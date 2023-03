Erja Yläjärvi Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi

Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Erja Yläjärvi, 46. Valinnasta kertoo Sanoma Media tiedotteessa.

Yläjärvi toimii tällä hetkellä Hufvudstadsbladetin vastaavana päätoimittajana. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Iltalehden vastaavana päätoimittajana ja Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä.

Yläjärvi aloittaa tehtävässään 4. syyskuuta. Siihen saakka vt. vastaavana päätoimittajana jatkaa Antero Mukka, joka on hoitanut tehtävää entisen päätoimittajan Kaius Niemen lähdön jälkeen. Mukka palaa myöhemmin Helsingin Sanomien päätoimittajan tehtävään.

– Hesariin palaaminen tuntuu innostavalta ja merkitykselliseltä. Paljon on näinä vuosina ehtinyt muuttua, ja näkymä tulevaan on hyvin erilainen kuin viisi vuotta sitten. Tiedon tarve nopeasti muuttuvassa maailmassa on valtava ja hyvän journalismin rooli siihen vastaamisessa on koko ajan tärkeämpi. Odotan ilolla työhön ryhtymistä, Yläjärvi kertoo tiedotteessa.

Kaius Niemi jätti vastaavan päätoimittajan tehtävän viime marraskuussa sen jälkeen, kun tuli ilmi, että häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.