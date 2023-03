Pieni Juupajoen kunta teki suunnitelman, joka estää päiväkotilapsia kiusaamasta toisiaan

Juupajoen päiväkodin lapset Eino Lepola ja Anni Tenkanen, johtaja Merja Yläjärvi ja varhaiskasvatuksen opettaja Sanna-Kaisa Peräinen kertovat, mitä on kiusaaminen ja miten siihen puututaan. Video: Valtteri Kujansuu / Yle, Marko Melto / Yle

Tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista opettamalla lapsille vuorovaikutustaitoja. Toistuvaa kiusaamista ei Juupajoen päiväkodeissa varajohtaja Sanna-Kaisa Peräisen mukaan tapahdu.

Lain mukaan päiväkodeissa ei saisi tapahtua kiusaamista, mutta moni lapsi joutuu silti kohtaamaan sitä.

Pirkanmaalla sijaitsevan Juupajoen päiväkodissa asiaan on puututtu laatimalla oma suunnitelma kiusaamisen kitkemiseksi. Suunnitelmassa olevia menetelmiä on päiväkodin johtajan Merja Yläjärven mukaan toteutettu käytännössä jo pitkään, mutta nyt ne ovat myös kirjallisessa muodossa.

Ajatus suunnitelmasta syntyi vuonna 2021, kun Juupajoella laadittiin esi- ja perusopetukseen kiusaamisen vastainen suunnitelma. Yläjärvi oli ajatellut, että vastaavanlainen ennaltaehkäisevä suunnitelma tarvittaisiin myös varhaiskasvatukseen.

Yläjärvi sai yllättäen yhteydenoton maisterivaiheessa olevilta opiskelijoilta Tampereen yliopistosta. Opiskelijaryhmä etsi itselleen aihetta, johon paneutua.

– Arjen työn lomassa on haastavaa tehdä tällainen kokonaisvaltainen suunnitelma, joten heistä oli iso apu, Yläjärvi sanoo.

Avaa kuvien katselu Juupajoen ainoassa päiväkodissa on noin 50 lasta. Kuvassa 5-vuotias Eino Lepola ja 3-vuotias Anni Tenkanen. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Lasten tuntemukset otetaan vakavasti

Lasten kanssa toimiessa on joskus vaikea erottaa, milloin kyseessä on kiusaaminen. Juupajoen päiväkodin varajohtaja Sanna-Kaisa Peräisen mukaan lapset tulevat kyllä usein itse kertomaan ohjaajille jos he kokevat tulleensa väärin kohdelluiksi.

– Jos lapsi kokee itse tulleensa kiusatuksi, me voimme jo määritellä sen kiusaamiseksi. Meidän on oltava herkillä ja otettava lapsen asia tosissaan, Peräinen sanoo.

Vaikka toistuvaa kiusaamista ei Peräisen mukaan Juupajoen päiväkodissa tapahdu, ristiriitatilanteita tulee eteen. Esimerkiksi Peräinen nostaa tilanteen, jossa lapsi lyö tai puree toista lasta.

Suunnitelmassa avainasemassa on keskustelu. Lasten kanssa pohditaan, miten tilanteessa olisi mahdollisesti voinut toimia toisin ja miten kaveria kohdellaan.

Usein ratkaisut ja vastaukset löytyvät yhteistuumin nopeasti, kun kaikkia osapuolia ollaan kuunneltu. Peräinen korostaa nopean reagoinnin merkitystä.

– Jos asiaan palataan seuraavana päivänä tai viikon päästä, se on lapselle jo mennyt tilanne. On tärkeää, että lapsen tunteisiin ja kokemuksiin suhtaudutaan vakavuudella. Siten lapselle jää turvallinen kokemus aikuisista ja olo, että häntä on kuultu.

Avaa kuvien katselu Sanna-Kaisa Peräisen mukaan lasten tunteiden käsittelyyn panostetaan nykyään entistä enemmän. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtajan Ulla Siimeksen mielestä oleellista on, että lasten sosiaalisiin taitoihin kiinnitetään huomiota jo varhaisessa vaiheessa.

– Päiväkodeissa pitää pystyä tarttumaan tilanteeseen nimenomaan ennaltaehkäisevästi ennen kuin kiusaamisilmiötä alkaa esiintymään. Ennaltaehkäisevää työtä pitää tehdä joka päivä ja hetki, Siimes sanoo.

Vanhemmat tyytyväisiä suunnitelmaan

Vanhemmat saavat kuulla päivän päätteeksi, jos päiväkodissa on tapahtunut jotain tavallisesta poikkeavaa. Joissain tapauksissa huoltajille voidaan Sanna-Kaisa Peräisen mukaan soittaa myös keskellä päivää.

Viisivuotiaan poikansa Juupajoen päiväkotiin vienyt Johanna Kallenautio on tyytyväinen, että vanhemmat otettiin mukaan suunnitelman tekovaiheessa.

– Tosi hyvä, että varhaisesta vaiheesta lähtien otetaan tiukka ote kiusaamiseen. Kun kaikki pienikin yritetään karsia joukosta, siinähän lapsi oppii käyttäytymismalleja ja muiden huomioimista, Kallenautio sanoo.

Avaa kuvien katselu Johanna Kallenaution poika on viihtynyt Juupajoen päiväkodissa. Jos leikki on mennyt joskus päiväkodissa liian pitkälle, asia on aina selvitetty ongelmitta. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Myös Matti Salminen on ollut tyytyväinen Juupajoen päiväkodin toimintaan. Tieto siitä, ettei lapsi joudu päiväkodissa kiusaamisen kohteeksi, on huojentava.

– Aina on pieni arvelus näin vanhemman roolissa, onko lapsilla hyvä olla. Sen varmuuden kun saa, että lapsen on hyvä olla, se on erittäin iso tekijä.