuoden kesäkuusta, ja tänään tuomari Darja Pugatšova luki tuomion: 8,5 vuotta vankeutta. Lisäksi häneltä kiellettiin vapautumisen jälkeen neljän vuoden ajan ylläpitämästä sivustoja internetissä.

Syyttäjä Julija Pravosud oli vaatinut Ivanoville yhdeksän vuoden vankeustuomiota.

Ennen tuomionluvun alkua Ivanov puhui salissa oleville ulkomaisille toimittajille.

– Teidän pitää ymmärtää, että Venäjä ei ole Putin. Kymmenet miljoonat venäläiset vastustavat tätä rikollista sotaa. Monilla on sukulaisia Ukrainassa, ja he tuntevat näiden tuskan, Mediazona-uutissivusto kirjoitti.

Oppositiopoliitikko Ilja Jašinin isä Valeri Jašin on seurannut Dmitri Ivanovin oikeudenkäyntiä.

Valeri Jašin näkee selvät yhtymäkohdat poikansa tapaukseen. Ilja Jašin sai joulukuussa kahdeksan ja puolen vuoden vankeustuomion

– Se on kauheaa. Vaimoni sanoi oikean fraasin: déjà-vu. Se, mitä tapahtui meidän oikeudenkäynnissämme, tapahtui myös Dima Ivanoville. Sanasta sanaan, jopa vaadittu tuomio on sama, Valeri Jašin sanoi Meštšanskin piirioikeuden luona viime torstaina.

– Oikeusjuttuja tehtaillaan väestön pelottelemiseksi, Jašin arvelee.

Avaa kuvien katselu Dmitri Ivanov näytti voitonmerkkiä oikeuden istunnossa 1. maaliskuuta. Vasemmalla on hänen asianajajansa Marija Eismont. Kuva: Nadežda Titova / Yle

Jašinin ja Ivanovin saamat kovat tuomiot toimivat varoittavina esimerkkeinä. Kovilla kierroksilla käyvästä sortokoneistosta huolimatta ihmiset lähtevät yhä yksittäisiin mielenilmauksiin.

Ukrainalaisen runoilijan Lesja Ukrainkan patsaalle ilmestyy aina vain kukkia, vaikka ne siivotaan sieltä pois päivittäin.

– Normaaleja, hyviä, viisaita ihmisiä on Venäjällä paljon, Valeri Jašin sanoo.

Avaa kuvien katselu Valeri Jašin Meštšanskin tuomioistuimen edessä 3. maaliskuuta. Kuva: Yle

Siirto kaukaiseen Iževskiin järkytti

Viime vuoden lopulla Ilja Jašin yhtäkkiä siirrettiin vankilaan Iževskiin Udmurtiaan. Valeri Jašin kertoo, että moni paikallinen ihminen otti tuolloin heihin yhteyttä ja tarjosi apuaan ja majoitusta.

Iževskiin siirron tarkoitus jäi hämäräksi. Valeri Jašin arvelee, että tarkoitus oli kiusata heitä vanhempina, sillä heillä oli ollut sovittu tapaamisaika poikansa kanssa juuri ennen siirtoa.

Nyt Ilja Jašin on taas siirretty Moskovaan, Medvedin esitutkintavankilaan, jotta hän voi valmistautua vetoomuskäsittelyyn.

Vanhemmat pääsivät tapaamaan poikaansa viime viikon maanantaina.

– Hän on reipas. Mieliala ja fyysinen kunto ovat hyvät, luojan kiitos, Valeri kuvailee.

Esitutkintavankilan sellissä Ilja Jašinin kanssa on kolme muuta vankia. Suhteet näihin ovat normaalit, vihamielisyyttä ei ole ja muut ymmärtävät Iljan tuomion absurdiuden, isä kertoo.

Hänen mukaansa esitutkintavankilan henkilökuntakin suhtautuu Iljaan myös normaalisti: tätä ei ole vankilassa piinattu kuten toista oppositiopoliitikkoa, Aleksei Navalnyia.

Venäjällä oppositiopoliitikoilla on suuri vaara joutua vankilaan. Ajatukseen oli pitänyt henkisesti valmentautua, Valeri Jašin kertoo.

- Poikamme on ammattipoliitikko. Hän valmistui politologian tiedekunnasta. Siksi me vanhempina olemme eläneet tämän kanssa puoli elämäämme. Olimme tähän psykologisesti valmistautuneita, Valeri Jašin sanoo.

Silti tuomion pituus tuli suhteellisen yllätyksenä.

– Yhdeksän vuotta siitä, että ihmisellä on oma mielipide.

Valeri Jašin muistuttaa, että Venäjän perustuslaissa taataan sananvapaus. Siksi pykälä, jonka nojalla Ilja Jašin ja nyt Dmitri Ivanov tuomittiin, on hänen mukaansa perustuslain vastainen.

Venäjän valtiollisessa duumassa etenee jo nopeasti lakihanke, joka entisestään pidentää asevoimien mustamaalaamisesta annettavia tuomioita.

– Tarkoitus on, että ihmiset säikähtäisivät, vaikenisivat ja keskustelisivat vain keskenään keittiössä, Valeri Jašin sanoo.

– Maa on luisumassa fasismiin, ellei jo ole luisunut, ikävä kyllä, Jašin sanoo.

Avaa kuvien katselu Ilja Jašin oikeudessa 9. joulukuuta. Oppositiopoliitikolle luettiin 8,5 vuoden vankeustuomio asevoimien mustamaalaamisesta. Kuva: Ilya Pitalev / STELLA Pictures / abaca press / AOP

Jašin ei halunnut pettää Nemtsovin muistoa

Moni oppositiopoliitikko ja -aktivisti on paennut maasta. Vanhemmat keskustelivat asiasta Iljan kanssa juuri ennen kuin tämä pidätettiin kesäkuussa.

– Hän sanoi silloin, katsokaa, ympärille ei ole jäänyt ketään: joko tapettu, myrkytetty, vankilassa tai lähtenyt maasta. Maahan ei ole jäänyt voimakkaita poliitikkoja, Valeri Jašin sanoo.

Vanhemmat ehkä olisivat toivoneet poikansa tekevän toisenlaisen ratkaisun.

– Me vanhempina tietysti… hän on lapsemme kuitenkin, Valeri Jašin sanoo.

Ilja Jašin esitti raskaita argumentteja maassa pysymisen puolesta. Hän koki, että lähtemällä maasta hän pettäisi poliittisen liittolaisensa ja ystävänsä Boris Nemtsovin muiston. Nemtsov ammuttiin vuoden 2015 helmikuussa sillalla lähellä Kremliä. Murhan tilaajaa ei ole tuomittu.

– Lisäksi vahva argumentti oli, että jos kaikki lähtevät, jäisi maa ja jäisivät ihmiset, jotka luottivat häneen ja kulkivat hänen kanssaan.

Samoin puhui Dmitri Ivanov Ulkolinjan haastattelussa viime keväällä.

– Nyt kun minun synnyinmaani on niin raskaassa tilassa, tehtäväni on pysyä täällä ja jotenkin taistella sen tulevaisuuden, sen vapaan demokraattisen tulevaisuuden puolesta, Ivanov sanoi.

Dmitri Ivanov lähti poliittiseen aktivismiin vuonna 2017, kun hän osallistui Aleksei Navalnyin nostattamiin mielenosoituksiin, joissa syytettiin silloista pääministeriä Dmitri Medvedeviä korruptiosta.

– Ensinnäkin on moraalinen puoli: on raskasta katsoa sivusta, kun näkee epäoikeudenmukaisuutta, kun näkee, että perusperiaatteita, poliittisia oikeuksia ja vapauksia rikotaan, Ivanov kertoi.

Lisäksi Ivanovin mukaan on rationaalinen puoli: autoritaarinen hallinto heikentää elintasoa.

Valeri Jašin sanoo, että Venäjän tilanne huononee päivä päivältä, ei vain poliittisesti vaan myös sosiaalisesti ja taloudellisesti.

– Mutta me elämme toivossa, että kaikki muuttuu. Venäjän kielessä on sanonta: yö on pimeimmillään ennen sarastusta. Nyt on hyvin pimeää. Toivomme, että aamu pian sarastaa.