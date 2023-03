Yhä useampi talo lämpenee tänä talvena puulla, ja se närkästyttää naapureita – näillä vinkeillä estät savuhaitat

Kohonneet energiakustannukset ovat lisänneet omakotitalojen puunpolttoa entisestään tänä talvena. Polttopuukauppiaat kertoivat viime syksynä, että klapit viedään käsistä.

Puunpolton lisääntymisen on odotettu lisäävän myös savuhaittoja. Kotkalaisen Pekka Revon mukaan puun polttamisesta syntyvät savuhaitat ovat olleet paikallisessa omakotiyhdistyksessä esillä jo vuosia.

– Vanhan legendan mukaan uunissa poltetaan kumisaappaitakin. Silloin kun musta savu tulee piipusta, uunissa ei pala kuiva puu, vaan siellä on märkää puuta tai roskaa, joka ei sinne kuulu, Kotkan omakotiyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Repo sanoo.

Revon omassa naapurustossa ei ole ylimääräisiä hajuhaittoja huomattu tänäkään talvena.

Useiden kaupunkien ympäristötoimissa sen sijaan puiden poltosta närkästyneet naapurit ovat tuttu ilmiö.

Näin vähennät puunpoltosta syntyviä savuhaittoja Avaa Polta vain puhdasta ja kuivaa puuta eli halkoja

Älä polta roskia, risuja tai käsiteltyä puuta

Sytytä tulisija päältä (ellei tulisijan käyttöohjeessa sanota toisin)

Vältä kitupolttoa eli puun polttamista liian pienellä ilmamäärällä, jolloin puut palavat kitumalla

Muista säännöllinen nuohous Lähde: Ympäristöministeriö

Savuttajille neuvontaa

Kaupungit saavat vuosittain muutamia valituksia puunpoltosta syntyvistä savuhaitoista pientaloalueilla. Esimerkiksi Jyväskylässä ilmoituksia tulee alle viisi vuodessa.

– Tänä vuonna ilmoituksia on tullut odotuksiin nähden yllättävän vähän. Energiakriisin ja sähkön hinnan nousun takia odotusarvo oli, että valituksia tulisi enemmän. Asiasta on tiedotettu hyvin, mikä on ehkä auttanut, toteaa Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahonen.

Myös Kaakkois-Suomessa Lappeenrannassa, Kotkassa ja Kouvolassa kaupungeille on tullut yksittäisiä valituksia savuhaitoista. Määrä on pysynyt suhteellisen samana viime vuosina.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutusen mukaan valitukset liittyvät usein roskien polttoon tai keskuslämmityksestä tulevaan savuun.

– Haitan kokemus on hyvin subjektiivinen. Pyydämme asiasta kirjallisen selostuksen esimerkiksi siitä, millä sääolosuhteilla haittaa esiintyy ja kuinka usein.

Savuttajiin ollaan tarvittaessa yhteydessä ja asukkaita neuvotaan ja ohjeistetaan oikeaoppisesta puunpoltosta. Piutusen mukaan savunhaju on myös tiettyyn pisteeseen asti siedettävä, jos puuta poltetaan oikein.

Avaa kuvien katselu Tulisijassa pitäisi polttaa vain puhdasta ja kuivaa puuta. Kuvituskuva. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Ärsytysoireita ja kutinaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2022 julkaistun tutkimuksen mukaan epäpuhtaalla puunpoltolla on huomattavia vaikutuksia ilmanlaatuun pientaloalueella.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kuluvalta talvelta ei vielä ole saatavissa tietoa siitä, miten lisääntynyt puiden polttaminen on vaikuttanut ilmanlaatuun.

Pahimmat päästöt tulevat kuitenkin juuri kylmällä ja tuulettomalla säällä.

– Talvikaudella kylmällä säällä lämmitetään enemmän ja puuta laitetaan takkaan innokkaammin, erikoistutkija Tarja Yli-Tuomi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoi aiemmin Ylelle.

THL:n tutkimus vahvisti aiempia tuloksia puun polttamisen haitoista. Lyhyet altistumiset saattavat aiheuttaa ärsytysoireita, yskää, nuhaa ja silmien kutinaa. Vuosia jatkuvat päivittäiset korkean pitoisuuden altistumiset saattavat aiheuttaa jopa hengityselin- ja sydänsairaiden kuolemia.

Onko naapurisopu säilynyt asuinseudullasi puunpolton lisäännyttyä? Kerro se alla!