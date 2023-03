Kemikaalitehtaan pilaama järvi on ollut käyttökelvoton vuosikymmeniä, mutta yllättäen sinne ilmestyi kaloja

Mikko Sinikallio ja Christer Wiik hämmästyvät kuullessaan, että pahoin saastuneessa Vaasan Pukinjärvessä on jälleen kaloja.

Järven saastuttua kalat katosivat pitkäksi aikaa, mutta nyt niitä esiintyy taas runsaasti.

Vuosikymmeniä jatkunut kiista järven puhdistamisesta on ollut ikävää sen lähialueella asuville. Pilaantunut järvi on vuosien aikana rehevöitynyt ja haisee oudolle.

– On surullista, että Pukinjärvi on siinä kunnossa. Se on likainen eikä sinne uskalla mennä. Teollisuus on sen myrkyttänyt, Sinikallio toteaa.

Sinikallio ja Wiik edustavat alueen asukkaita Vaasan pohjoisessa kaupunginosayhdistyksessä.

Suurin osa Pukinjärven haitta-aineista on peräisin Kemiran entisen kemikaalitehtaan toiminnasta. Alueella on toiminut aikoinaan myös puolustusvoimien kaasunsuojeluvarikko.

Ensimmäisen kerran järvi määrättiin puhdistettavaksi vuonna 1995. Sen jälkeen on selvinnyt, että järven pohjassa hohkaa äärimmäisen myrkyllistä, valkoista fosforia ja siellä uinuu myös vanhoja sotilasräjähteitä.

Aiemmissa tutkimuksissa Pukinjärvessä on arvioitu olevan myös 60 000–70 000 kiloa arseenia, 10 000–20 000 kiloa kromia, 1 000–3 000 kiloa kuparia ja elohopeaa 400–800 kiloa.

Vaaralliset aineet muhivat järven pohjassa

Vaasan kaupungin ympäristötoimen johtaja Esa Hirvijärvi kertoo, että Pukinjärven vaaralliset aineet ovat järven sedimentissä eli pohjalle kertyneessä maa-aineksessa.

Järven vesi ei ole hänen mukaansa myrkyllistä, ainoastaan kohtalaisen hapanta. Järven olosuhteet ovat muuttuneet sen verran, että kalat voivat taas elää siellä.

Kaupunki ei kuitenkaan suosittele siellä uimista, sillä järvi on varsin matala ja pohjan maa-ainekset sekoittuvat helposti kahlatessa. Järven syvyys vaihtelee puolesta metristä kolmeen metriin.

Vaasan kaupungin ympäristötoimen johtaja Esa Hirvijärvi kertoo, että Pukinjärven vesi ei ole myrkyllistä, ainoastaan hapanta.

Hirvijärvi uskoo, että alue on yhä saatavissa jonkinlaiseen käyttöön. Myrkylliset aineet on mahdollista poistaa ja Pukinjärvi puhdistaa.

– Teknisesti se on mahdollista.

Hirvijärvi muistuttaa, että järven puhdistaminen on Kemiran vastuulla.

Vaasan kaupunki on suunnitellut Pukinjärveä asukkaiden virkistyskäyttöön.

– Nykyisen asemakaavan mukaan se on säilytettävä vesialueena. Tuskin siitä mitään kalastusparatiisia tulee, koska vesialue on matala eikä sinne ole veneillä pääsyä muualta.

Hirvijärvi kertoo, että järvessä on tällä hetkellä paljon särkiä ja haukiakin jonkin verran.

Kalojen esiintymisen vahvistaa myös Kemiran projektipäällikkö Teemu Mattila.

“Koko järven ruoppaaminen olisi ympäristölle haitallista”

Viimeisin käänne Pukinjärven kiistassa oli Kemiran valitus hallinto-oikeuteen aluehallintoviraston joulukuisesta päätöksestä hylätä yhtiön ympäristölupahakemus osittain.

Kemiran suunnitelmissa oli muun muassa täyttää osa Pukinjärvestä eli Saunalahden alue ruoppausmassoilla. Aluehallintovirasto ei myöntänyt siihen lupaa.

Yhtiö on pyytänyt valitukseensa lausuntoa Puolustusvoimilta.

– Ne sedimentit, joita järven pohjasta ruopattaisiin, käsiteltäisiin vaarattomaksi ennen kuin ne hyödynnettäisiin Saunalahden alueella, Mattila sanoo.

Käsitellyillä maa-aineksilla yhtiö täyttäisi siis osan järvestä. Suunnitelmille on laskettu hintalappu, jota Kemira ei halua paljastaa.

– Puhutaan useiden miljoonien eurojen hankkeesta. Tämän tarkemmin emme tässä vaiheessa halua sanoa, koska tähän liittyy niin paljon epävarmuuksia, Mattila toteaa.

Arkistokuvaa vuodelta 2020, kun Pukinjärven itärannalla olevia Kemiran tehtaita ei ollut vielä purettu.

Kemira on hänen mukaansa selvittänyt myös koko järven kunnostamista. Nykyinen suunnitelma on kuitenkin yhtiön mielestä paras.

– Koko järven ruoppauksesta aiheutuisi ympäristölle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Mattilan mukaan esimerkiksi järven länsialueen pohjassa olevien haitta-aineiden päälle on kertynyt uutta maa-ainesta ja niiden päälle kasvanut vesisammalta.

– Tämä estää jo haitta-aineiden kulkeutumista siellä. Kemiran velvoitteiden täyttämiseksi ei ole tarvetta koskea siihen alueeseen.

Vaasan kaupunki ei hyväksy järven täyttämistä

Tällä hetkellä Vaasan kaupunki odottaa, mitä hallinto-oikeus päättää järven kunnostuksesta. Myös kaupunki on valittanut aluehallintoviraston päätöksestä.

– Kaupunki ei hyväksy vesialueen täyttämistä. Siinä menetetään järven vesipinta-alaa merkittävästi – useita hehtaareja, Hirvijärvi toteaa.

Kaupungin tavoitteena on, että pilaantunut sedimentti poistetaan järven pohjasta mahdollisimman laajasti ja alue jää virkistyskäyttöön.

Alueen lopullinen käyttötarkoitus on Hirvijärven mukaan vielä epäselvä, koska järven puhdistusta ei ole ratkaistu. Järvi on kooltaan noin 30 hehtaaria.

Vaasalle Pukinjärven alue on merkittävä. Järvi on Hirvijärven mukaan paitsi hulevesiä vastaanottava allas, sillä on myös maisemallista arvoa.

Pukinjärven länsirannalla on asutusta ihan järven vieressä.

Hän muistuttaa, että Pukinjärvi on sisäjärvi, joita Vaasan kaupungin alueella on vain vähän.

– Melkeinpä ainutlaatuinen tässä keskustan läheisyydessä.

Järven itärannalla sijainneet Kemiran tehdasrakennukset on jo purettu viime vuonna.

– Tehdasalueen jatko on vielä auki, mutta jotain toimintaa sielläkin tulee olemaan.

Monta syytä pitkään kiistaan

Hirvijärven mukaan on monta syytä, miksi kiista Pukinjärven kunnostuksesta on kestänyt niin pitkään.

Alueella on ollut teollista toimintaa yli sadan vuoden ajan.

– Järven pilaantuminen on ollut monipuolista. Siellä on monia aineita. Niiden tutkiminen on kestänyt kauan ja lupaprosessitkin ovat vieneet oman aikansa.

Vaasan kaupunki ei aio järven kunnostuskustannuksiin osallistua.

– Kaupunki ei ole järveä pilannut, ja lähtökohta on se, että pilaaja maksaa kunnostuskustannukset, Hirvijärvi toteaa.

Kemiran Teemu Mattila sanoo, että yhtiö on varautunut maksamaan suunnitelmansa mukaiset kustannukset itse.

Mattila ei niele väitettä, että Kemira pitkittäisi järven puhdistamisen aloittamista oikeusprosesseilla. Alueella tehdään hänen mukaansa kunnostustöitä koko ajan.

– Vanhojen tehdasrakennusten purkaminen kesti 16 kuukautta. Nyt meillä on menossa siellä maaperän kunnostus. Se on kestänyt vuoden ja jatkuu tänä vuonna.

Mattilan mukaan järven kunnostaminen alkaa, kun ympäristöluvitus tulee oikeudessa päätökseen. Varsinainen kunnostaminenkin vie aikaa useita vuosia.

Helmi Vaasan sydämessä

Asukkaat näkevät järvialueella valtavasti mahdollisuuksia. Pukinjärveä ympäröi jo tällä hetkellä kävely- ja pyöräilyreitti, jota alueella asuvat käyttävät runsaasti.

– Jos järvi saadaan puhdistettua, se sopisi erinomaisesti virkistysalueeksi, haaveilee asukasyhdistyksen jäsen ja Pukinjärvella asuva Christer Wiik.

Sekä Wiik että Mikko Sinikallio uskovat, että järven kunnostaminen on yhä mahdollista – jos vain halua sen puhdistamiseen on.

– Tämä on aivan helmi Vaasan sydämessä, jos se saataisiin kuntoon, Sinikallio toteaa.

