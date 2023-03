Petteri Orpon, Sanna Marinin ja Riikka Purran kielitaito testissä – opiskelijat arvioivat pääministeriehdokkaiden osaamista

Pääministerin työ ei rajoitu kotimaan kamaralle, vaan työtehtävät vievät häntä säännöllisesti Brysseliin Eurooppa-neuvoston kokouksiin ja kauemmaksi. Luvassa on tiedotustilaisuuksia, kansainvälisen median haastatteluja ja verkostojen luomista.

Tehtävä vaikeutuu huomattavasti, jos englanti ei suju. Menneiden vuosikymmenten tankero-englanti ei enää riitä, kun pääministeri edustaa Suomea ulkomailla.

Yle keräsi englannin kielen näytteet kannatusmittausten kärjessä olevilta puheenjohtajilta ja annoimme ne arvioitavaksi englannin kielen opiskelijoille.

Orpo lähimpänä rallienglantia

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ääntää englantia vahvasti suomalaiselle tyypillisellä tavalla, arvioi Tampereen yliopiston englannin kielen opiskelija Ella Inkeröinen.

Orpon aksentti on hänen mukaansa kolmesta puheenjohtajasta lähinnä stereotyyppistä ”rallienglantia”. Tässä mielessä Orpo on tyypillinen sukupolvensa edustaja.

– Aika töksöttelevää mutta ymmärrettävää, koska suomen intonaatio on mitä on.

Englannin kielen opiskelija Axel Meyer Helsingin yliopistosta on samaa mieltä. Hän painottaa, ettei suomalainen aksentti ole millään tavalla huonompi tai parempi kuin muut aksentit.

– Siinä kuulee kovat konsonantit selvemmin, eikä ”th”-äänne ole yhtä pehmeä kuin puhe, mitä voisi kuulla brittiläisessä tv-sarjassa.

Sanavarasto Orpolla on kuitenkin hyvin hallussa ja puhe on selkeää.

– Vaikka on vieras kieli kyseessä, pystyy hän ilmaisemaan erittäin hyvin sen, mitä pitääkin, Meyer sanoo.

Petteri Orpon englannin kielen näyte on kokoomuksen pohjoismaisten sisarpuolueiden puheenjohtajakokouksen yhteydessä järjestetystä tiedotustilaisuudesta Tukholmasta. Orpo kommentoi 6. huhtikuuta 2022 Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessia.

Marin jäljittelee amerikanenglantia

Inkeröinen kuvailee SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin englannin ääntämistä ”amerikanenglannin jäljittelemiseen pyrkiväksi” koulutetun henkilön englanniksi. Lausuminen on sujuvaa ja puheesta kuulee, että Marin on mukavuusalueellaan englantia käyttäessään.

– Peruspätevää englantia. Mukana oli muutamia vokaaliäänteitä, joissa puheen soljuminen aiheutti epäselvyyttä.

Meyer on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa kyseessä on selvästi Marinille tuttu tilanne ja aihealue.

– Hänellä on laaja sanavarasto ja hän pystyy käyttämään sitä, koska aihe on sellainen, mistä on puhuttu aiemmin, varmasti myös englanniksi.

Sanavalinnat ovat suhteellisen yksinkertaisia, mutta toisaalta kuuntelijan kannalta helposti ymmärrettäviä.

– Hän ei käyttänyt hirveästi sivistyssanoja ja jotkut termit toistettiin, mikä on tällaisessa spontaanissa tilanteessa hyvin ymmärrettävää, Inkeröinen sanoo.

Meyerin mukaan Marinin vahvuus kommunikaatiossa on elekieli. Marinin ilmeet auttavat viestin välittämisessä, ja puheesta tulee hitusen selkeämpää.

Uutistoimisto Reuters haastatteli Sanna Marinin 19. tammikuuta vuonna 2022, eli hieman ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista. Marin pohtii videolla keinoja, joilla tulehtunut tilanne Ukrainan ja Venäjän välillä saataisiin ratkaistua.

Purra ei ole mukavuusalueellaan

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran englannin ääntämystä Inkeröinen kutsuu ”Hollywoodin-suomiaksentiksi”.

– Silloin kun halutaan, että roolihahmo kuulostaa suomalaiselta, niin monesti tuloksena on tällainen aksentti.

Inkeröisen mukaan Purrasta kuulee, ettei tämä ole välttämättä mukavuusalueellaan englantia puhuessaan, mutta viesti menee hyvin perille. Se on hänen mukaansa pääasia.

Purran lausuminen on molempien mukaan ymmärrettävää ja sanavarasto laaja tai vähintään kohtuullinen.

– Vähän taivutusvirheitä siellä täällä, mutta ei mitään mikä vaikeuttaisi ymmärtämistä.

Meyerin mielestä Purra keskittyy ääntämiseen ja puheen tahti on sopiva.

– Hän haluaa kommunikoida viestinsä erittäin selkeästi haastateltavalle. Siinä Purra kyllä onnistuu hyvin.

Yle News haastatteli Riikka Purran 1. maaliskuuta tänä vuonna. Purra esittää videolla ratkaisukeinoja energiakriisiin.

Onko sillä lopulta mitään väliä, miten englanti pääministeriltä sujuu, kunhan tulee ymmärretyksi? Ei juurikaan, sanoo Inkeröinen.

– Ainoa asia jolla on väliä on se, että viesti menee perille. Ihan sama, miltä se englanti kuulostaa. Hyvää työtä kaikki, Inkeröinen sanoo.

Meyer kuitenkin muistuttaa, että karismaattiset puhujat voivat vangita suuremman yleisön huomion paremmin.

– Puhe ja kommunikaatio ovat tekniikkaa ja harjoittelemista. Mutta edelleen pääasia on se, että onnistuu viestimään sen, minkä haluaa viestiä.

Aksentista Meyer ei sen sijaan huolestuisi.

– Aksentteja on englannin kielessä monia erilaisia, kaikilla saa olla oma aksenttinsa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta torstaihin 16. maaliskuuta kello 23 asti

Korjattu 15.3.2023 klo 7.36: Aiemmin jutussa luki useammassa kohdassa, että Yle arvioi opiskelijoiden kanssa pääministeriehdokkaiden englannin kielen taitoa. Tarkennettu, että Yle keräsi kielinäytteet, ja arvioinnin suorittivat englannin kielen opiskelijat.