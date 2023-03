Moni ei tiedä sairastavansa keliakiaa, koska sairaus oireilee niin monella tavalla – tuore väitös vahvistaa riskitekijän

Keliakiaa sairastaa noin kaksi prosenttia suomalaisista. Suuri osa sairastaa sitä tietämättään.

Keliakia on tauti, jossa tiettyjen viljatuotteiden sisältämä gluteeni aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehduksen ja edelleen suolinukan vaurioitumisen. Sairauden hoitona on elinikäinen gluteeniton ruokavalio eli esimerkiksi vehnää ei voi syödä.

Hoitosuositusten mukaan keliakia olisi hyvä seuloa potilaiden lähisukulaisilta, mutta tästä puuttuu tarkempaa tietoa. Siksi lääketieteen lisensiaatti Saana Paavola selvitti Tampereen yliopiston väitöskirjatutkimuksessaan keliakian esiintymistä ja riskitekijöitä keliakiapotilaiden sukulaisilla.

Keliakiapotilaiden lähisukulaisilla on suurentunut sairastumisriski. Taudin kehittyminen vaatii tiettyjen perintötekijöiden määräämien HLA-molekyylien läsnäolon. Paavolan väitöstutkimus vahvisti HLA-perintötekijöiden merkityksen perheenjäsenten sairastumisriskissä.

Paavolan väitöstutkimus perustuu perheenjäsenten seulontatutkimukseen, johon osallistui noin 1 000 aiemmin diagnosoitua keliakiapotilasta ja heidän 3 000 sukulaistaan, joilta seulottiin keliakia vasta-aineilla. Seulontapositiivisia oli noin viisi prosenttia sukulaisista, joilla ei aiemmin ollut todettu keliakiaa.

Lähes 40 prosenttia sairastuneista löytyi vasta seulontatutkimuksessa.

Voi tulla myös myöhemmin

Keliakiaan voi sairastua myöhemmin, vaikka testi näyttäisi negatiivista. Ensimmäisessä seulonnassa negatiivisen tuloksen saaneille sukulaisille tehtiin uusi testi kymmenen vuotta myöhemmin. Tällöin keliakian ilmaantuvuus oli noin viisinkertainen verrattuna normaaliväestöön.

Diagnoosia vaikeuttaa myös se, että keliakia voi aiheuttaa hyvin vaihtelevia oireita. Sairaus aiheuttaa esimerkiksi erilaisia vatsaoireita tai suoliston ulkopuolisia löydöksiä kuten ihokeliakiaa, anemiaa ja niveloireita. Sairastunut voi kokea itsensä myös täysin oireettomaksi.

Oireet voivat vaihdella myös sairastuneiden sisarusten kesken, selviää väitöstutkimuksesta.

– Vaihteleva taudinkuva jopa saman perheen sisällä tekee potilaiden tunnistamisen kliinisessä työssä haastavaksi, Paavola kertoo tutkimustiedotteessa.

Saana Paavolan väitöskirja Presentation, Frequency and Risk Factors of Celiac Disease in Relatives of Previously Diagnosed Patients tarkastetaan perjantaina 17. maaliskuuta Tampereen yliopistossa.