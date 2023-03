Taloyhtiössä asuvan kannattaa olla nyt tarkkana: Vastike voi nousta jopa kymmenkertaiseksi

Helsingin Vallilassa kerrostaloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pasi Taponen ja isännöitsijä Roosa Nieminen käyvät läpi taloyhtiön asioita lähes satavuotiaan talon sisäpihalla.

Tässä kahden talon ja 88 asunnon taloyhtiössä on pidetty syksyn ja talven mittaan useampia ylimääräisiä yhtiökokouksia ja nostettu rahoitusvastiketta. Maaliskuun lopulla varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään myös hoitovastikkeen nostamista kymmenellä prosentilla.

– Kaikki uutisia seuraavat ymmärtävät, että korot ovat olleet nousussa, kaukolämmön hinta on noussut merkittävästi Helsingissä, sähkön hinta on noussut merkittävästi. Taloyhtiöllä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin kerätä rahat nouseviin kustannuksiin osakkailta, Asunto-osakeyhtiö Vallilan Pienasunnot N:o 1 hallituksen puheenjohtaja Taponen toteaa.

Pasi Taponen kertoo, että hänen luotsaamassaan helsinkiläisessä taloyhtiössä sekä putket että julkisivut on remontoitu. Taloyhtiölainan korkojen nousun takia jouduttiin joulukuussa korottamaan rahoitusvastiketta.

Hoitovastikkeita nostetaan kevään yhtiökokouksissa odotetusti

Jo syksyllä ennakoitiin, että taloyhtiöiden hoitokustannusten kohotessa taloyhtiöt joutuvat viimeistään kevään yhtiökokouksissa nostamaan hoitovastikkeita rajusti.

Viime syksynä Isännöintiliitto arvioi, että hoitovastikkeet tulevat nousemaan 10–20 prosenttia. Onko tämä toteutunut?

– Kyllä se siltä näyttää. Kaikkia kevään yhtiökokouksia ei ole vielä pidetty, mutta niissä jotka on pidetty, niin näin on käynyt, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva kertoo.

– Toki on taloyhtiöitä, joissa on säästetty puskuria, eikä hoitovastikkeita ole tarvinnut nostaa ollenkaan. Sitten on paljon yhtiöitä, joissa niitä on nostettu 10–20 prosentilla. On hyvin todennäköistä, että tämä kehitys tasoittuu, ja ensi vuodelle on ennustettu huomattavasti maltillisempaa muutaman prosentin nousua hoitovastikkeissa.

Koro-Kanerva kertoo, että viime syksyn aikana ja talvella on myös pidetty paljon ylimääräisiä yhtiökokouksia, joissa on päätetty periä yksi tai kaksi ylimääräistä vastiketta.

– Sieltä tulikin oppi tuleville vuosille, että varsinkin korkotason heilahdellessa ja kovan inflaation aikana, taloyhtiön kannattaa antaa hallitukselle valtuudet periä yhden tai kahden kuukauden ylimääräinen vastike, ettei sen takia tarvitse enää kutsua koolle ylimääräistä yhtiökokousta.

Koro-Kanervan mukaan syksyn ja talven aikana pidetyissä yhtiökokouksissa saatettiin päättää paitsi ylimääräisten hoito- tai rahoitusvastikkeiden perimisestä myös nostaa vastikkeita.

– Vaihtoehtoisesti on tehty tappiollinen tulos viime tilikaudelta ja kurotaan sitä kiinni tämän vuoden puolella kerättävillä vastikkeilla.

Isännöintiliiton Mia Koro-Kanervan mukaan yksi tapa saada taloyhtiön hoitokuluja alas on kilpailuttaa palvelujaan, kuten huoltoa, siivousta, isännöintiä sekä tehdä energiatehokkuutta parantavia ja muita korjauksia.

Rahoitusvastikkeisiin tulossa rajuja korotuksia, etenkin uudiskohteissa

Jos uudehkossa taloyhtiössä on vielä rakennusaikaista lainaa tai vanhassa yhtiössä remonttilainaa, korkokulujen nousun takia myös rahoitusvastikkeita on jouduttu talven aikana nostamaan.

– Se korkea taso, jolle rahoitusvastikkeet joudutaan nyt nostamaan, tulee todennäköisesti pysymään jonkin aikaa. Meidän pitää totutella vähintäänkin sellaiseen kolmen, neljän prosentin korkotasoon, Koro-Kanerva sanoo.

Hänen mukaansa korkokulut ovat jatkossa huomattavia, etenkin uudiskohteissa.

– Siellä on aika valtavia muutoksia. Varsinkin, jos on isoja yhtiölainaosuuksia, niin pahimmissa skenaarioissa rahoitusvastike saattaa kymmenkertaistua.

Isännöintiliiton hiljattaisen esimerkkilaskelman mukaan uudiskaksion hoito- ja rahoitusvastikkeiden kuukausittaiset kulut nousisivat 485 eurosta yli 1 600 euroon eli yli tuhat euroa.

Pelkästään kuukausittainen rahoitusvastike nousisi 175 eurosta yli 1 200 euroon korkojen noustessa ja taloyhtiölainan lyhennysvapaiden loppuessa.

Esimerkin kaltaisessa tapauksessa kokonaisvastike voisi siis 2,5 kertaistua ja rahoitusvastike jopa viisinkertaistua.

Esimerkkiasunto on vuonna 2021 pääkaupunkiseudulle valmistunut 50 neliön uudisasunto vuokratontilla.

Asunnon myyntihinta oli 90 000 euroa ja velaton hinta 300 000 euroa, josta 70 prosenttia on taloyhtiölainaa. Taloyhtiölainan pituus on 25 vuotta. Lyhennysvapapaita ovat vuodet 2022 ja 2023.

Kevään 2023 laskelma 2022 2023 2024 Hoitovastike (€/m2) 6,20 7,44 7,66 Hoitovastike 310 372 383,16 Tonttivuokran osuus (€/m2) 2,05 2,21 2,28

Kevään 2023 laskelma Lyhennysvapaa (korko pelkkä marginaali 1%) Lyhennysvapaa (korkomarginaali 1 % ja 12 kk euribor 3,8%) Lyhennysten alettua Rahoitusvastike (€/m2) 3,5 16,8 25,16 Rahoitusvastike (€) 175 840 1258 Vastike yhteensä 485 1 212 1 641,1

Taloyhtiön reagoitava nopeasti, jos budjetoidut rahat eivät riitä

Taloyhtiöt ovat talven aikana ratkoneet talousvaikeuksiaan pitkälti ylimääräisissä yhtiökokouksissa tehdyillä päätöksillä periä ylimääräisiä vastikkeita.

– Aloimme jo syksyllä tarkastella talousarvioita. Jos budjetoidut varat eivät ole riittäneet esimerkiksi lämmitykseen ja sähköön, silloin on pidetty joko ylimääräinen yhtiökokous tai tehty osakkeenomistajien kanssa yhteinen päätös, että nyt nostetaan vastikkeita, isännöitsijäyrittäjä Roosa Nieminen kertoo.

Nieminen pyörittää pääkaupunkiseudulla Yade-nimistä isännöintiyritystä. Asiakkaina on kerros- ja rivitaloyhtiötä. Monissa hänen isännöimissään taloyhtiöissä hoitovastikkeita nostetaan tänä vuonna 10–20 prosenttia.

– Rahoitus- eli pääomavastikkeissa korotukset voivat olla todella suuria, jos on iso laina. Jos on tehty putkiremonttia ja lainaa on monta miljoonaa euroa, voi olla jopa 50 prosentin korotuksia tai enemmänkin.

Viime syksynä kustannusten kasvuun ja korkojen nousuun jouduttiin reagoimaan noin 30 prosentissa Niemisen isännöimistä taloyhtiöistä. Nieminen muistuttaa, että vastikkeiden lisäksi kevään yhtiökokouksissa päätetään myös tulevista remonteista.

– Tällä hetkellä vielä sellaiset korjaukset, remontit ja urakat, jotka ovat olleet jo suunnitteilla, ne ovat menneet hyvin eteenpäin. Uskon kyllä varmasti, että tällaiset remontit, jotka on ajateltu aloitettavan loppuvuodesta tai ensi vuonna, niin nämä voivat hyvinkin siirtyä eteenpäin.

Isännöitsijä Roosa Nieminen kertoo, että taloyhtiöiden hallituksissa keskustellaan parhaillaan, nostetaanko vai eikö nosteta esimerkiksi sauna-, pesutupa- ja autopaikkamaksuja tälle vuodelle.

Taloyhtiön taloudesta päätetään kevään yhtiökokouksessa

Moni taloyhtiö tekee tämän kevään yhtiökokouksissa vaikeita päätöksiä esimerkiksi vastikkeiden nostamisesta ja tulevista remonteista.

Asiantuntijat kehottavatkin nyt osallistumaan kevään yhtiökokouksiin, koska siellä tehdyt päätökset vaikuttavat myös jokaisen osakkaan omaan talouteen. Etenkin kun monen talous voi nyt olla muutenkin tiukoilla asuntolainakorkojen ja hintojen nousun takia.

Isännöintiliiton Koro-Kanerva huomauttaa, että taloudellisesti vaikeina aikoina yhtiökokoukseen osallistuminen on vielä entistä tärkeämpää.

– Toivon, että asumisen kallistuminen aktivoisi osakkaita osallistumaan sekä yhtiökokouksiin että taloyhtiön hallituksen toimintaan.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus ja Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola keskustelivat asumiskustannusten noususta A-studiossa tiistaina 14. maaliskuuta.

