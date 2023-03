Pientä lasta ei voi jättää yksin kotiin kännykkäyhteyden varassa – isä tuomittiin 3-vuotiaan heitteillepanosta

Kuva: Nina Hilitukha / Alamy/All Over Press

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 26-vuotiaan miehen 3-vuotiaan lapsensa heitteillepanosta.

Maanantaina annetun tuomion mukaan mies oli jättänyt lapsen yksin kotiin kännykkäyhteyden varassa ja ollut itse päihtyneessä tilassa naapurihuoneistossa.

Tuomion mukaan hän poistui yöaikaan ainakin kahdeksikymmeneksi minuutiksi vierailemaan läheiseen huoneistoon. Siellä tuomittu oli nauttinut erilaisia päihteitä.

Tuomittu oli itse soittanut yöllä lapsen äidin paikalle, koska hän oli tuntenut olevansa sekavassa tilassa. Tuomion mukaan äidin tultua paikalle lapsi oli istunut asunnossa alushoususillaan kylmissään avonaisen oven lähettyvillä. Tuomitulla oli tapaamissopimuksen perusteella lapsi luonaan.

Tuomittu kiisti heitteillepanon. Miehen mukaan hänellä oli käytössään puhelinsovellus, jonka kautta hänen kaksi puhelintaan toimivat niin sanotun itkuhälyttimen tavoin.

Näin hän on oman kertomuksensa mukaan voinut olla lapsen tavoitettavissa yöaikaan, vaikka hän ei ollut paikalla omassa asunnossaan. Miehen mukaan lapsi oli nukkumassa, kun hän poistui asunnosta viemään naapuriin tupakkaa.

Käräjäoikeus katsoo, että tuomittu on huolehtimisvelvollisena jättänyt lapsensa yöllä yksin asuntoon ja vaarantanut lapsen terveyden ja hengen. Konkreettista vaaraa ei poista se seikka, että tuomitulla on kertomansa mukaan ollut puhelinyhteys lapseen.

Oikeuden mukaan puhelinyhteys ei estä sitä, että lapsi voi lähteä liikkeelle asunnossa ja hän voi mahdollisesti vahingoittaa itseään.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi tuomitulle 30 päiväsakon suuruisen rangaistuksen. Tuomitun tuloilla sakkoa kertyi maksettavaksi 240 euroa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Kännykkäsovellukset toimivat hieman vanhempien lasten kohdalla

3-vuotiaan lapsen heitteillepanotapauksessa todettiin, että pelkästään koti itsessään voi olla vaarallinen paikka muutaman vuoden ikäiselle lapselle.

– Vanhempi ei voi ulkoistaa valvontaa esimerkiksi videosovellukseen tai kännykkään, Lastensuojelun keskusliiton erityisasiantuntija Jonna Lindqvist sanoo.

Lapsella on oikeus olla turvassa henkisesti ja fyysisesti. Sovelluksella ei voida olla tosiasiallisesti fyysisesti läsnä auttamassa lasta.

– Koti voi olla vaarallinen paikka lapselle. Videosovelluksella ei voida turvata lasta, jos kotona on esimerkiksi portaat tai lapsi kiipeää korkean tason päälle. Silloin video- tai puhelinyhteys ei auta, Lindqvist valistaa.

Hieman vanhempi lapsi saattaa saada kännykkäsovelluksien kautta henkistä turvaa ja olla puhelimen avustuksella yksin kotona hyvillä mielin. Tällöinkin yksinolosta on hyvä neuvotella lapsen itsensä kanssa. Valmiuteen olla yksin vaikuttavat iän lisäksi myös lapsen kehitystaso ja persoonallisuus.

Jonna Lindqvist painottaa, että lapsesta huolehtiminen on usein varautumista ja ennakoimista. Vanhemman tehtävä on huolehtia, että riittävä valvonta toteutuu aina parhaalla mahdollisella tavalla lapselle. Siihen vaaditaan monesti oikeaa läsnäoloa.

– Vanhemman huolehtiminen lapsesta tarkoittaa myös turvaa ja rakkautta.

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on vaikeaa sanoa ovatko heitteillepanot yleistyneet kännykkäajan myötä, mutta valitettavasti tapauksia sattuu säännöllisesti. Tuomioistuinviraston erityisasiantuntija ja käräjätuomari Nina Immonen on huomioinut ilmiön median kautta.

– Uutisoinnin perusteella lähes joka talvi löydetään lapsi harhailemassa ulkona vähissä vaatteissa yöllä kun vanhemmat ovat jossakin muualla. Tyyppitapauksessa lapset jätetään nukkumaan, eikä ajatella heidän huomaavan poissaoloa, Immonen sanoo.

Vanhemman on määriteltävä tapauskohtaisesti lapsen kyky viettää aikaa yksin

Lapsen huoltolaki sanoo, että lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus, sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito.

Heitteillepano määritetään rikoslaissa. Silloin lapsi jätetään tai saatetaan avuttomaan tilaan ja tällä aiheutetaan vaaraa hengelle ja terveydelle.

Tarkkoja ohjeistuksia yksinolon aloittamiseen tai kestoihin ei voida määritellä, kertoo Jonna Lindqvist.

– Tietysti jotain voi peilata siihen, että usein kouluikäisen lapsen odotetaan kävelevän yksin kouluun ja takaisin kotiin. Kouluikäiset voivat myös yleensä olla jo hetken aikaa kotona ilman vanhempaa. Tietenkin on varmasti kouluikäisiä, joilta tätä ei odoteta, mutta usein näin on, Lindqvist kertoo.

Nina Immonen muistuttaa, että se mikä on yhdelle lapselle on normaalia, voi olla toiselle lapselle todella traumaattista. Vaaran aiheutuminen on kuitenkin aina arvioitava objektiivisesti eli ulkopuolelta käsin.

– Heitteillepanoon ja vanhempien valvontavastuuseen vaikuttavat eri tuulet eri aikoina. Myös kulttuurieroja on havaittavissa. Ulkomaalaiset saattavat ihmetellä ja ihastella suomalaislapsia, jotka kulkevat yksin liikenteessä. Olemme yleisesti ottaen aika pärjäävää sorttia eikä ”avainlapsia” kauhistella meillä Suomessa, Immonen analysoi.

Jonna Lindqvistin mukaan vanhempia valistetaan kiitettävästi huoltajien velvollisuuksista.

– Meillä Suomessa vanhemmilla on erittäin hyvä pääsy tiedon äärelle kasvatuskysymyksissä. Tietoa jaetaan todella paljon esimerkiksi neuvoloissa, Lindqvist kertoo.

