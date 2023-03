Maailman ensimmäinen 3D-tulostettu avaruusraketti on määrä laukaista huomenna

Raketti on valmistettu teknologialla, jossa yhdistyvät 3D-metalliprinttaus, tekoäly ja autonominen robotiikka.

Maailman ensimmäinen 3D-tulostettu avaruusraketti on määrä laukaista Cape Canaveralista Floridasta huomenna keskiviikkona, ja se yrittää kiertoratalentoa.

Terran 1 -raketin on valmistanut kalifornialainen Relativity Space (siirryt toiseen palveluun) -yhtiö. Raketti on 33,5 metriä korkea ja 7,5 metriä leveä, mikä tekee siitä suurimman olemassaolevan 3D-tulostetun esineen maailmassa.

– Esittelemme täysin uutta tapaa valmistaa suuria ilmailu- ja avaruusteollisuuden järjestelmiä, jotka voivat tehdä avaruuteen pääsystä halvempaa, helpompaa ja luotettavampaa, yhtiön varatoimitusjohtaja Josh Brost sanoo uutistoimisto Reutersille.

Raketti on valmistettu Relativity Spacen patentoimalla 3D-teknologialla, jossa yhdistyvät 3D-metalliprinttaus, tekoäly ja autonominen robotiikka, kertoo Tomorrow's world Today (siirryt toiseen palveluun). Se voidaan valmistaa raaka-aineista 60 päivässä, ja siinä on sata kertaa vähemmän osia kuin perinteisillä rakennustavoilla.

Avaruusalukseen tarvitaan perinteisesti noin 100 000 osaa, mutta Relativity Space on karsinut määrän tuhanteen hyödyntämällä 3D-tulostusta. Ensimmäisen Terran 1 -raketin massasta 85 prosenttia on valmistettu 3D-tulostamalla. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa määrä 95 prosenttiin.

Relativity Space kehittää myös täysin uusiokäytettävää Terran R -laukaisurakettia. Se on tarkoitettu avaruusrahtialukseksi, joka pystyisi suorittamaan tehtäviä Maan, Kuun ja Marsin välillä.

Lähde: Reuters