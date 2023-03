Kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista sopu – Hoitajien ja opettajien palkat nousevat aiemmin sovitusta

Kuntien ja hyvinvointialan sopimusneuvotteluiden osapuolet ovat tänään tiistaina päässeet sopuun poikkeuksellisen laajasta palkkaratkaisusta Suomen työmarkkinakentällä. Sopu koskee lukuisia ammattiliittoja ja yhteensä yli 420 000:ta kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajaa.

Kyse on viime kesänä aikaan saadun sovun täydentämisestä. Tuolloin sovittiin, että palkoissa otetaan huomioon verrokkialojen palkankorotukset.

Tämänpäiväisen sovun tuloksena kunta- ja hyvinvointialan palkankorotukset nousevat vuosina 2023 ja 2024 aiemmin syksyllä sovitusta. Työnantajan mukaan ratkaisu nostaa alan henkilöstökustannuksia kesän sovun päälle tänä vuonna 1 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 prosenttia.

Tämän lisäksi täysiaikaisille työntekijöille maksetaan 467 euron kertakorvaus, mikä lisää henkilöstökustannuksia tänä vuonna 1,1 prosenttia.

Työtekijöitä neuvotteluissa edustivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU sekä Sote ry. Eli sopimuksia on tehty muun muassa sote-alan työntekijöille ja opettajille.

Verrokkialat olivat teknologiateollisuus, kemianteollisuus ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitosta (AKT) kuorma-autoala.

KT:n mukaan ratkaisu nostaa kunta-alan henkilöstökustannuksia aiemmin sovitun lisäksi tänä vuonna 191 miljoonaa euroa edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Kertapalkkion osuus tästä on 119 miljoonaa. Hyvinvointialalla kasvu on tänä vuonna aiemmin sovitun lisäksi 200 miljoonaa euroa. Kertapalkkion osuus tästä on 130 miljoonaa.

– Yksityisten alojen viimeaikaiset työmarkkinaratkaisut nostavat olennaisesti kaikkien alojen työvoimakustannuksia, niin myös kunta- ja hyvinvointialan. Perälautatarkastelulla saimme kunta- ja hyvinvointialan viime vuoden perusratkaisun yleisen linjan mukaiseksi. Sopijaosapuolten tarkoituksena on ollut ottaa huomioon verrokkialojen sopimusten kustannusvaikutukset, vaikka ratkaisut pitkittyivät arvioidusta, kertoo KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

– Pääsemme nyt korjaamaan palkkojen jälkeenjääneisyyttä ja kohentamaan kunta- ja hyvinvointialan houkuttelevuutta työnantajana ja työpaikkana, sanovat JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.