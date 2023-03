Nainen tehtaili perättömiä myynti-ilmoituksia somessa – tuomittiin lähes 40 petoksesta

Kuva: Stephen Frost / Alamy/All Over Press

Satakunnan käräjäoikeudessa käsiteltiin tiistaina poikkeuksellisen laajaa petosjuttua.

Tapauksessa porilaista naista syytetään törkeästä maksuvälinepetoksesta, identiteettivarkaudesta, väärennyksistä ja kaikkiaan lähes 40 petosrikoksesta.

Petoksissa on ollut kyse Facebookiin ja Tori.fi:n tehdyistä perättömistä myynti-ilmoituksista. Jokaisessa syytekohdassa toimintatapa on ollut sama: nainen on tehnyt myynti-ilmoituksen ja saanut ostajalta rahat. Syytetyllä ei ole ollut aikomustakaan lähettää myynnissä mukamas ollutta tuotetta ostajalle.

Nettihuijauksissa kyse on ollut varsin pienistä rahasummista, noin 30 eurosta 60 euroon. Yhteensä perättömillä myynti-ilmoituksilla tehtailu on tuottanut naiselle noin 1500 euroa. Yhdessä petoksessa on kyse noin 4000 euron lainasta, jonka syytetty sai työkaveriltaan. Tässäkään syytetyllä ei syyttäjän mukaan ole ollut aikomusta maksaa rahoja takaisin.

Syytekohdista maksuvälinepetos, identiteettivarkaudet ja väärennykset kohdistuvat yhteen henkilöön. Syytetty nainen on siirtänyt asianomistajan tileiltä yhteensä yli 23 000 euroa itselleen. Hän on myös väärentänyt asianomistajan nimikirjoituksen vuokrasopimukseen, sähkösopimukseen ja postinjakelun keskeyttämiseen.

Tuomio tapauksista julistettiin heti käsittelyn jälkeen. Nainen tuomittiin yhteensä vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen sekä korvaamaan asianomistajille näiltä huijaamansa rahat.