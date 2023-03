Käytettyjen vaatteiden bisnes levisi tavarataloihin – toimitusjohtaja: “Taistelu kertakäyttökulttuuria vastaan on yhteenliimaava tekijä”

Kierrätettyjen vaatteiden suosio kasvaa nyt huimaa vauhtia. Käytettyjä vaatteita myyvät second hand -liikkeet ovat löytäneet tänä talvena tiensä myös perinteisten tavaratalojen yhteyteen Tampereella.

Relove avasi liikkeen Stockmannilla viime vuoden lopulla, Emmy Sokoksella viikko sitten.

Syynä on tarve saada uudet ja kierrätetyt vaatteet saman katon alle. Toive tähän on tullut asiakkailta.

– Yksi syy on ehdottomasti kuluttajien kysyntä, että he löytäisivät tavaratalosta second handia, Reloven perustaja ja yrittäjä Noora Hautakangas kertoo. Yrityksellä on liike myös Helsingin Stockmannilla ja kaksi omaa liikettä Helsingissä.

Emmy tunnetaan verkkokaupastaan. Yrityksen toimitusjohtaja Timo Huhtamäki toteaa, että uuden vaatteen ostaminen koetaan usein helpommaksi kuin vastaavan löytäminen käytettynä. Tavaratalot auttavat ongelman ratkaisemisessa.

– Jaamme tavaratalon kanssa näkemyksen, että uuden ja käytetyn tavaran tulisi olla saatavilla tasa-arvoisesti kaupoilla, Huhtamäki sanoo.

Avaa kuvien katselu Yrittäjä Noora Hautakankaan mukaan Relovessa myytävien vaatteiden kirjo on laaja. Rekeistä löytyy niin ketjuvaateliikkeiden kuin luksusbrändien tuotteita. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Kertakäyttökulttuuria vastaan

Sekä Timo Huhtamäki että Noora Hautakangas pyristelevät pika- ja ultrapikamuotia vastaan. Sama arvo jaetaan tavaratalojen kanssa.

– Yhteinen taistelu kertakäyttökulttuuria vastaan on yhteenliimaava tekijä second hand -liikkeiden ja tavaratalojen välillä, Huhtamäki toteaa.

Hän luottaa siihen, että kiertotalous vapauttaa ihmisille rahaa, jotta laadukkaita ja kestäviä hankintoja voitaisiin tehdä.

Vielä ei näy merkkejä siitä, että second hand olisi vienyt euroissa mitattuna uuden tavaran myyntiä alas. Kiloissa mitattuna se on jo tehnyt niin, Huhtamäki sanoo.

– Kuluttaja saa myös rahalle vastinetta, koska jälleenmyyntiarvo säilyy. Tämä on mielestäni uuden talouden dynamiikka.

Asiakasryhmät laajenevat

Myös Stockmannin myyntijohtaja Hanna Länsivuori sekä Sokoksen kehitysjohtaja Päivi Juntunen ovat huomanneet työssään second handin suosion kasvun. Tavaratalot haluavat olla mukana edistämässä vastuullista kuluttamista.

– Valmistamme ja myymme tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä. Kun kuluttaja haluaa vaihtaa tai päivittää tuotettaan, vanha tuote on mahdollista myydä eteenpäin ja sitten ostaa uutta. Molemmat osapuolet hyötyvät, Länsivuori sanoo.

Avaa kuvien katselu Emmyn ensimmäinen kivijalkamyymälä on avattu Tampereen Sokokselle. Liike myy käytettyjä merkkivaatteita. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Reloven Noora Hautakangas arvioi, että yhteistyö laajentaa niin tavaratalon kuin liikkeenkin asiakaskuntaa.

– Saadaan laajempi kohderyhmä käyttäjäksi, jotka eivät välttämättä koskaan ole kierrättäneet, myyneet omia vaatteita tai ostaneet second handia, Hautakangas toteaa.

Kierrätettyjä vaatteita saa vaateketjuilta ja myymälöistä

Muoti- ja tekstiiliteollisuus aiheuttaa 4–10 prosenttia ilmastopäästöistä (siirryt toiseen palveluun) ja kuluttaa paljon luonnonvaroja. Eurooppalaisilta syntyy tekstiilijätettä keskimäärin 15 kiloa vuodessa.

Tekstiilikuitu päätyy laajassa mitassa polttolaitoksiin tai kaatopaikoille. Kuidun kierrätysaste on yhden prosentin luokkaa.

Vaatteiden kierrätysmahdollisuuksia kuitenkin lisätään jatkuvasti. Monet vaateketjut ja yksittäiset myymälät ovat ottaneet käytettyjen vaatteiden myynnin osaksi tarjontaansa. Myös kirpputorien ja second hand -liikkeiden määrä kasvaa. Käytettyjä vaatteita kaupitellaan myös netissä ja erilaisissa sovelluksissa, kuten Depopissa.

Noora Hautakangas pitää nykyisiä second hand -markkinoita vasta pintaraapaisuna. Myös Timo Huhtamäki uskoo kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

– Monet kansainväliset tutkimukset viittaavat siihen, että kierrätysmuoti tulee olemaan tuplasti isompi kuin pikamuoti vuoteen 2030 mennessä. Se tulee uudistamaan meidän koko vähittäiskaupan rakenteen yllättävän isolla voimalla, Huhtamäki toteaa.